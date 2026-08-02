Ивановых много. Но в Рязани такой - один: Народный художник СССР Виктор Иванов рассказал, как война обошла его стороной

Ивановых много. Но в Рязани такой - один. Фото: Мария Кузнецова.

Его работы стали частью собрания Третьяковской галереи, музеев Санкт-Петербурга, Киева и Рязани, а автопортрет и вовсе попал в галерею Уффици во Флоренции. Виктор Иванович Иванов стал не только прекрасным живописцем, академиком Академии художеств СССР, Народным художником СССР, лауреатом трех государственных премий, но и педагогом. Два года он преподавал в средней московской художественной школе. Автор пособия для учащихся «О тоне и цвете. Советы начинающим».

В 2004 году филиал Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина назвали в его честь - галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская». Корреспондент «КП-Рязань» встретилась с почтенным живописцем.

Тот самый, «из Уффиц»

Москва - белокаменная и шумная. У метро меня встречает внучка Виктора Ивановича - Мария, тоже художница, и мы идем в красивую «сталинку», где они с дедушкой живут вместе. Квартиры у них в этом доме две. В одной - живут, в другой, на несколько этажей выше - мастерская, где работает Виктор Иванович. Поднимаемся на последний этаж в мастерскую. Отворяем тяжелую дверь и попадаем в светлое помещение с окнами под самым потолком. Для мастерской пространство удивительно чистое. Лишь кое-где кучками лежат кисти и баночки с растворителем.

За столом, уставленным эскизами и небольшими скульптурами, сидит человек, очень похожий на «Автопортрет» 1982 года, выставленный в галерее Уффици. Без сомнения, сам Виктор Иванов. Увидев нас с Марией, он встает, приветствует. Невысокий осанистый седой человек с усами, смеющимися зоркими глазами, в черном костюме. В нем чувствуется порода. Сразу стало интересно: он всегда так прекрасно выглядит или оделся «по случаю»? Никакой тебе палочки или трости - ходит сам. И довольно бодро для такого почтенного возраста. Говорит прекрасно, отчетливо, красиво и тщательно подбирает слова. Только слышит плоховато.

Беседуем о том, о сем, но все - о важном.

В мастерской удивительно чисто. Фото: Мария Кузнецова.

«Остаюсь рязанским»

Талант обычно питается совсем простыми вещами - тем, что есть вокруг.

Маленькому Вите повезло с раннего детства узнать неброскую красоту Рязанского края. Его частенько отвозили к бабушке в село Рясы Спасского района. То село он полюбил на всю жизнь. Ему нравились простые люди, честные труженики, их мудрость, их юмор. Здесь же, в селе Исады того же Спасского района, он купил дом и обустроил в нем художественную мастерскую.

- Ребенком, примерно лет с семи, я стал ходить по художественным музеям, - вспоминает Виктор Иванович. - Но музеи - это одна форма воспитания. А другая - видеть, как доят коров, и понимать, что они большее, чем просто животные, портящие воздух. Так я воспитывался в Рясах и так стал рязанским, полюбил все рязанское. И до сих пор остаюсь им, простым человеком с Рязанщины.

Да и как чувствительному человеку было не полюбить этих простых людей, живущих честным и тяжким трудом?

Впоследствии Виктор Иванов подарил Рязани более 600 своих работ, многие из которых иллюстрируют будни деревенских жителей.

От войны уберегли

Молодость художника пришлась на годы Великой Отечественной войны. Попасть на фронт у 17-летнего Виктора были все шансы, однако этого не случилось. И слава богу! Было бы печально потерять под пулями и рвущимися снарядами такого мастера. Уберегла паренька московская художественная школа, где он тогда учился.

- Немцы уже были под Москвой. Но поступил приказ от правительства СССР: учеников некоторых учебных заведений культуры спасти. Нашу художественную школу эвакуировали в Башкирию. На фронт никто не попал. Даже самых старших, 17-летних учеников, не забрали, - вспоминает художник.

Виктор Иванов выглядит прекрасно, как на своих знаменитых автопортретах. Фото: Мария Кузнецова.

Культура рождается снизу

Всю свою дальнейшую жизнь Виктор Иванов посвятил живописи - волевой и жизнеутверждающей. Другой, должно быть, просто не могло появиться из-под его кисти. На его фундаментальных полотнах только знакомое и любимое - мирное небо, пышущие здоровьем тела трудящихся крестьян, и через все это прорывается неукротимая живительная сила русского духа.

- Когда я пишу портрет человека, он как бы все свои чувства и переживания мне передает, а я их просто фиксирую. Поэтому я и говорю всегда, что народ - мой соавтор, - объясняет Виктор Иванович. - Близость к людям и земле утвердила мое убеждение в том, что культура рождается снизу, а не сверху. Самое трудное и необходимое для художника - обрести несвободу от нравственных устремлений народа. Я благодарю судьбу за то, что она дала мне Родину. Без чувства Родины творчество становится опустошенным, лишенным жизни.

Картина "Косцы". Фото: Мария Кузнецова.

Явление художника народу

Еще в советское время Виктор Иванов был признан и любим искусствоведческой критикой. Так везет не всем. В то время в живописи особенно ценился так называемый соцреализм. Чисто фактически полотна Иванова будто бы «соответствовали», что называется, текущей повестке, прославляющей «мир, труд, май». Однако Виктору Ивановичу удалось остаться внутренне свободным мастером. И даже отчасти - авангардистом. Он не забывал про цвет и всегда искал новаторскую форму для своих работ, чтобы они звучали свежо и по-своему. Ему претили шаблоны. И его произведения не выглядели конъюнктурными. В них чувствовался живой талант, от полотен шла энергия.

Сегодня по праву можно произнести, казалось бы, трафаретную фразу: Виктор Иванов стал прижизненным классиком в изобразительном искусстве. Мало о ком можно так сказать, и это извиняет наши банальности.

Виктор Иванов достиг преклонных лет, мастерства, известности, он признан коллегами по цеху во всем мире, но продолжает трудиться - писать картины. Работает каждый день.

Поздравляем земляка со 102-м днем рождения!