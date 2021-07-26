В Рязанской области планируют открыть логистический центр «ФосАгро-Регион»

Найти стенд «ФосАгро» на выставке было очень просто. Он выделялся на общем фоне и оформлением, и масштабными размерами.

22-23 июля в Александро-Невском районе прошла пятая по счету ежегодная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». Эта отличная база для коммуникаций способствует развитию агропромышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами. В течение двух дней вблизи села Нижний Якимец ведущие российские и зарубежные производители сельхозтехники, семян и удобрений знакомили региональных аграриев со своей продукцией. Для гостей провели ряд семинаров, показы сельскохозяйственной техники в динамике и селекционных посевов, подготовили обширную деловую и развлекательную программы.

В главном деловом форуме аграрной отрасли нашего региона участвовало более 70 организаций, а ее общая территория составила 22 гектара.

В 2021 году "День поля Рязанской области" собрал около двух тысяч участников.

«Эффективная площадка для продвижения инновационных проектов»

Первый день выставки был в основном посвящен проведению больших важных семинаров – «Поддержка малых форм хозяйствования, развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов» и «Комплексное развитие сельских территорий, обмен опытом, проблемы и их разрешение».

– Парк сельхозтехники в Рязанской области в прошлом году обновился наиболее масштабно за последние 12 лет, и многие контракты – результат деловых встреч и переговоров на этой выставке, – обратился к участникам и гостям выставки заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, открывая первый день мероприятия. – Современная высокопроизводительная техника позволила вырастить и собрать в 2020 году рекордные за всю историю Рязанской области урожаи зерна и маслосемян. Уверен, что «День поля – 2021» станет для аграрного сообщества еще одним шагом к новым рекордам.

В свою очередь региональный министр сельского хозяйства Борис Шемякин заявил, что современные подходы к земледелию позволяют значительно снизить затраты:

– Современная техника помогает снизить как расход топлива, так и трудозатраты механизаторов. Внедряются технологии машинного зрения, спутниковой навигации, точного земледелия и искусственного интеллекта. В этом году введены дополнительные меры государственной поддержки, купить новую технику стало доступнее для фермеров и малых хозяйств.

Во второй день выставку посетили первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Гости осмотрели стенды компаний, приехавших со всей России. На них были представлены как семена перспективных сортов, так и сельхозтехника, корма, средства защиты растений и удобрения.

Глава региона поздравил аграриев с праздником, посвященным началу уборочной кампании, и отметил следующее:

– День поля – это эффективная площадка для продвижения инновационных проектов, привлечения инвесторов. Здесь представлены лучшие практики, новинки, передовые технологии. То, за счет чего наши аграрии добиваются высоких результатов.

Общение с потенциальными и уже существующими клиентами, одна из главных целей таких выставок.

Надежный партнер рязанских аграриев

Одно из важных направлений сельского хозяйства, благодаря которой аграрии получают высокие урожаи, – отрасль минеральных удобрений. Ведь питательный ресурс земли ограничен и довольно скоро исчерпывается. Чтобы поддержать плодородные характеристики грунта, его необходимо регулярно обогащать, тем самым обеспечивая выращиваемые культуры необходимым комплексом питания для активного роста, сильного иммунитета, а также повышения количественно-качественных характеристик урожая.

Одним из ключевых участников аграрно-промышленной выставки, специализирующихся на производстве всех видов удобрений, стала «ФосАгро» – один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений и лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. Взаимодействие с аграриями осуществляют региональные компании сети «ФосАгро-Регион». В прошлом году одна из них – «ФосАгро-Тамбов» начала прямую работу с сельхозтоваропроизводителями Рязанщины.

– В минувшем году в Рязани открылся новый региональный офис. В настоящий момент мы рассматриваем строительство собственного логистического центра. Он позволит минимизировать логистику для нашего конечного потребителя. Это будет удобно для сельхозпроизводителей, так как поставки в такие центры идут напрямую с завода и значительно сокращают время доставки и уменьшают логистические затраты, – поделился планами директор «ФосАгро-Тамбов» Алексей Пешков.

