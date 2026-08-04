Из 100 кустов проросли только 25: скороспелый картофель для Рязанской области оказался утопией

Экспериментальный скороспелый картофель для Рязанщины оказался утопией. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом сезоне корреспондент КП-Рязань проводит эксперимент - проверяет, можно ли получить урожай сверхраннего картофеля в Рязанской области.

Мокрое дело

Картошку он посадил 11 мая. Первые всходы появились 22 мая - даже раньше запланированных сроков. Картофель прорастал еще несколько дней, потом всходы прекратились. Надежда еще оставалась. Да и специалисты предполагали, что такое возможно - при благополучном стечении погодных обстоятельств картофель мог бы и дальше всходить. Но нет.

Всего проросло 25 кустов из 100. Как оказалось, картошка в земле просто сгнила, не успев прорасти. После снежной зимы и бурного половодья весны земля и так была влажная. А в конце мая вдобавок, если помните, прошли обильные дожди.

Окучили картофель 11-12 июня. И стали ждать результата. Относительно сухой июнь означал неплохие перспективы. Но июль потопил все радостные ожидания.

Более того, июль просто залил огород! Несмотря на то, что на экспериментальном участке почва легкая, супесчаная, воде зачастую было некуда деваться. Бывало так, что после дождей вода между рядами стояла день-другой. А значит, и в грядках она тоже была.

Но растения держались и стали желтеть только во второй половине июля. Желтели слабо, как бы умоляя: дайте нам второй шанс.

Однако решил сделать пробную копку. Результат не порадовал - с пяти кустов удалось собрать 29 картофелин общим весом 1039 граммов. То есть средний вес одной картофелины составил около 35 граммов. А производитель обещал на кусте по восемь-десять завязей средним весом 100-150 граммов…

В общем, получить даже то, что было отправлено в землю, вряд ли получится. Новый урожай не окупит и не превзойдет то, что ушло на посадку.

Учимся на своих ошибках

Какие можно сделать выводы? При посадке ориентироваться не только на температуру почвы, но и на содержание в ней влаги. Земля не должна быть чрезмерно увлажненной. Для этого к следующему сезону приобретем специальный прибор - влагомер.

Кстати, на место ранней картошки в середине июня - на всякий случай - были высажены среднепоздние сорта, которые почти все проросли и уже начали цвести.

Да, получить товарный картофель в начале июля, как было обещано производителями скороспелого сорта, не вышло. Все-таки климат пока не позволяет нам растить такие культуры. Лето хоть и теплое, но очень «мокрое». Кажется, мы постепенно маршируем в сторону тропических проявлений погоды.

А задержись он с посадкой на две-три недели - получили бы более или менее нормальный урожай. Правда, попозже, уже в августе.

Надеемся, что капризы погоды в последний летний месяц не опрокинут и эти наши планы.