«Ба, я на песок...»: Как под грудой строительного материла для ремонта трассы погиб ребенок

Друзья мальчика соорудили небольшой мемориал у места его гибели. Повесили коробку на ветвях молодого клена и принесли игрушки со сладостями.

Поселок 10-й год Октября, входящий в Михайловское городское поселение, только называется поселком, но больше все же похож на отдаленную деревеньку. В основном там живут дачники. Приезжают на лето семьями и копаются в огородах, словом, отдыхают от столичных трудодней. А иногда отправляют своих детей-школьников к бабушкам, а сами продолжают зарабатывать деньги.

Так поступали и родители 10-летнего Семена - московского мальчишки. Накануне он, к слову, на «отлично» сдал экзамены и поступил в физико-математическую школу от бауманского университета. У него были большие перспективы, но 3 июля он погиб. Его насмерть засыпало песком.

Вид на складированные стройматериалы.

«Не золотое кольцо»

Груда песка находится в непосредственной близости от поселка. Она настолько огромна и настолько близка, что ее можно наблюдать практически с любого места поселка даже спустя неделю после трагедии. Кроме песка, там есть в достатке щебень и прочий строительный материал. Тут же десятки экскаваторов, тракторов, грузовиков и легковушек. Все вместе это называется работой подрядной организации «Лидер Строй» (так указано на спецтехнике - Ред.) во благо капитального ремонта участка трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Груду песка видно практически с любой точки в деревне.

- А нас, думаете, кто-то спрашивал, что возле деревни развернется такое - грязь, песок, щебень? Как нам сказали, они бы и рады были разместиться через дорогу, но там частные поля - дорого. Ну а у нас можно, - поделилась с журналистом местная жительница. - Теперь постоянно борта гремят, все это слышно, особенно по ночам.

Обход Михайлова - участок трассы Р-132 - в 2019 году вошел в оперативное управление ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград». Как говорят михайловские таксисты, раньше дорога была ужасная, пока ею не занялись на федеральном уровне - «кладут в несколько слоев чего-то» (дословно).

Дорожники ремонтируют трассу Р-132.

Сразу после трагедии с мальчиком, на объект капитального ремонта Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова) Упрдор направил куратора. Специалист должен был проверить подрядную организацию на предмет соответствия производственной площадки проекту.

- Производственная база является собственностью подрядчика и располагается вне дорог (полосы отвода дороги), подведомственных ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, поэтому решения о размещении тех или иных элементов на этой территории принимаются исключительно подрядчиком, — прокомментировали федеральные дорожники «КП-Рязань» — Что касается санкций, то ФКУ не может их применять, поскольку речь идет об объекте, расположенном не на его территории. Следственные органы проводят необходимые мероприятия, по итогам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Сначала шалаши - потом песок

- Я еще в себя не приду... Они бегали, гуляли. На песок несколько раз ходили. Бегали туда-сюда. А тут пошли - и смотрите, что получилось, - разводит руками бабушка погибшего мальчика Людмила Ивановна. - А я его даже не видела потом, как папа отвез его [тело] в Москву.

Бабушка разрешила внуку пойти на песок и больше его не видела.

В тот день 3 июля Семен проходил мимо домика бабушки и сказал ей в окно: «Ба, я на песок». Пожилая женщина отреагировала спокойно: во-первых, не первый раз туда идет, во-вторых - постоянно на глазах. От дома пенсионерки груду песка видно очень хорошо.

- Я на кухне была... но отпустила. Их видно из окна, все под контролем. Крикнешь так, позовешь на обед. Песок был вот таким их развлечением. Один ребенок, один внук... У Семена папа - полковник ФСБ, а дедушка - генерал ФСБ. То есть, люди солидные! Приезжали сюда, ругались, что это за безобразие... Ведь забора вокруг песка не было. Только вот поставили. Семен был единственным ребенком... Маме уже 50 лет, папе тоже...

Груды песка и щебня находятся в непосредственной близости от поселка.

