Где рязанцы могут привиться от COVID–19, и кому положена углубленная диспансеризаци

В Рязани пока что можно привиться только «Спутником V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 июля – обновилась официальная статистика заражений коронавирусом в Рязанской области. Согласно ей только за одни сутки в регионе зарегистрировали 139 новых случаев инфекции. Всего же с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 32 тысяч 867 человек.

Схожие показатели заболеваемости фиксировались в конце минувшего года во время так называемой «второй волны». Но если тогда заболевание выявляли преимущественно у людей старшего поколения, то теперь коронавирус значительно помолодел.

В Рязани только «Спутник V»

Несмотря на страшные цифры, находится немало смельчаков, упорно не признающих прививку. Корреспонденту «Комсомолки» приходилось даже бывать на собрании очень странной группы, адепты которой – взрослые люди всерьез считают, что «вакцинация наносит непоправимый вред здоровью человека, а также ведет к самоуничтожению людей».

Конечно же, большинство рязанцев мыслят не столь радикально, они просто опасаются неких побочных эффектов прививки. Хотя статистика говорит об обратном. Так, по данным регионального минздрава (по состоянию на 5 июля – Ред.) с начала прививочной кампании в Рязанской области первый компонент вакцины получила 151 тысяча человек, второй – 113 тысяч. Причем подавляющее число рязанцев – 149 тысяч человек получили прививку «Спутником V». И из этого числа серьезных осложнений не развивалось ни у кого.

– В настоящее время желающие привиться получают только «Спутник V». В федеральный центр направлены заявки на получение других видов вакцин, – сообщили в региональном минздраве в ответе на официальный запрос «КП–Рязань».

Когда делать ревакцинацию?

По словам врачей, для тех людей, которые привились более полугода назад, через шесть месяцев «по медицинским показаниям рекомендуется ревакцинация». По идее, записаться на нее можно так же, как и на первичную прививку. Однако корреспонденту «КП–Рязань» на портале «Госуслуг» сделать этого не удалось. При попытке сделать запись на экране появилось сообщение: «Возможно вы уже проходите вакцинацию в одной из медицинских организаций. Запись доступна только на первый этап вакцинации. Запись на последующие этапы производится сотрудниками медицинской организации, в которой вы проходите вакцинацию. Обратитесь в медицинскую организацию».

Так, что если вы решите привиться повторно, обращайтесь сразу в туда, где планируете повторно и прививаться, а не тратьте время на электронную запись.

Через шесть месяцев «по медицинским показаниям рекомендуется ревакцинация». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где привиться?

Согласно данным областного минздрава, всего в регионе работают 65 пунктов вакцинации, организованных 32 медицинскими учреждениями. Их полный список опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, работают 30 мобильных прививочных пунктов: 17 в районах области и 13 в Рязани.

В областном центре, по официальной информации, привиться вакциной «Спутник V» можно в ОКБ, больнице №5, РязГМУ (3 пункта), больнице №4, ТРЦ «Атрон», больнице №10, ТРЦ «М5–Молл», гипермаркете «Глобус», круглосуточно на вокзалах «Рязань–1» и «Рязань–2» и даже в цирке (пункт работает от больницы №5 – Ред.).

А что делать тем, кто уже переболел?

Тем, кто перенес короновирусную инфекцию (так же, как и в случае с ранее привившимися), рекомендуют пройти вакцинацию по медицинским показаниям через полгода. Кроме того, в регионе стартовала программа углубленной диспансеризации.

Как нам рассказали медики, она направлена на то, чтобы обнаружить возможные осложнения, своевременно получить рекомендации врачей и при необходимости начать лечение.

– На обследование пригласят людей с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. С 2021 по 2023 год попасть на углубленную программу диспансеризации можно, если в этот период пациенту исполняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, а также если 40 и больше лет, – сообщили в рязанском минздраве.

А что же делать тем людям, у которых после болезни остаются жалобы на здоровье, но они не попадают в указанные возрастные группы? Выяснилось, что за обследованием они могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Медосмотр в таком случае могут назначить без диспансеризации, в рамках помощи по полису ОМС.

Отмечается, что записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в своей поликлинике или через портал «Госуслуг». Тем, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, позвонят из поликлиники либо отправят оповещение по смс, по электронной почте или в личном кабинете на сайте «Госуслуг».

Семь исследований на первом этапе и три на втором

– Проводиться такая диспансеризация будет в два этапа, – сообщили в министерстве. – Первый включает семь обязательных исследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6–минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием у терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D–димера в крови, помогающий выявить признаки тромбообразования. По результатам первого этапа врачи определят риски развития хронических заболеваний, а при необходимости для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если подозрения врачей подтвердятся, то пациента направят на лечение или медицинскую реабилитацию.

При этом в минздраве подчеркнули, что диспансеризацию можно пройти за один день, а работодатель обязан предоставить на время обследования работнику оплачиваемый выходной. Лицам же, которым до пенсии осталось пять и менее лет, предоставляется два выходных дня с сохранением зарплаты.

Согласно данным областного минздрава, всего в регионе работают 65 пунктов вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Спутник V» – это вакцина, которая прошла в полном объеме все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности, которые включали эксперименты на различных видах лабораторных животных, в том числе на двух видах приматов.

По данным фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», опубликованных в феврале в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина является безопасной в применении.

Еще одна вакцина – «ЭпиВакКорона» – также прошла все необходимые испытания и, по некоторым данным, считается более «мягкой» по сравнению со «Спутником V».

«Ее основу составляют белок–носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S–белка нового коронавируса. При изготовлении вакцины клеточные линии не использовались и не будут использоваться. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата, практически не дает побочных эффектов», – объясняется на сайте Министерства здравоохранения РФ.

А вот информации о третьей вакцине – «Ковивак» – на том же портале приведено значительно меньше. Тем не менее известно, что безопасность исследовалась в рамках трех фаз. Вакцина официально зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Первые поставки вакцины в гражданский оборот начались 28 марта. 2 июня было получено разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований, в которой приняли участие более 30 тысяч человек.

Так выглядит дверь медпункта на станции "Рязань-2". Фото: Александр Караваев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На дверях прививочного пункта, расположенного на вокзале «Рязань–2», написано буквально следующее: «Вакцины V–1 нет и не будет (вакцинация будет проводиться в поликлинике и по записи, у нас только ревакцинация V–2).

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