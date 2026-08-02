Ивановых много. Но в Рязани такой - один: Народный художник СССР Виктор Иванов рассказал, как война обошла его стороной

Его работы стали частью собрания Третьяковской галереи, музеев Санкт-Петербурга, Киева и Рязани, а автопортрет и вовсе попал в галерею Уффици во Флоренции. Виктор Иванович Иванов стал не только прекрасным живописцем, академиком Академии художеств СССР, Народным художником СССР, лауреатом трех государственных премий, но и педагогом. Два года он преподавал в средней московской художественной школе. Автор пособия для учащихся «О тоне и цвете. Советы начинающим».
В 2004 году филиал Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина назвали в его честь - галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская». Корреспондент «КП-Рязань» встретилась с почтенным живописцем.
Москва - белокаменная и шумная. У метро меня встречает внучка Виктора Ивановича - Мария, тоже художница, и мы идем в красивую «сталинку», где они с дедушкой живут вместе. Квартиры у них в этом доме две. В одной - живут, в другой, на несколько этажей выше - мастерская, где работает Виктор Иванович. Поднимаемся на последний этаж в мастерскую. Отворяем тяжелую дверь и попадаем в светлое помещение с окнами под самым потолком. Для мастерской пространство удивительно чистое. Лишь кое-где кучками лежат кисти и баночки с растворителем.
За столом, уставленным эскизами и небольшими скульптурами, сидит человек, очень похожий на «Автопортрет» 1982 года, выставленный в галерее Уффици. Без сомнения, сам Виктор Иванов. Увидев нас с Марией, он встает, приветствует. Невысокий осанистый седой человек с усами, смеющимися зоркими глазами, в черном костюме. В нем чувствуется порода. Сразу стало интересно: он всегда так прекрасно выглядит или оделся «по случаю»? Никакой тебе палочки или трости - ходит сам. И довольно бодро для такого почтенного возраста. Говорит прекрасно, отчетливо, красиво и тщательно подбирает слова. Только слышит плоховато.
Беседуем о том, о сем, но все - о важном.
Талант обычно питается совсем простыми вещами - тем, что есть вокруг.
Маленькому Вите повезло с раннего детства узнать неброскую красоту Рязанского края. Его частенько отвозили к бабушке в село Рясы Спасского района. То село он полюбил на всю жизнь. Ему нравились простые люди, честные труженики, их мудрость, их юмор. Здесь же, в селе Исады того же Спасского района, он купил дом и обустроил в нем художественную мастерскую.
- Ребенком, примерно лет с семи, я стал ходить по художественным музеям, - вспоминает Виктор Иванович. - Но музеи - это одна форма воспитания. А другая - видеть, как доят коров, и понимать, что они большее, чем просто животные, портящие воздух. Так я воспитывался в Рясах и так стал рязанским, полюбил все рязанское. И до сих пор остаюсь им, простым человеком с Рязанщины.
Да и как чувствительному человеку было не полюбить этих простых людей, живущих честным и тяжким трудом?
Впоследствии Виктор Иванов подарил Рязани более 600 своих работ, многие из которых иллюстрируют будни деревенских жителей.
Молодость художника пришлась на годы Великой Отечественной войны. Попасть на фронт у 17-летнего Виктора были все шансы, однако этого не случилось. И слава богу! Было бы печально потерять под пулями и рвущимися снарядами такого мастера. Уберегла паренька московская художественная школа, где он тогда учился.
- Немцы уже были под Москвой. Но поступил приказ от правительства СССР: учеников некоторых учебных заведений культуры спасти. Нашу художественную школу эвакуировали в Башкирию. На фронт никто не попал. Даже самых старших, 17-летних учеников, не забрали, - вспоминает художник.
Всю свою дальнейшую жизнь Виктор Иванов посвятил живописи - волевой и жизнеутверждающей. Другой, должно быть, просто не могло появиться из-под его кисти. На его фундаментальных полотнах только знакомое и любимое - мирное небо, пышущие здоровьем тела трудящихся крестьян, и через все это прорывается неукротимая живительная сила русского духа.
- Когда я пишу портрет человека, он как бы все свои чувства и переживания мне передает, а я их просто фиксирую. Поэтому я и говорю всегда, что народ - мой соавтор, - объясняет Виктор Иванович. - Близость к людям и земле утвердила мое убеждение в том, что культура рождается снизу, а не сверху. Самое трудное и необходимое для художника - обрести несвободу от нравственных устремлений народа. Я благодарю судьбу за то, что она дала мне Родину. Без чувства Родины творчество становится опустошенным, лишенным жизни.
Еще в советское время Виктор Иванов был признан и любим искусствоведческой критикой. Так везет не всем. В то время в живописи особенно ценился так называемый соцреализм. Чисто фактически полотна Иванова будто бы «соответствовали», что называется, текущей повестке, прославляющей «мир, труд, май». Однако Виктору Ивановичу удалось остаться внутренне свободным мастером. И даже отчасти - авангардистом. Он не забывал про цвет и всегда искал новаторскую форму для своих работ, чтобы они звучали свежо и по-своему. Ему претили шаблоны. И его произведения не выглядели конъюнктурными. В них чувствовался живой талант, от полотен шла энергия.
Сегодня по праву можно произнести, казалось бы, трафаретную фразу: Виктор Иванов стал прижизненным классиком в изобразительном искусстве. Мало о ком можно так сказать, и это извиняет наши банальности.
Виктор Иванов достиг преклонных лет, мастерства, известности, он признан коллегами по цеху во всем мире, но продолжает трудиться - писать картины. Работает каждый день.
Поздравляем земляка со 102-м днем рождения!