Очевидно, что наличие в регионе современных складских комплексов позволит заблаговременно создавать запасы минеральных удобрений вблизи сельхозугодий и обеспечит возможность соблюдения оптимальных агрономических сроков их применения, что особенно важно в период сезонных полевых работ. Кроме того, прямое присутствие в регионе крупного производителя будет стимулировать конкурентную среду, что также положительно скажется на развитии регионального АПК.

Ранее инициативу «ФосАгро-Регион» по расширению работы с сельхозпредприятиями Рязанской области приветствовал Николай Любимов, отметивший, что в будущем реализация этих проектов благоприятно скажется и на урожае, и на рентабельности сельхозтоваропроизводителей области.

«Нам важна обратная связь с клиентами»

Найти стенд «ФосАгро» на выставке было очень просто. Он выделялся на общем фоне и оформлением, и масштабными размерами. В стенах полевого стенда оба выставочных дня шла интенсивная работа: аграриям рассказывали о продукции «ФосАгро», а тем, кто с ней хорошо знаком, предлагали новинки. Прямо на стенде гости могли получить консультацию агронома, например, о схемах минерального питания, разработанных агрономами «ФосАгро-Тамбов» для Рязанской области.

– Участие в этой выставке дает обратную связь с сельхозтоваропроизводителями, которая для нас очень важна. Традиционно как лидер отрасли производства и продаж мы участвуем в выставке-форуме не только в Рязани, но и по всей нашей стране. На рязанском «Дне поля» мы представляем свою продукцию из года в год. Для нас это удобная площадка, где можно донести свои мысли до сельхозпроизводителей, которых мы сюда приглашаем, – пояснил позицию компании коммерческий директор «ФосАгро-Регион» Максим Юшечкин.

Продукция «ФосАгро» поставляется в 100 стран мира. Однако приоритетным государством поставок была и остается Россия. Особенно хочется отметить, что «ФосАгро» традиционно поддерживает аграриев Рязанской области, в полной мере удовлетворяя их спрос на высококачественные, экоэффективные минеральные удобрения. Надеемся, что плодотворное сотрудничество компании и региональных сельхозпроизводителей будет и далее способствовать развитию аграрного сектора Рязанской области.

СКАЗАНО

Удобрения «ФосАгро» хорошо себя зарекомендовали у рязанских аграриев. Благодаря качеству продукции, совмещенному с передовыми технологиями производства, сельхозпроизводители смогли повысить свои урожаи. Среди тех, кто активно использует продукцию «ФосАгро» в своей деятельности, ООО «Каде-Агро» из Скопинского района.

– Наше хозяйство выращивает подсолнечник, кукурузу, пшеницу, ячмень, горох и гречиху. При этом мы используем несколько видов удобрений «ФосАгро». И скажу, что на практике они зарекомендовали себя великолепно. «ФосАгро» – это компания, которая стабильно предлагает потребителям высокое качество товара при адекватной цене, – поделился своими впечатлениями от сотрудничества генеральный директор «Каде-Агро» Евгений Кирьянов.

– Удобрениями «ФосАгро» мы очень довольны. Во-первых, качество отличное, во-вторых, отлаженная логистика. База у них очень хорошая, мы покупаем там удобрения самовывозом, нанимаем машины и забираем в Мичуринске. Совсем без удобрений у нас ничего не вырастет. Почва глинистая, и если в нее не вносить удобрения, то посеять – посеешь, а вот урожай собрать не получится. Поэтому без «ФосАгро» в Рязанской области никак. Приятно, что у них и цены приемлемые, и по логистическим затратам на рынке фосфорных удобрений для Рязанской области им конкурентов нет, – поделился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Рязанском районе Михаил Денькин.

НАША СПРАВКА

«ФосАгро» – крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений. Значительные усилия и инвестиции в развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» позволяют компании на протяжении многих лет оставаться безусловным лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, география деятельности компании – более 70 регионов, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.