Домашний блокнот: Ипотека по ставке ниже, чем за рубежом, или аренда без обязательств

На квартиры в ЖК «Fresh Life» сейчас действуют очень выгодные предложения по ипотеке.

Мысли о том, что выгоднее – взять ипотеку или продолжать жить в съемной квартире и пытаться накопить на собственное жилье, наверняка хоть раз посещали любого человека без собственного угла. Как выгоднее поступить с точки зрения не сиюминутных расходов, а при расчетах минимум на 10 лет? Конечно, поначалу выбор очевиден: мало у кого сразу же есть первоначальный взнос. Поэтому большинство предпочитают тесниться в старой маленькой квартире или за неимением своего снимают жилье. Но когда деньги поднакопились, встает насущный вопрос: «А не пора ли улучшить качество жизни своей семьи?» За советом мы обратились к экспертам и попросили их оценить выбор как с финансовой стороны, так и с позиций здравого смысла.

СНЯТЬ ИЛИ КУПИТЬ?

В обществе существует довольно устойчивое мнение, что арендовать жилье дешевле, чем купить. Почему же многие люди оформляют ипотеку, вместо того чтобы жить на съемной квартире? По мнению специалистов в области найма, объективная реальность состоит в отсутствии российского цивилизованного рынка сдачи жилья. Квартиры и дома, как правило, арендуются у физических лиц. В подавляющем большинстве случаев это временно свободное жилье. Например, в семье подрастают дети, и пока они не выросли, родители сдают одну квартиру, а сами живут в другой. Это приводит к тому, что арендаторы полностью зависят от жизненных обстоятельств арендодателей. Когда у владельца недвижимости меняются обстоятельства, квартирантам приходится в срочном порядке искать новое жилье и съезжать. Люди не могут рассчитывать, что проведут в арендованной квартире 5 или 10 лет, даже имея на руках договор об аренде жилья. Таким образом они не видят смысла вкладываться в съемную квартиру: делать там ремонт, покупать хорошую бытовую технику и мебель. При неминуемом и часто внезапном переезде все это останется у собственника жилья. Бывает и так, что арендодатели под надуманными предлогами вынуждают съехать старых жильцов, которые сделали ремонт, и сдают квартиру новым, но по более высокой цене.

Вот лишь несколько проблем, с которыми рискуют столкнуться сторонники аренды.

1. Рост цен на недвижимость приводит и к росту арендной платы, в то время как ипотечные платежи зафиксированы кредитным договором.

2. В зависимости от договоренностей на плечи арендаторов может лечь нагрузка по оплате коммунальных расходов.

3. Риск утраты работы – проблема не только ипотечных заемщиков. Собственник найдет других жильцов при отсутствии выплат по аренде. Это не банк, альтернативы «ипотечным каникулам» не будет.

4. Если в молодости жизнь на чемоданах воспринимается где–то даже романтично, то с годами она все больше начинает раздражать, ведь вы во многом зависите от прихоти хозяев.

Невозможность долгосрочного планирования – решающий фактор в пользу ипотеки. И вопрос тут скорее не в финансовой выгоде, а в качестве жизни.

При оформлении ипотеки вы становитесь собственником жилья. Да, она может быть дороже, но условия оплаты стабильные и правила игры не меняются в зависимости от чьего–то настроения. Важно и том, что с правовой точки зрения плательщик абсолютно защищен. Если в течение срока ипотеки вы потеряете работу, банк будет готов предоставить отсрочку платежа. Если совсем тяжко, есть возможность сдать свою квартиру, этими деньгами гасить ипотеку, а самому на время переехать к друзьям или родственникам. В конце концов квартиру можно продать, погасить кредит и остаться с деньгами на руках.

– Покупка жилья в любом случае является приоритетом, так как при нынешних ставках процент переплаты небольшой, – оценивает финансовую сторону покупку начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Олег Сычев. – И вы платите за свое жилье. В случае с арендой вы платите за чужое, собственником которого никогда не станете. Как показывает опыт, жилье только дорожает, и, покупая квартиру, вы получаете надежный актив. Ставки же на ипотечном рынке таковы, что, например, с задолженности 1 млн руб. в рамках ипотеки по госпрограмме по приобретению строящегося жилья платеж составит от 6 тысяч рублей в месяц.

