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Политика14 июля 2021 16:41

Большинство рязанцев выступают против принудительной вакцинации

Вакцинация от коронавируса необходима, но при этом ее нельзя делать принудительной. Такого мнения придерживаются более 60% жителей Рязанской области, которые поучаствовали в опросе «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ»
Источник:kp.ru
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Большинство рязанцев выступают против принудительной вакцинации.

Большинство рязанцев выступают против принудительной вакцинации.

На вопросы оппозиционной партии об отношении к обязательной вакцинации ответили 1465 жителей Рязанской области. 82% из них убеждены, что массовая вакцинация действительно поможет справиться с эпидемией COVID-19, но при этом она должна быть добровольной. Права и свободы человека не могут быть ограничены из-за отказа от прививки, считают большинство респондентов.

«Чтобы справиться с эпидемией, нужно прививаться, – говорит участница опроса Елена Стрежнева. – Но вакцинация должна быть добровольной. Права человека не должны нарушаться. У каждого должен быть выбор».

Как утверждает член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, люди должны самостоятельно принимать решения, прививаться им или нет.

«Вакцинация – важное и нужное дело. Сегодня это необходимость, – считает Александр Бычков. – Но при этом она не должна быть принудительной. Государство также должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и ее последствия».

Как уточнили в партии, сейчас «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» собирает подписи против принудительной вакцинации. Подписать петицию можно на сайте ср2021.рф

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