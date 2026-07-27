26 июля 2026 более десятка поездов южных направлений, следующих через Рязань, приходили с большим опозданием. Все рейсы были задержаны. Причина - мощный ураганный ветер и ливень в Ростовской области.
- №17 Керчь – Москва (прибытием в Рязань в 15:54 и отправлением в 15:59);
- №29 Новороссийск – Москва (прибытие в 16:13, отправление в 16:18);
- №3 Кисловодск - Москва (прибытие в 17:59, отправление в 18:04);
- №27 Керчь - Москва (прибытие в 18:09, отправление в 18:14);
- №35 Адлер - Санкт-Петербург (прибытие в 20:08, отправление в 20:43);
- №37 Сириус - Нижний Новгород (прибытие в 20:16, отправление в 20:21).
В ночь на 27 июля 2026 (00:30) года поезда продолжали задерживаться:
- №37 Сириус - Нижний Новгород (прибытие в 20:16, отправление в 20:21);
- №79 Сириус - Архангельск (прибытие в 21:24, отправление в 21:50);
- 221 Анапа – Архангельск (прибытие в 22:31, отправление в 22:57);
- №7 Керчь - Санкт-Петербург (прибытие в 22:54, отправление в 23:06);
- №179 Керчь - Санкт-Петербург (прибытие в 00:07, отправление в 00:33).
Через сколько придет тот или иной поезд, на сколько конкретно опаздывают составы, никто сказать не мог. Робот лишь объявлял, что прибытие задерживается, что и так всем было понятно, после нескольких часов ожидания. Дежурный по вокзалу называла приблизительное время, сверяясь со своими данными на мониторе.
- Вы только скажите, мне можно детей домой отвезти или лучше здесь ждать, через сколько 37-й придет на Нижний? – поинтересовался один из пассажиров, когда на часах было 20:22.
- Два часа, возможно дольше…
Оператор справочного видеотерминала заявлял, что все тот же поезд №37 приедет в Рязань только через четыре часа. Но пассажиры чувствовали сомнение в его голосе. По поездам №7 и 179 из Керчи в Петербург у операторов сведений на момент запросов пассажиров не было.
В итоге поезд №37 Сириус – Нижний Новгород в Рязани ждали более шести часов.