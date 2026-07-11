Смерть на кресте вниз головой – это по-христиански?

В Петропавловске-Камчатском апостолам Петру и Павлу поставлен памятник.

Совсем недавно Православной Церковью отмечался День Святой Троицы. В этот день на апостолов, то есть на Первую христианскую общину, сошел Святой Дух. Святой Дух принес с собой дар Благодати, которая наполнила учеников Христа. Апостолы получили способность проповедовать и говорить на иных языках – чтобы каждому человеку рассказать о Христе, о Его Воскресении, донести эту евангельскую весть даже до края Земли. Вскоре каждому из них был определен жребий, после чего все они отправились в миссионерские путешествия.

Просто ловил рыбу. Потом стал ловцом людей

- В лице первоверховных апостолов Петра и Павла мы чтим апостольское служение как таковое, - разъясняет отец Арсений. – Петр и Павел – совершенно разные и по характеру, и по укладу жизни. И это очень интересно, потому что Христос, собирая Церковь, включил в нее и до сих пор включает самых разных людей.

Первым за собой Христос позвал Андрея – потому он и Первозванный. А Пётр — его родной брат. Они в тот момент вместе ловили рыбу.

Христос проходил мимо Галилейского озера и сказал: «Идёмте за мной, я сделаю вас ловцами людей». И они всё оставили и пошли за ним. Вот так и началось служение апостола Петра. Человек он был твёрдый по характеру и, как бы сейчас сказали, конкретный. Но в то же время очень искренний, чувствительный к духовным вопросам. Поскольку Петр не раз являл твердость своей веры, Христос и назвал его Петром (первоначально его звали Симоном), что в переводе с греческого языка означает «камень».

Люди следовали за его тенью

Твёрдая вера-убеждённость лежит в основе духовного пути каждого человека. Апостол Пётр был примером для других апостолов. Он всегда неотступно следовал за Христом и был редким свидетелем особенных моментов Его земной жизни. Он один из немногих стал свидетелем воскрешения Христом дочери начальника капернаумской синагоги Иаира, а также удостоился видения Божественного Света на горе Фавор, когда Христос явил ученикам Свою Славу.

После Вознесения Иисуса Христа и сошествия Святого Духа Петр первым обратился с проповедью к жителям и гостям Иерусалима в праздник Пятидесятницы. Следствием его пламенного слова стало обращение к вере 3000 человек. Находясь в Иерусалиме, апостол Петр ежедневно свидетельствовал о Христе, несмотря на преследования со стороны иудеев. Свою проповедь он подкреплял чудесами, исцеляя имеющих различные недуги. Священное Писание сохранило для нас сведения, что даже тень проходящего мимо апостола Петра приносила страждущим облегчение. Таким образом, он много потрудился для распространения Слова Божия среди своих соплеменников, но он же по Божиему велению первым из апостолов крестил язычника – Корнилия сотника.

За свою жизнь апостол посетил многие страны Средиземноморского бассейна, которые в то время входили в состав Римской империи. Есть предания, которые свидетельствуют о трудах Петра в Испании и на Британских островах. Наконец, он достиг самого Рима, где много лет наставлял новообращенных христиан.

Апостол Пётр написал два послания христианским общинам. Они входят в состав новозаветных текстов.

Чем больше мучеников – тем мощнее вера

Земную жизнь свою Петр закончил мученически в Риме. Он был распят на кресте, но, считая себя недостойным умереть подобно Спасителю, апостол просил распять его вниз головой, что и было исполнено. После мученической кончины апостола Петра его почитание лишь укрепилось. Чем более жестокими были гонения на христиан, тем больше увеличивалось их число. Христианский апологет древности Тертуллиан в одном из своих трудов отметил, что кровь мучеников есть семя Церкви. Апостолы, а затем и мученики, стойко претерпевали мучения и с радостью шли на смерть за Своего Божественного Учителя и христианскую веру, осознавая, что скоротечной земной жизнью бытие человека не заканчивается. Эта надежда на жизнь вечную, на Царство Божие являла такую силу духа, что даже случайные свидетели казней обретали веру и обращались к Богу.

Апостол Павел: от гонителя к апологету христианства

- В отличие от Петра, который был простым рыбаком, апостол Павел (до крещения Савл) был человеком учёным. Он родился в городе Тарсе, что дало ему римское гражданство от рождения и прекрасное образование, поскольку Тарс был городом ученых. Изучив языческие науки того времени, Савл отправился в Иерусалим, где обучался иудейской мудрости у знаменитого учителя Гамалиила. Постепенно он стал ревнителем иудейского закона и по отношению к христианам занимал сторону фарисеев. Известно, что, когда происходила казнь первомученика архидиакона Стефана (его побили камнями), Савл был рядом и поддерживал происходящее. Но этого было мало, и он попросил, чтобы ему выдали поручительные письма, с которыми он мог заняться преследованием христиан в других городах. Получив желаемое, Савл отправился в Дамаск.

Зная все это, можно только удивляться той перемене, которая в нем произошла, если не знать ее причины.

По пути в Дамаск Савлу явился Сам Христос, явился во Свете Своего Божества, так что Савл потерял зрение и пал на землю. И в этом Свете прозвучал голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?». «Кто Ты», - в испуге спросил будущий апостол. И получил ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Христос повелел Савлу продолжить путь. Под руки спутники привели его в Дамаск, где он был наставлен в христианской вере и крещен апостолом Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел.

С этого момента начинается его ревностное служение христианской Церкви.

В Иерусалиме он знакомится с Петром и другими апостолами, и вскоре получает жребий отправится с проповедью на Кипр. С этого острова начинается первое миссионерское путешествие, и именно здесь Савла начинают называть Павел.

Всего, по преданию, Павел совершил четыре миссионерских путешествия, во время которых основал христианские общины не только на Кипре, но и в городах Малой Азии и в Греции. Он просветил многие языческие города, за что и получил наименование «апостол язычников». За время своей жизни он смог не единожды посетить созданные им общины и увидеть, как развивается в них жизнь, с какими трудностями они сталкиваются. Совершая свои труды, апостол Павел дошел до Испании, но жизнь свою окончил мученически в Риме. Там как римскому гражданину ему отсекли голову. Эта казнь считалась гуманной.

Апостол Павел написал 14 посланий, которые были адресованы общинам, основанным им. Они составляют существенную часть Нового Завета.

Тексты посланий апостола Павла являются основой догматического и нравственного христианского учения.

Память этих первоверховных апостолов с самого раннего времени совершается в христианском мире в один день. На Западе она празднуется 29 июня, а в Православной Церкви 12 июля. День их памяти является окончанием Апостольского (Петровского) поста, который установлен в память о многих трудах апостолов в деле миссионерского служения. Оба апостола почитаются «столпами» христианской Церкви, имеющимися наибольший авторитет среди апостолов.

Крупнейшие соборы Запада – Ватиканский и Лондонский – посвящены соответственно апостолу Петру и апостолу Павлу. В России в честь апостола Петра назван город Санкт-Петербург.