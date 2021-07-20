Активисты ОНФ просят восстановить ФАП в селе Тюково Клепиковского района

Фото: ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области взяли на контроль вопрос восстановления ФАПа в селе Тюково Клепиковского района. В ночь на 6 июня, действующий фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий более 20 сел, оказался серьезно поврежден в результате пожара. ОНФ направил обращения в органы власти с просьбой в кратчайшие сроки восстановить ФАП.

Деревянное здание ФАПа вспыхнуло мгновенно. Первыми борьбу с огнем начали местные жители, к месту ЧП оперативно прибыли 6 пожарных расчетов МЧС

Фото: ОНФ.

. Зданию причинен значительный ущерб, необходима его серьезная реконструкция.

Сейчас медицинский работник ведет прием в здании местной администрации, однако это временный выход из ситуации. Помещение абсолютно не приспособлено под нужды медпункта.

Услугами ФАПа пользовались жители более чем 20 сел. По сути, это единственный медицинский пункт, обслуживавший сотни человек. Ближайшее медучреждение находится в 15 километрах от села Тюково.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов по приглашению жителей села Тюково, побывал на месте и сообщил, что Народный фронт обратился к властям региона с просьбой в кратчайшие сроки восстановить фельдшерско-акушерский пункт.

«Мы уже переговорили с министрами строительства и здравоохранения Рязанской области. Понимание, что ФАП должен быть восстановлен есть. Мы просим сделать это максимально оперативно, не откладывая решение вопроса на следующий год. Люди должны иметь возможность в нормальных условиях получать первичную медицинскую помощь. Берем эту ситуацию под особый контроль», - заявил Красов