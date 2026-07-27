Десятки людей толпились у электронного табло на вокзале «Рязань-2».

26 июля 2026 более десятка поездов южных направлений, следующих через Рязань, приходили с большим опозданием. Все рейсы были задержаны. Причина - мощный ураганный ветер и ливень в Ростовской области.

Что известно на сегодня: по состоянию на 26 июля 20:12 были задержаны следующие поезда:

- №17 Керчь – Москва (прибытием в Рязань в 15:54 и отправлением в 15:59);

- №29 Новороссийск – Москва (прибытие в 16:13, отправление в 16:18);

- №3 Кисловодск - Москва (прибытие в 17:59, отправление в 18:04);

Пассажир выпытывает у оператора по видеосвязи точное прибытие своего поезда в Рязань.

- №27 Керчь - Москва (прибытие в 18:09, отправление в 18:14);

- №35 Адлер - Санкт-Петербург (прибытие в 20:08, отправление в 20:43);

- №37 Сириус - Нижний Новгород (прибытие в 20:16, отправление в 20:21).

Задержка поездов, следующих через Рязань, 27 июля 2026

В ночь на 27 июля 2026 (00:30) года поезда продолжали задерживаться:

- №37 Сириус - Нижний Новгород (прибытие в 20:16, отправление в 20:21);

- №79 Сириус - Архангельск (прибытие в 21:24, отправление в 21:50);

- 221 Анапа – Архангельск (прибытие в 22:31, отправление в 22:57);

Люди нервничали, но терпеливо ждали поездов.

- №7 Керчь - Санкт-Петербург (прибытие в 22:54, отправление в 23:06);

- №179 Керчь - Санкт-Петербург (прибытие в 00:07, отправление в 00:33).

Через сколько придет тот или иной поезд, на сколько конкретно опаздывают составы, никто сказать не мог. Робот лишь объявлял, что прибытие задерживается, что и так всем было понятно, после нескольких часов ожидания. Дежурный по вокзалу называла приблизительное время, сверяясь со своими данными на мониторе.

Задержка поездов с юга, следующих через Рязань 26 и 27 июля 2026.

- Вы только скажите, мне можно детей домой отвезти или лучше здесь ждать, через сколько 37-й придет на Нижний? – поинтересовался один из пассажиров, когда на часах было 20:22.

- Два часа, возможно дольше…

Задержка поездов с юга, следующих через Рязань 26 и 27 июля 2026.

Вокзал Рязань-2 слабо приспособлен для длительных ожиданий.

Задержка поездов с юга, следующих через Рязань 26 и 27 июля 2026.

Оператор справочного видеотерминала заявлял, что все тот же поезд №37 приедет в Рязань только через четыре часа. Но пассажиры чувствовали сомнение в его голосе. По поездам №7 и 179 из Керчи в Петербург у операторов сведений на момент запросов пассажиров не было.

Задержка поездов с юга, следующих через Рязань 26 и 27 июля 2026.

В итоге поезд №37 Сириус – Нижний Новгород в Рязани ждали более шести часов.