Ставка на мощность и интеллект: Ростсельмаш на Дне поля-2026 в Рязанской области представил высокопроизводительный комбайн TORUM 785

Ростсельмаш представил полный набор решений для рязанских полей

10 июля Кораблинский округ вновь стал эпицентром агротехнической мысли. Ежегодная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2026» собрала 45 организаций, превратившись в главную витрину достижений отечественного АПК и инструмент для укрепления деловых связей. На фоне образцов новейшей техники и инновационных инженерных решений особый интерес участников и гостей вызвала экспозиция флагмана российского машиностроения – компании Ростсельмаш. Производитель привез на рязанские поля не просто машины, а готовые ответы на самые острые вызовы современного сельского хозяйства.

Один вместо пяти

Экспозиция компании получилась предельно концентрированной: на стенде были собраны именно те машины, которые диктуют новые стандарты производительности. О том, какие именно новинки определяют сегодня технологический тренд, рассказал руководитель отдела продаж ООО ТЦ «АГРИТ» Сергей Кулагин:

«Сегодня здесь представлены – трактор 2400 и высокопроизводительный комбайн TORUM 785. Также показываем самоходную косилку KSU 1, которая сейчас активно используется на рязанских полях для укоса кормовых культур или раздельного комбайнирования. Еще одна новинка – прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE, который уже в базовой версии включает все опциональные устройства. При наезде на обработанные участки секции автоматически отключаются, что исключает двойную обработку и риск сжечь посевы».

Судя по настроению аграриев, интерес к технике Ростсельмаш демонстрирует качественный сдвиг. По словам специалиста, в регионе фиксируется увеличение спроса на энергонасыщенные машины: «Раньше бал правили тракторы на 80 лошадиных сил, на которые можно было посадить пять механизаторов. Сейчас один оператор на нашей технике мощностью свыше 400 лошадиных сил выполняет тот же объем задач. Люди на селе это ценят. Растет потребность именно в высокой энергонасыщенности, и наши машины закрывают этот запрос полностью».

Однако ставка делается не только на мощь мотора. Ключевым фактором экономики хозяйств становятся современные электронные системы. Это уже не опции для избранных, а насущная необходимость. Цифровые помощники кардинально снижают себестоимость конечного продукта.

Не устаю, не сомневаюсь, не жалею

Лучшее доказательство надежности техники – слова тех, кто убрал на ней не одну тысячу гектаров. Небольшие хозяйства не отстают от гигантов. Никита Белоусов представляет КФХ из Старожиловского округа, чье хозяйство обрабатывает около 500 гектаров, только в этом году хозяйство начало роман с новой техникой, но уже точно знает, что продолжение последует: «Сотрудничество с Ростсельмаш только начали, в этом году купили первый новый комбайн VECTOR 410. Довольны, о покупке не жалеем. Сервис отличный: ребята приехали быстро, по запчастям всё оперативно и профессионально. Теперь только нарабатывать опыт».

В центре внимания аграриев – самоходная косилка KSU 1.

Куда более продолжительный стаж за плечами механизатора ООО «Семионагро» Алексея Гусева. Хозяйство обрабатывает 6000 гектаров зерновых и зернобобовых, и в его машинном парке уже стоят три мощных TORUM. Но сердце механизатора отдано комбайну RSM 161, за штурвалом которого он проводит ежегодную страду с 2020 года. По 12–14 часов в поле – нередко рабочий день Алексея. «Первым делом смотрели на производительность. У него два барабана - обмолот чище, а зерновые сейчас такие, что попробуй их вымолоти. Двигатель мощный, обороты не падают, бак на тонну заливается - на смену с запасом. Комбайн шустрый, это визуально видно. Легко пропускает до 40 центнеров с гектара. Крупных поломок не было. Обслуживаемся сами, но если что-то непонятно, сервис от «АГРИТ» выручает моментально – либо по телефону подскажут, либо приезжают. Машина радует», – делится он.

Алексей признается, что уставать за смену просто некогда, ведь комфорт в кабине сравним с хорошим автомобилем: кондиционер, аудиосистема, холодильник. «С электроникой разобрался быстро. А сейчас мы начали работать с платформой Агротроник, строим карты полей, используем датчики. Сегодня без цифровой точности просто нет смысла выезжать в поле», – уверен механизатор.

Эту мысль поддерживает инженер ООО «Мещерские семена» из Клепиковского района Владимир Иванко. В его хозяйстве две тысячи гектаров, и темп работе задают три недавно приобретенные косилки: «С техникой Ростсельмаш знакомы давно. Очень рады, что компания движется в правильном направлении, обновляет модельный ряд. Косилки работают достойно три года – все устраивает. Сервисом довольны: по звонку приезжают, помогают, по запчастям всегда решаем вопросы. Полное взаимопонимание».

Губернатор проверил «экономику урожая»

Интерес к стенду компании не ограничился профессиональным кругом аграриев. Экспозицию Ростсельмаш посетил Губернатор Рязанской области Павел Малков. Сегодня на полях региона работают уже свыше 800 комбайнов этого производителя, и глава региона лично приехал оценить вектор дальнейшего развития технологий. В центре его внимания оказалась машина, сравнимая по оснащению с космическим кораблем, – роторный комбайн TORUM 785.

Губернатор Павел Малков в деталях изучил роторный комбайн TORUM 785 на стенде Ростсельмаш.

Главе региона была презентована высокомощная отечественная разработка в сегменте зерноуборочной техники. Павел Малков живо интересовался не только техническими характеристиками, но и чистой экономикой проекта. Специалисты компании объяснили, как работают настройки интеллектуального обмолота, за счет чего сокращаются потери и повышается качество зерна даже в сложных условиях.

Губернатор проявил глубокое знание вопроса. Оценив темпы цифровизации отрасли, Павел Малков по достоинству оценил курс на технологическое обновление и пожелал успехов отечественному производителю.

Аграрный сектор Рязанской области в очередной раз убедился, что ставка на Ростсельмаш - это комплексное обеспечение сезона надежной техникой, квалифицированным сервисом и уверенность в завтрашнем дне.

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