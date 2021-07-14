Торговые ряды на Краснорядской возвращаются к жизни после 15 лет запустения

В этой ротонде в скором времени откроется ресторан McDonalds.

Долгие годы наше издание отслеживает ситуацию, сложившуюся вокруг памятника федерального значения – корпуса Торговых рядов на улице Краснорядской в Рязани. И вот, наконец, эта история получила счастливый финал!

ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ БЫТЬ

Началась эта история еще в 2006 году, когда из–за конфликта между рязанскими и федеральными ведомствами все договоры аренды и безвозмездного пользования между собственником Торговых рядов на улице Краснорядской (Рязань) и арендаторами были расторгнуты. Здание сначала опустело и обезлюдело, а затем постепенно начало разваливаться.

Поначалу казалось, что ситуация вот–вот разрешится, поскольку исторический объект находится в самом центре города и является одной из визитных карточек, но шел год, второй, третий… Справедливости ради отметим, что не только «Комсомольская правда» обращала внимание властей на ужасающее состояние федерального памятника, находящегося в самом центре города.

В 2015 году объект перевели из федеральной собственности в областную и выставили на продажу. Но цена оказалась настолько завышена, что желающих приобрести объект не нашлось вовсе. Безуспешных попыток было несколько. Лишь после коррекции цены с 152 миллионов до 79 (!) миллионов конкурс все же состоялся. Его победителем объявили ООО «Имэкс Нефтепродукт».

Эта структура тесно сотрудничает с ООО «Ново–Рязанская ТЭЦ». Кстати, здание Торговых рядов на противоположной стороне площади Ленина – на улице Кольцова – также арендует организация, связанная с ООО «Ново–Рязанская ТЭЦ». Поэтому сегодня мы с полным правом можем говорить о возрождении историко–архитектурного ансамбля: в едином стиле, с единым вектором развития.

Реставрационные работы потребовали огромного количества сил и времени (об этом мы расскажем в следующем номере), но лето 2021 года, наконец, принесло добрые вести.

НЕПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КОНЦЕПЦИИ

– Первые торговые точки открылись для посетителей Торговых рядов на Краснорядской 19 июня, – рассказывает представитель компании собственника ООО «Имэкс Нефтепродукт» Максим Гераськин. – По состоянию на 12 июля работают уже пять заведений.

– Есть ли какая–то условная дата, в которую вы планируете открыть для рязанцев подавляющее большинство торговых площадей?

– Понимаете, это здание – памятник архитектуры XVIII века, поэтому все работы на нем, в том числе внутренняя отделка, должны проводить только лицензированные организации. Это накладывает определенные нюансы. Что касается даты, то она есть и вполне конкретная.

Ко Дню города, который в этом году Рязань отметит 7 августа, большая часть наших арендаторов откроет свои двери. Специализации нашего торгового центра, которые получил название «Городские ряды», связана с питанием и продуктами питания. При этом мы приняли решение о непересечении концепции заведений. То есть если уже открыт пивной бар или кофейня, то второго пивного бара или кофейни быть не может. Это создаст комфортные условия для работы наших арендаторов и, главное, удобства и большой выбор для наших гостей. Из непродовольственной сферы у нас представлены только аптека и магазин цветов.

Со стороны улицы Краснорядской появилось место для размещения летних веранд.

– Есть ли какие–то опорные арендаторы, некие якоря нового торгового комплекса?

– Главные двигателями станут ресторан McDonalds, который займет ротонду со стороны улицы Маяковского (площадь ресторана 550 м2) и двухъярусный проект от компании Good Taste Family, которая откроет в рядах три разных заведения на общей площади 750 м2, в том числе возродит знаменитое бистро рядом с памятником Ленину. Мы надеемся, что в будущем улица Краснорядская станет практически пешеходной, как было предусмотрено проектом реконструкции площади Ленина. Большая часть наших арендаторов имеет два входа – на сторону площади Ленина и на улицу Краснорядскую – верим, что со временем здесь появятся летние террасы, столики и много зелени.

Владелец винного бара Verite, расположенного в торговых рядах, профессиональный сомелье Ярослав Цыбин также с оптимизмом смотрит в будущее.

– Я жил и работал в Москве, – рассказывает Ярослав, – там винные бары – довольно распространенная тема. В нашем же городе много винотек, много ресторанов, а вот мест, где можно дешево попить хорошего вина, нет. Поэтому я и захотел реализовать в своем родном городе подобную концепцию.

– Что вы предложите своим посетителям?

– Порядка 150 позиций различного вина. Из кухни только холодные закуски – большое разнообразие сыров и мясной гастрономии. Вполне реально, чтобы в месяц нас посещали не менее шестисот рязанцев и гостей города. Думаю, все получится!