Коллектив Рязанской ветлаборатории: От результатов нашей работы зависит здоровье и безопасность людей

ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» успешно подтвердила свою компетенцию и расширила область аккредитации.

Как известно, пирамида Маслоу показывает базовые потребности человека, необходимые для выживания. Если фундамент – утолить жажду и голод, то третья основная потребность – чувство безопасности, в том числе продуктов питания, как залог здоровья. Со всей уверенностью можно сказать, что основную нагрузку по контролю базовых потребностей «на входе» берут на себя ветеринарные службы.

«Задача №1 – повышать квалификацию работников»

Ветеринарная служба в Рязанской губернии была основана в далеком 1887 году. С тех пор она поддерживается на должном высоком профессиональном уровне, выросла территориально и увеличила потенциал по выполняемым функциям. В 90-е годы Рязанская областная ветеринарная лаборатория получила аттестат одной из первых. В этом году подтверждение компетенции и расширение области аккредитации проходили все отделы города Рязани по адресу Новоселковская,5 и четыре филиала в Ряжске, Сараях, Касимове и Сасове. В активе исследовний 149 новых методик. Хронология расширения методик вызывает удивление и уважение. Ведь если в 2016 году испытательная лаборатория была аккредитована лишь на 30 методик, то спустя пять лет – на 550!

- Лаборатория развивается , при поддержке Правительства Рязанской области мы закупаем новое высокотехнологичное оборудование , чтобы закрывать все потребности заказчиков, - с гордостью рассказывает руководитель испытательной лаборатории Елена Блинова. - Наши возможности исследований выросли, мы в полной мере соответствуем современным требованиям. Физико-химические исследования сейчас – не просто «мокрая химия», мы используем в работе ВЖХ-приборы, хромотографы, спектр-фотометры. Мы понимаем, что от результатов работы наших сотрудников зависит здоровье и безопасность людей, и это факт, а не громкие слова. Наша задача №1 – повышать квалификацию и компетентность своих работников. Ежегодно все сотрудники в обязательном порядке проходят обучение по повышению квалификации.

Руководитель испытательной лаборатории Елена Блинова компетентно рассказала о нововведениях.

Широкий спектр исследований и выгодные цены

Специалисты лаборатории только за месяц проводят тысячи разнообразных анализов пищевой продукции, кормов, биоматериалов от домашних и сельскохозяйственных животных. В их компетенции УЗ-диагностики для животных, составление программ производственного контроля для предприятий и обеспечение их выполнения, исследования на сертификацию и декларирование продукции.

Обратиться за услугами в лабораторию могут не только организации, но и частные лица. Достаточно обозначить проблему, а определиться с конкретно нужными в этом случае исследованиями помогут сотрудники лаборатории.

По словам сотрудников, наиболее популярны обращения в сезон медосбора – люди хотят быть уверенными в качестве меда. Иногда клиенты заказывают исследования продукции личного подсобного хозяйства, а также материала от мелких домашних животных.

Надо сказать, что поток обращений в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию и ее филиалы всегда был достаточно большой. Причем не только из нашего региона, но и из соседних областей. Предполагаем, что с расширением спектра исследований и благодаря лояльной ценовой политике востребованность услуг региональных специалистов возрастет в разы. Желаем коллективу лаборатории держать марку, поддерживать профессионализм на должном уровне и по-прежнему достойно выполнять свою сложную и опасную работу.

Жидкостный хроматограф.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие нововведения в исследованиях появились в разных отделах лаборатории?

- Рязанский отдел приема материала пробоподготовки и выдачи результатов исследований аккредитовался на проведение отбора проб.

- В отделе физико-химических и радиологических исследований проверяют рыбу и рыбопродукты на гистамин, пищевые продукты и продовольственное сырье на бензапирен. Соки, соковую продукцию и другую плодоовощную продукцию (фруктовое пюре и нектары, фруктовые и овощные консервы, мясо- и рыборастительные консервы, сухофрукты) исследуют на патулин. Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства проверят на афлатоксин В1, молоко и продукты его переработки на афлатоксин М1. Пробы зерна и продукты его переработки, комбикорма и сырье для его производства, продовольственное зерно – на зеараленон. На наш любимый антибиотик бацитрацин теперь смогут исследовать мясо, колбасные изделия, яйца. Овощи, корма и продукты животноводства - на ртутьорганические пестициды. Молоко питьевое, коровье сырое и термически обработанное и молочные продукты на соответствие ГОСТам. Проводится органолептика молока и молочных продуктов.

- Отдел микробиологических исследований в компетенции брать молоко и молочную продукцию на патогены, в том числе сальмонеллы. Чистые культуры микроорганизмов, материал изолированных колоний, биологический материал на чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

- Отдел вирусологических исследований проверяет продукты питания, корма для животных и растительное сырье на ДНК сои, ДНК растений; определяет видовую принадлежность тканей кур и свиней в пищевой продукции, пищевом сырье, кормах для животных.

- В Ряжском отделении теперь имеют право проверять молоко и молочную продукцию на патогены, в том числе сальмонеллы.

Прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени.

ВАЖНО!

Согласно приказу Федеральной службы по Аккредитации (Росаккредитация) от 23 июля 2021 года № ПК 1-496 «О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации» ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» соответствует критериям аккредитации, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 октября 2020г. № 707, а так же требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

НА ЗАМЕТКУ

Местоположение отделений

390047, г.Рязань,ул.Новоселковская,д.5

391960 Рязанская обл, г.Ряжск, ул.М.Горького, д.100д

391870, Рязанская обл, р.п. Сараи, ул. Заводская, д.50а

391600, Рязанская обл, г.Сасово, ул.Тюрина, 2

391300, Рязанская обл., г.Касимов, ул.Ленина, 30