Геннадий Дронов вручает сертификат победителю.

Весёлые, активные, крепкие. В Рязани много хороших семей. Отметить День семьи, любви и верности конкурсом видеовизиток предложило общественное объединение «Мир семьи» и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области. Участники должны были снять короткий видеоролик, что такое счастье для них. Дмитрий и Анна Питерские в браке 27 лет, счастливы вместе, потому что их счастье - в детях, а их у супругов 8. Все — дочки!

— Понимать друг друга и уступать — вот и весь секрет счастливой семейной жизни для меня, — поделился глава семьи Дмитрий Анатольевич. — Еще очень важно уметь радоваться успехам каждого члена семьи.

Видеовизитку Питерские сняли быстро, смонтировали легко: распределили обязанности. В итоге выиграли конкурс. Семья Афониных показала в ролике «кухню» счастливых семейных отношений — у них второе место, а Максимовы спели о счастье и замкнули тройку призёров. Но не всем желающим поучаствовать хватило времени на подготовку. Конкурс стартовал в середине июня, а семейное счастье нужно было не просто снять — превратить в маленький шедевр со своим сюжетом, смонтировать.

Семья Питерских заняла в конкурсе 1 место.

- 15 семей приняли участие в конкурсе «Счастье — это мы!», — рассказывает руководитель объединения многодетных семей в Рязани «Мир семьи» Елена Коновалова. — Хотя заявок было значительно больше, не все соответствовали требованиям. Зато в итоге каждое видео — это интересный и очень искренний рассказ о своей семье. Жюри очень сложно было определить победителей.

Награждение устроили накануне в Мамином сквере в Дашково-Песочне. Главные призы предоставил Прио-Внешторгбанк, выступивший партнёром конкурса: подобрал подарочные сертификаты на отдых и развлечения, чтобы дать семьям возможность побыть вместе, интересно провести время и зарядиться позитивными эмоциями.

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- Банк, который работает в регионе 30 лет, сам по себе уже большая семья, — отметил Геннадий Дронов, заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка (ПАО). — За это время у нас появились различные семейные династии. И те ценности, которые являются традиционными, семейные ценности — для нас не пустой звук, поэтому мы сегодня здесь присутствуем и поддерживаем вот такие социальные проекты.

Награждение победителей конкурса превратилось в праздник для всех жителей Дашково-Песочни. На открытом воздухе звучали песни, можно было потанцевать. И большинство рязанцев, пришедших в этот день в Мамин сквер, соглашалось с организаторами конкурса: семья, дети, любовь и есть главные составляющие счастья.

На правах рекламы. Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.