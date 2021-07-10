Тсс! Закон о тишине в Рязанской области подписал губернатор

Закон о тишине работает в определенное время и в определенных местах, в том числе в многоквартирных жилых домах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Рязанской области подписан губернатором и официально опубликован 9 июля закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан…». Он предусматривает административную ответственность за шум с 22:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00.

Где фиксируются нарушения:

- жилые помещения и нежилые помещения многоквартирных и индивидуальных жилых домов, придомовые территории;

- помещения и территории дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания;

- территории садоводческих и огороднических товариществ.

В указанные временные промежутки закон запрещает включать во всеуслышание музыку, самим петь и играть на музыкальных инструментах, а также кричать и свистеть. В общем, издавать громкие звуки. Сюда же относят применение пиротехнических изделий, ремонт в квартире, проведение работ с использованием техники (земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных). Ответственность также будут нести автовладельцы, у которых неоднократно срабатывает сигнализация.

Прописан в документе и ряд исключений. Это празднование Нового года (до 04:00 1 января), религиозные обряды, другие массовые мероприятия, проводимые по решению властей.

Штрафы за нарушения составляют от 500 до 3000 рублей. Для должностных лиц – от 3000 до 8000 рублей, для юридических – от 5000 до 15000 рублей.

Закон вступает через 10 дней после официального опубликования, то есть 19 июля.

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