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СТАВКА НИЖЕ, ЧЕМ ЗА РУБЕЖОМ!

Сегодня банки предлагают клиентам довольно большой выбор ипотечных программ в зависимости от их потребностей. Как отмечают эксперты, чаще всего кредиты берут на покупку готовых квартир – примерно в шести случаях из десяти. Но, пожалуй, самыми «интересными» с точки зрения выгод клиентов являются кредиты на приобретение строящихся квартир. Ведь именно здесь действуют программы государственной поддержки, и покупая строящееся жилье у надежных, отлично зарекомендовавших себя на рынке девелоперов, можно получить кредит по минимальной ставке.

– Если же банк и застройщик действуют в рамках совместных программ, то прокредитоваться можно по ипотечной ставке ниже, чем во многих зарубежных странах! – отмечают в строительной компании «Зеленый сад». – Так, выбирая к приобретению ряд квартир «Зеленого сада», вы вправе рассчитывать на получение кредита в Сбербанке по ставке от 0,1% годовых.

В рамках же стандартных программ с государственной поддержкой ставки составляют от 5 до 6,05% годовых.

Практически во всех вариантах ипотеки необходим первоначальный взнос. Обычно он составляет от 10 до 30% от суммы кредитования. Значительно облегчить процесс накопления необходимых средств может материнский капитал. С 1 марта 2020 года на него могут рассчитывать семьи даже при рождении первого ребенка. Семьи, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, получат 483 881 рубль. Если второй ребенок –

639 431 рубль. Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, например, на частичное досрочное погашение ипотеки, но только с уменьшением суммы, но не срока кредита.

Если же маткапитал в вашем случае не актуален и при этом совсем нет собственных средств на первоначальный взнос, банки могут предложить иной выход – воспользоваться кредитом под залог имеющегося жилья. В этом случае вы получите сумму денег на длительный срок, которую можно потратить на покупку другой недвижимости.

На особые условия оформления ипотеки могут рассчитывать заемщики, у которых есть детки. Если вы уже выплачиваете действующий кредит и в семье родился малыш, то многие банки могут предложить вам перевести займ на более выгодные условия программы «Ипотека для семей с детьми» и получить пониженную ставку.

– Если в семье есть ребенок, рожденный с 1 января 2018 года, ставка составит от 5%, – рассказывает специалист Сбербанка. – Кстати, эта норма действует с 1 июля текущего года, до этого подобным кредитом могли воспользоваться только семьи, где после 1 января 2018 года был рожден второй или последующий ребенок. Максимальная сумма по данному кредиту очень значительная – более 6 млн рублей.

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КАК СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО ВЗЯТОЙ ИПОТЕКЕ?

Ипотечный кредит – отличная возможность для многих семей стать обладателями собственной квартиры или улучшить условия жизни. Банки, государство, застройщики регулярно обновляют условия и возможности для клиентов, собирающихся купить новостройку в ипотеку: снижают ставки, дают скидки и льготы. Но как быть тем, кто уже взял ипотеку по более высокой ставке? Есть ли возможность меньше платить по уже оформленному кредиту? И особенно актуален этот вопрос в ситуации, когда заемщики не могут вносить платежи из–за непосильной финансовой нагрузки.

В этом случае можно пойти на рефинансирование ипотеки. Процедура является популярной за счет снижения ставок по ипотеке, что дает возможность получить более удобные условия кредитования.

– Если говорить простыми словами, то рефинансирование – это перевод кредита одного банка, который у вас уже есть, в другой банк, – пояснил Олег Владимирович. – То есть новый банк выдает вам кредит под пониженную ставку, чтобы закрыть ипотеку в другом банке.

К выбору банка для рефинансирования нужно подходить особенно тщательно. Специалисты отмечают: очень важно выбирать банк не только, а чаще всего не столько из–за снижения ставки, сколько делать упор на комфортных условиях обслуживания и погашения кредита.

– Например, Сбербанк, пожалуй, единственный позволяет вносить изменения в состав собственников в период действия договора. Это бывает очень важно, когда есть необходимость выделить доли детям.

