Руководитель проекта по реставрации торговых рядов на Краснорядской: Самыми запоминающимися стали работы по гидроизоляции фундаментов

Все наружные работы и вся внутренняя отделка прошли согласование в инспекции по охране памятников.

В прошлом номере мы рассказывали об одном из важнейших для города событий этого лета – постепенном возвращении к жизни памятника федерального значения, расположенного в самом сердце Рязани корпуса торговых рядов на улице Краснорядской.

Напомним, историческое здание опустело в 2006 году и начало постепенно разрушаться. Но благодаря совместной работе потенциального инвестора и регионального правительства выход все же был найден. Объект сначала передали из федеральной собственности в областную, затем провели конкурс и определили нового собственника. Им стало ООО «Имэкс Нефтепродукт» – структура, тесно сотрудничающая с ООО «Ново–Рязанская ТЭЦ». В мае 2019 года – после согласования всех необходимых документов – компания приступила к реставрационным работам.

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться инвестору, нам рассказал руководитель проекта Юрий Шигапов.

С ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ

– В 2019 году меня назначили руководить реставрационными работами на корпусе торговых рядов по улице Краснорядской, – рассказывает Юрий Михайлович. – Ранее я работал в основном на промышленных объектах, историко–культурное направление стало для меня новым. С одной стороны, было, конечно, интересно, с другой – прекрасно понимал, что придется столкнуться с новыми ситуациями. В 2019 году я ходил по объекту – по битому стеклу, обломкам камней – и с опасениями думал, как у нас все получится… Сегодня, забегая немного вперед, сразу скажу – результат нашей работы меня полностью устраивает!

– В мае 2019 года подрядная организация вышла на объект. Сколько продолжались сами работы?

– Да, после того как мы определились с подрядной организацией, которой стало ООО «Фасадстройсервис», работа закипела. Мы действовали строго в рамках проекта, прошедшего историко–культурную экспертизу. Реставрация шла вплоть до августа 2020 года. Далее началась работа с потенциальными арендаторами. Мы сдавали объект с черновой отделкой, поскольку каждый из предполагаемых арендаторов создавал интерьер, исходя из собственных предпочтений. Кроме того, каждому из них тоже предстояло разработать проект, согласовать его в инспекции по охране памятников и только после этого приступать к работе. Сегодня часть торговых точек уже открылась, в некоторых идут отделочные работы.

Сегодня часть торговых точек уже открылась, в некоторых идут отделочные работы.

– Юрий Михайлович, что было самым сложным при проведении реставрации?

– В процессе реставрации было много сложностей. Самые существенные и запоминающиеся – работы по гидроизоляции фундаментов. Нам потребовалось даже снова привлекать проектный институт, поскольку в некоторых местах состояние фундаментов вызывало опасение. Необходимо было усилить слабые места, провести гидроизоляцию. Эта трудоемкая работа по всему периметру здания еще проводилась и под непрестанным контролем археологов.

Кроме того, не нужно забывать, что мы работали в крайне стесненных условиях. Между строительным забором и непосредственно объектом расстояние составляло всего 3–4 метра. В таких условиях даже большегрузному автомобилю невозможно было заехать на территорию. Очень выручили средства малой механизации.

COVID–19 НЕ СМОГ ПОМЕШАТЬ РЕСТАВРАЦИИ

– В начале прошлого года весь мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая оказала большое влияние в том числе и на экономику. Как вы справлялись с пандемией?

– Конечно, пандемия сказалась и на наших реставрационных работах. Когда закрыли границы с Китаем, у нас на три месяца произошла задержка лифтового оборудования. А ведь все работы расписаны по графику, проволочка с одним отражается и на других этапах. Мир впервые столкнулся с такой ситуацией, никто не понимал, что делать и что будет завтра. Когда вышло распоряжение президента, мы, как законопослушные граждане, приостановили все работы. Далее, когда были введены послабления, реставрация продолжилась. Мы ограничили численность сотрудников на объекте, ввели обязательный масочный режим и, как я уже говорил, к августу закончили все работы.

– Вы уже сказали выше, что лично вам результат работ понравился, но что говорят члены вашей семьи?

– Самое замечательное, что сохранилась сама идея торговых рядов. Пусть объект получил некоторые современные приспособления – такие как, например, адаптацию для посещения маломобильными группами населения – но, по сути, это те же самые торговые ряды, которые создавались зодчими в восемнадцатом столетии. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работать с объектом – вся внутренняя отделка идет под нашим наблюдением и с нашим участием.

Что касается семьи, то когда мы вместе с внуком смотрим фотографии того, что было, и затем смотрим на красивое, опрятное здание, становится радостно на душе.