TikTok учит рязанцев воровать?

В один прекрасный день автолюбитель может не обнаружить защитных колпачков на ниппелях своих колес.

В начале лета 2021 года в разных городах России стали появляться жалобы вледельцев автомобилей о пропаже с колёс защитных колпачков. Не исключением стала и Рязань. Причём в последнее время таких сообщений в нашем городе становится все больше. Причиной явлению стал новый тренд, появившийся в соцсети TikTok.

Что же привлекает юных рязанских воришек? В основном во внимание попадают необычные, эксклюзивные экземпляры: хромированные, с шильдиком, с датчиком давления и т.п. Но есть и те, которые не гнушаются и обычными пластиковыми. Ценность коллекций измеряется не только в эксклюзивности, но и в количестве "скрутов" (так подростки называют свои «трофеи» - Ред.).

Обычно внимание подростков привлекают яркие хромированные колпачки, но некоторые не брезгуют и обычными пластиковыми.

Что же делать, если, подойдя к своему железному коню, вы обнаружите пропажу?

- Да в общем-то ничего, - говорит мастер шиномонтажа Алексей. - Сами по себе колпачки особой ценности не представляют. Они защищают ниппель от попадания в него грязи - это его главная функция. Обнаженную резьбу можно заклеить изолентой до установки новых колпачков. Стоят они недорого. Вопрос только, зачем они детям понадобились?

Вообще подобные вирусные эффекты от видео не новы. Что только ни делали подростки, чтобы получить одобрение со стороны в виде "лайков"! Пели, плясали, переодевались, ели всякую гадость и даже рисковали своей жизнью, снимая свои действия на камеру и выкладывая на всеобщее обозрение. Виноват ли в этом TikTok или любая другая социальная сеть?

Некоторые подростки просто делятся своими коллекциями с соответствующим хэштегом, а особо отчаянные снимают свои "скруты" в прямом эфире.

- Сами соцсети здесь ни при чём, - объясняет Валентина Конкина, психолог, гештальт-терапевт. - Интерес подростков сосредоточен на отношениях со сверстниками, поэтому они объединяются в группы, в которых, бывает, совершают неблаговидные поступки. Это делается по разным причинам: чтобы завоевать авторитет, ощутить опасность, за компанию или от скуки. Подростки стремятся подражать друг другу и хвалиться своими «достижениями». Сейчас это особенно легко из-за мощного неконтролируемого взрослыми киберпространства. Как правило, с возрастом такие «подвиги» перерастаются, потому что меняются задачи психического развития. Но у части подростков формируется так называемое делинквентное поведение, они попадают в неблагополучные компании или за решетку. Так было всегда, вспомните советские фильмы или книги про подростков. Через поступки, в том числе и неблаговидные, формируется мировоззрение: для кого-то этот поступок станет важным уроком на всю жизнь, а для кого-то – привычным способом выживать. Важны также и нравственные ценности, которые транслируют подросткам взрослые. А сейчас эти ценности размыты и часто противоречат друг другу. Увы, Тимуры не популярны. А перевоспитание Мишки Квакина – долгий процесс, затрагивающий и семью, и школу, и общество.

Получается, если с автолюбителем случится такая оказия, скорее всего, ему придется с ней смириться, поскольку правоохранительные органы вряд ли будут тратить время на поиск такой пропажи. А вот родителям со своими детьми вопрос воровства лучше обсудить и разъяснить подрастающему поколению возможные последствия. Потому что подобные шалости для юных рязанцев могут закончиться весьма плачевно, а в будущем и вовсе направить на более серьёзные правонарушения.

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