Паралимпийскую чемпионку не пустили на коляске в бутик одежды в «Премьере»

Спортсменку в инвалидной коляске не пустили в бутик. Фото с личной страницы Светланы Коноваловой.

Чемпионку паралимпийских игр Светлану Коновалову не пустили в инвалидной коляске в магазин одежды, расположенный в ТРЦ «Премьер»

«Продавец встретила нас с подругой у самого входа, демонстративно перегородив проход и выпалив: "На колясках к нам нельзя!" Я от шока не сразу поняла, шутка это, но моя подруга поинтересовалась по какой причине. Продавец ответила, что у них узкие проходы, и что по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено, а потом еще добавила, что одежда у них только от 48 размера. Моему возмущению не было предела, ширина моей коляски всего 45 см. Я указала ей на дискриминацию при предоставлении услуг для социально уязвимых категорий граждан», — написала девушка в социальных сетях.

По ее словам, только перед их уходом, продавщица выдавила из себя слова извинения. «Люди, мы такие же, как и вы, и у нас тоже есть свои права. Это просто недопустимо, когда человека на инвалидной коляске не пускают в публичное место…»

Отреагировал на вопиющий инцидент депутат Государственной Думы России Андрей Красов:

— Я не хочу расписывать очевидные вещи. Такое поведение недопустимо! И в современном обществе это понимают абсолютно все! Оценка произошедшему очевидна.

Но из-за того, что на месте продавцу магазина, руководству ТРЦ и иным должностным лицам не удалось урегулировать ситуацию, я со своей стороны считаю необходимым обратиться с требованием провести проверку и наказать виновных, — заявил депутат.

По мнению Андрея Красова, проблема не только в поведении продавщицы бутика, но и в позиции руководства магазина.

— Значит и раньше такое могло случиться с кем-то другим, просто в данном случае они попали на Светлану, у которой пробивной характер и она не готова мириться с такой дискриминацией, — продолжает депутат Госдумы. — Направил депутатские запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и на имя уполномоченного по правам человека Рязанской области Натальи Епихиной. Буду добиваться, чтобы такое больше никогда ни с кем не могло повториться.

Светлана Коновалова – Заслуженный мастер спорта.

Двукратная чемпионка Паралимпийских Игр.

Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.