Раньше детвора собиралась и строила шалаши, базы, там во что-то играли. Но когда завезли песок, он стал единственным развлечением.

- Они в январе начали рыть. Кто был «за», кто был «против», нас даже не спрашивали... - плачет бабушка. - Хороший был мальчик, умненький. Как-то дети из пистолета, пневматического что ли, стреляли по игрушкам. А он не стрелял. Спрашиваю: «Сем, почему?» Отвечает: «Они по игрушкам стреляют, а мне их жалко».

«Семе от друзей»

Сейчас объект частично огорожен. Но пройти можно - до песка, до щебня, до чего угодно. Одни рабочие снуют по своим делам, другие отдыхают в вагончиках, кто-то треплется, объединившись мелкими группками. Контроль за объектом если и ведется, то не на 100%.

- А что это вы здесь делаете? - впервые поинтересовались за полчаса у журналиста - явно постороннего человека на объекте. - Здесь запрещено находиться.

- Раньше, видимо, было можно, коли дети играли спокойно.

- Всегда было запрещено находиться. И ограждения у нас были. Разные ограждения...

Человек, с которым удалось поговорить на объекте, назвал себя - мастер Соколов, но указать, кто в настоящее время является главным на объекте, отказался.

Мемориал у места гибели мальчика.

Да, сейчас очень маловероятно, что кто-то из детей поселка 10-й год Октября отправится играть на песок. Сейчас они настолько напуганы, что в принципе боятся выйти за калитку. Это лето им запомнится надолго. После смерти друга они принесли к месту его гибели игрушки и сладости. Кто-то насобирал сосновых шишек, кто-то нарисовал рисунок. Детской рукой фломастером вывели: «Сёме от друзей».

12 июля Семену исполнилось бы 11 лет.

Тела стояли столбиком в песке

Погибали дети при подобных случаях в Рязанской области и ранее. Так, 8 июля 2007 года в Рыбновском районе экскаваторщик снимал растительный грунт с бугра, а потом ковшом вынимал песок. Одна машина ушла с песком на строительство дороги, вторая, третья. Рабочий видел, как рушатся песчаные козырьки, но продолжал работать с остервенением стахановца. Четвертая машина, пятая, шестая... За несколько часов он отгрузил 20 КАМАЗов. Отсыпал и уехал…

Велосипед мальчика так и стоит во дворе нетронутым.

А на месте выемки образовалось «яйцо»: навесь с боков, сверху... И прямая стена песка.

А потом туда прибежали играть дети. Они всегда там играли, и не одно поколение - бугор, красивый вид на Оку...

Отстояв утреннюю службу в храме, 14-летний Илья сразу побежал к своему приятелю, 10-летнему Леше, который приехал на каникулы к деду. Несмотря на разницу в возрасте, мальчишки дружили. Ну и побежали ребята поиграть. А за ними увязалась и младшая сестра Ильи - 10-летняя Марина, но мать ее вернула - молока попить монастырского. Через несколько минут девочка все же опять побежала к мальчишкам, но никого не нашла.

Никто не хотел верить в страшное, но было понятно - детей завалило. Принесли лопаты. Стали быстро-быстро откапывать…

…Ребята были рядышком. Вокруг песок. Илья был чуть-чуть наклонен вперед, а Лешка стоял столбиком. Под ними трава. Козырек просто обвалился.

В том случае, ни подрядчик, ни экскаваторщик не получили заслуженного наказания. Они провели несколько месяцев в СИЗО, но из-за волокиты следствия на первоначальных этапах время было упущено. Только «важняки» СУ СК России по Рязанской области довели дело до ума, но, повторимся, время было упущено (читать подробнее об этой истории).

КСТАТИ

На трассе Р-132 в Михайловском районе недалеко от деревни Поярково в настоящее время строится или ремонтируется дорога. Огромные груды песка есть и там. Они не особо огорожены... Благо, что ближайший населенный пункт находится неблизко.

КОНКРЕТНО

По факту гибели ребенка следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А где еще, по вашему мнению, подрядные организации недобросовестно относятся к безопасности на объектах?

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