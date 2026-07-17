Королем птичьего конкурса красоты стал щегол: рязанцы оценили яркий наряд и вокальные данные

Природа не поскупилась и подарила щеглу не только яркий наряд, но и хорошие вокальные данные – в его репертуаре около двух десятков разных трелей. Фото: Василий ВИШНЕВСКИЙ

Конкурс птичьей красоты завершен, королем пернатого мира Восточного промузла выбран щегол – большинство голосов наших читателей было отдано именно ему.

Конкурс, который мы объявили в середине июня, стал итогом масштабного проекта по изучению пернатой фауны Восточного промузла.

Напомним, в начале лета прошлого года стартовало уникальное исследование экосистемы территории, примыкающей к восточной промышленной зоне. По инициативе компании ТЕХНОНИКОЛЬ и при поддержке еженедельника «Комсомольская правда» орнитологи изучили биоразнообразие птиц в условиях близкого соседства с промышленным производством.

С июня по август профи по птицам тщательно изучили территорию, примыкающую к Восточному промузлу. Экспертами выступили компетентные специалисты: один из самых популярных орнитоблогеров России, фотограф Василий Вишневский и кандидат биологических наук, орнитолог Антон Барановский. Оказалось, что птицы прекрасно себя чувствуют на территории промузла, и исследование принесло результаты, которых никто не ожидал. За время наблюдений орнитологам удалось обнаружить более 90 видов пернатых, причем немало из них относятся к редким. Есть среди местных обитателей даже представители региональной Красной книги.

Результаты этой работы мы представляли нашим читателям – рассказывали о проведении исследовательской работы и регулярно знакомили с представителями мира пернатых, которые живут с нами по соседству.

Из всего разнообразия видов орнитологи выбрали десять наиболее интересных представителей – они и стали участниками уникального конкурса красоты среди птиц.

А вот победителя этого конкурса определяли уже не орнитологи, а читатели, которые отдавали свои голоса за наиболее понравившуюся птицу.

Итак, теперь итоги этого конкурса подведены. По результатам голосования королем Восточного промузла признан щегол – он набрал 19,38% голосов. По всей видимости, наши дорогие читатели оценили не только экстравагантный наряд, но и разносторонние плюсы этой маленькой, но многогранной птички: неординарные вокальные данные щегла, а также его трудолюбие.

Щегол. Видео Василия ВИШНЕВСКОГО Яркое оперение, звонкое пение, жизнерадостный нрав – у щегла есть все, чтобы сделать его одним из самых любимых пернатых обитателей наших краев. Тем более эта птичка всегда обитает рядом с нами, прекрасно чувствует себя и в Карцевском лесу, и в его окрестностях.

Звание вице-мисс получила зарянка – эта крохотная яркая птичка завоевала сердца 13,18% наших читателей.

Крохотная зарянка очень музыкальна, именно ей посвящены строчки песни «…малиновки заслышав голосок», ведь малиновка – второе имя зарянки. Фото: Василий ВИШНЕВСКИЙ

А на третьем месте оказалась иволга – изысканно окрашенная птица, которую за мелодичную песню называют лесной флейтой, получила 11,63%.

Иволга – яркая и элегантная птичка впечатляет своим изысканным нарядом. Да к тому же и петь она мастерица – за мелодичную песню ее прозвали «лесной флейтой». Фото: Василий ВИШНЕВСКИЙ

Результаты голосования

Щегол - 19,38%

Зарянка - 13,18%

Иволга - 11,63%

Аист - 10,85%

Зяблик - 9,3 %

Варакушка - 8,52%

Зимородок - 7,75%

Желтая трясогузка - 7,75%

Дятел - 6,22%

Чечевица - 5,42%