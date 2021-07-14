Для рязанцев, переболевших коронавирусом, проведут углубленную диспансеризацию.

Во исполнение Перечня поручений Президента РФ от 2 мая 2021 года № Пр–753 со второго полугодия планируется проведение углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID–19.

Как узнать о диспансеризации

Списки таких граждан уже начали формироваться в субъектах РФ. Но начало проведения профилактических мероприятий в регионах может зависеть от конкретной ситуации, связанной с уровнем распространения COVID–19. Информирование граждан о необходимости прохождения диспансеризации будет проводиться как с использованием традиционных способов и методов (смс–рассылки, письма, обзвоны), так и через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг.

Записаться на конкретную дату прохождения диспансеризации в поликлинике, к которой граждане прикреплены, можно в поликлинике или через тот же кабинет «Мое здоровье».

Как узнать о диспансеризации

Обследования граждан, включенных в списки, будут проводиться по расширенной программе. Направлены они на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.

Какие обследования проведут

Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID–19), в дополнение к утвержденному перечню исследований и консультаций специалистов в рамках 1 этапа диспансеризации планируется проведение следующих обследований:

1. Измерения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое. Сатурация показывает уровень насыщенности капиллярной крови кислородом, позволяет оценить уровень дыхательной недостаточности, которая может возникнуть у пациентов после пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией

2. Тест с 6–минутной ходьбой – один из методов диагностики сердечной недостаточности и определения ее функционального класса.

3. Спирометрия или спирография – методы исследования функции внешнего дыхания, позволяющие оценить функциональное состояние легких и бронхов.

4. Общий (клинический) анализ крови развернутый, при котором дополнительно исследуется около 30 важнейших показателей крови, позволяющих оценить состояние организма, в том числе такие ключевые показатели, как:

- Количество тромбоцитов.

- Цветовой показатель крови.

- Гемоглобин.

- Лейкоцитарная формула крови и др.

5. Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности, креатинина, С–реактивного белка, активности АЛТ и АСТ, лактатдегидрогеназы. Такое исследование необходимо для получения обширного и объективного представления о состоянии и отдельных органов, и всего организма.

6. Определение концентрации Д–димера в крови. Фрагменты белка Д–димера появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца и др.).

7. Проведение рентгенографии органов грудной клетки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID–19), если она не выполнялась ранее в течение года. Второй этап диспансеризации включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. В рамках второго этапа планируется проведение:

- эхокардиографии для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID–19), в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6–минутной ходьбой;

- компьютерной томографии для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID–19), в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже;

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID–19) при наличии показаний по результатам определения концентрации Д–димера в крови.