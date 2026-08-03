От 123-метровой станции до Казанской набережной: Т2 показал журналистам, как связь выходит за рамки привычного

Блогеры и журналисты из 9 регионов России посетили Тулу. Фото: Евгений Иванов.

Виды на водохранилище, бинокли и панорама самой высокой базовой станции Т2 - так прошел пресс-тур оператора в Туле и области для журналистов и блогеров из девяти регионов Центральной России. Без лекций и долгих презентаций гостям показали, как инфраструктура Т2 становится частью не только связи, но и городской и туристической среды.

Зеленая арка в городе Советск. Фото: Евгений Иванов.

Первой точкой маршрута стал город Советск. Здесь находится одно из популярных мест для фотосессий у местных жителей - «Зеленая арка». Сотни лет природа создавала здесь чудо архитектуры, а теперь неподалеку возвышается еще одно впечатляющее сооружение - базовая станция Т2 высотой 123,5 метра. Это примерно как 40-этажный дом. Чтобы рассмотреть станцию, гостям выдали бинокль.

На этой точке участников пресс-тура встретил Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

-Мы начинаем пресс-тур не в зале, а в фотогеничной локации. Тема встречи — рекорды и максимум во всем. Эта базовая станция - как раз про максимум: обычно телеком-оборудование размещают на высоте 30–60 метров, но здесь пошли ввысь, чтобы обеспечить сигналом окрестности.

Рекорды - не только в метрах

Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов. Фото: Евгений Иванов.

Кроме впечатляющей высоты станции, есть и другие рекордные показатели. В 2025 году T2 установил 37 000 базовых станций по России, что стало отраслевым рекордом. При этом скорость данных выросла на 33,5%.

Связь развивают не только в крупных городах: с 2021 года в рамках проекта УЦН связь пришла в более чем 800 отдаленных сел. Еще один показатель связан с технологическим суверенитетом. Так, в макрорегионе «Центр» работают свыше 200 отечественных станций «Булат» и используются АМС «Пилар».

Если продолжить измерять рекорды в метрах, то вслед за Тульской областью идут Костромская - 122 м, Рязанская - 118 м, Смоленская - 115 м, Владимирская - 107 м, Ярославская - 100 м, Тверская - 95 м и Калужская - 90 м. Замыкает список станций-гигантов Ивановская область - 71,5 м.

Как связь наращивает турпоток

Второй остановкой на маршруте стал мост молодоженов на реке Воронке - место, куда приезжают и туристы, и местные жители. Помимо красивого вида, здесь есть своя традиция: невесту принято переносить через мост на руках.

Мост молодоженов на реке Воронке. Фото: Евгений Иванов.

Любуясь видами, участники поездки обсудили связь между развитием телеком инфраструктуры и ростом турпотока. Путешественникам сегодня важно не просто добраться до живописного места, но и иметь возможность построить маршрут, оплатить покупки, поделиться фотографиями и просто оставаться на связи с близкими. По данным Т2, регионы, в которых оператор активно развивает сеть растет турпоток.

Площадка Т2. Фото: Евгений Иванов.

Финальной точкой маршрута стала площадка Т2 на Казанской набережной, где оператор выступает титульным партнером фестиваля «Газон». Здесь каждый желающий может поставить собственные рекорды в гигантском бильярде, боулинге и дженге, а также выиграть призы на турнирах. Оставаться на связи - не проблема. Компания заранее усилила сигнал, уделив особое внимание Казанской набережной, а также оборудовала лаунж-зону с зарядными станциями. Кстати, фестиваль длится восемь недель, поэтому узнать, что такое по-настоящему гигантский масштаб, может каждый.

Как подчеркнула министр туризма Тульской области Елена Мартынова, такие проекты помогают привлекать в регион все больше туристов. Причем Тула предлагает гостям не только знаменитые пряники, но и необычные форматы отдыха - например, заводские экскурсии с футуристическими пейзажами.

Елена Мартынова: "Сюда нужно приезжать снова и снова". Фото: Евгений Иванов.

Только за последние 10 лет Тула превратилась в мощный туристический центр и сегодня принимает около двух миллионов гостей в год.

-Мы гордимся, что уже перевыполнили федеральные планы по связи на маршрутах, и призываю вас насладиться поездкой, чтобы понять: сюда нужно приезжать снова и снова, - отметила Елена Мартынова.

В финале пресс-тура Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2, сформулировал три принципа, на которых строится доверие пользователей.

-Быстрая реакция, высокое качество связи и нужный людям продукт - «три кита» доверия. Продолжим работать с полной отдачей, оставаясь для людей надежным технологическим партнером.