Кстати, и ставка при переходе в Сбербанк у клиента будет очень комфортная – 7,9% годовых.

Планируя рефинансирование ипотеки, учитывайте также, что рефинансировать кредит повторно и снизить ставку несколько раз подряд вряд ли получится. Банкам экономически невыгодно брать себе кредиты, которые ранее рефинансировались в этом и других банках – их воспринимают как потенциально убыточные.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Каким образом улучшать свои жилищные условия – за счет аренды чужой квартиры или инвестируя в покупку собственных квадратных метров, каждый решает для себя сам. Однако, перед тем как выбрать направление для дальнейших действий, эксперты советуют все хорошенько просчитать с учетом потребностей и дохода семьи, а также ситуации на рынке недвижимости. В любом случае вкладывать в собственный очаг, несомненно, приятнее и выгоднее с точки зрения долгосрочной перспективы.

На территории ЖК «Fresh Life» оборудованы детские игровые комплексы, а также площадки для занятий спортом и воркаута.

НА ЗАМЕТКУ

Какие виды платежей лучше выбрать?

Многие из тех, кто берет ипотеку, встают перед выбором, какой вид ежемесячных платежей предпочесть – аннуитетный и дифференцированный. При аннуитетном платеже весь долг и все проценты складываются в одну большую сумму и делятся на срок кредита. В результате каждый месяц клиент платит банку одну и ту же сумму. Дифференцированный платеж предполагает, что долг делится на срок кредита, а проценты накидываются каждый месяц из расчета, сколько еще клиент должен банку. В результате в первые месяцы кредита заемщик платит намного больше, чем в последние.

Специалисты советуют выбирать аннуитетные платежи. Это удобно клиенту, так как при дифференцированном варианте в ипотечных кредитах первые платежи оказываются слишком большими и некомфортными большинству людей. Вместе с тем при досрочном погашении человек всегда может регулировать свою переплату, сокращая или размер платежа, или срок выплаты кредита.

ВАЖНО!

При официальном трудоустройстве и «белой зарплате» вы ежемесячно отдаете государству налог – 13%. С годами набегает внушительная сумма, часть которой можно и нужно получить обратно и потратить на погашение ипотечного кредита. За несколько лет можно возвратить до 650 000 рублей за квартиру и проценты по ипотеке.

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БУДЬ В КУРСЕ!

Какие документы необходимы для подачи заявления на перекредитование?

Заявка на рефинансирование ипотеки будет рассматриваться только при наличии полного комплекта документов.

1. Гражданин составляет анкету–заявление. Документ разрабатывается банком. Заполнить его можно на сайте или в офисе организации.

2. Предоставляются паспорт заемщика и созаемщика. Если имущество приобреталось в браке, супруг/супруга автоматически становятся созаемщиками.

3. Требуются бумаги, подтверждающие доход. Такими являются справки 2–НДФЛ, по форме банка. Также можно предоставить выписку из лицевого счета, документы, отражающие дополнительные доходы.

4. Если клиент получает заработную плату на карту банка, то не нужно подтверждать занятость. В остальных случаях передается копия трудовой книжки, договор гражданско–правового характера.

5. Некоторые банки требуют ИНН и СНИЛС.

6. Прикладываются все бумаги на имеющуюся ипотеку. К ним относят договор кредитования, справку с отражением суммы долга, график платежей.

В старом банке нужно взять справку, в которой отмечаются реквизиты для перевода денежных средств, сведения о просрочках платежей с указанием суммы, полный размер долга по ипотеке.

Также в наличии должен быть документ, в котором прописано согласие прежнего кредитора на передачу залогового имущества. Бумага направляется в новый банк не ранее, чем за неделю до предполагаемого погашения.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Выбрать квартиру своей мечты в строящемся или уже сданном в эксплуатацию жилом комплексе в самых перспективных районах Рязани вы можете в офисе ГК «Зеленый сад» по адресу: г. Рязань, Солотчинское ш., д. 2. Телефон: 8 (4912) 77–77–77. Специалисты компании вас ждут ежедневно – с 08:00 до 19:00. На сайте девелопера www.green–garden.ru также представлены предложения жилья, планировки, отчеты о ходе строительства объектов, условия приобретения и актуальные акции для клиентов.

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