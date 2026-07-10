«Тут я и терапевт, и ЛОР, хирург и гинеколог… От меня зависит, доживет ли человек до эвакуации»: история фельдшера из рязанской глубинки

Фельдшер из села Коростово Элла Кауфман работает за пятерых врачей в 20 км от больницы

Историю-исповедь фельдшера из села Коростово Эллы Кауфман опубликовала Рязанская РБ. Работает девушка за 20 км от районной больницы, она единственный медик на ФАПе.

«В городе меня бы назвали специалистом среднего звена, но здесь, где до больницы 20 км, я единственный "Доктор"», – делится фельдшер.

Девушка приезжает на работу задолго до начала приема, чтобы нужно подготовить кабинеты для приема пациентов: проверить укладку для неотложной помощи, сверить сроки годности лекарств и перевязочного материала. А с 8:30 уже ведет амбулаторный прием.

«Тут я и терапевт, и ЛОР, хирург и гинеколог… С самого утра в ожидании помощи меня ждут мои пациенты», - продолжает Элла Юрьевна.

В очереди и младенцы на прививку, и пенсионеры с давлением, и мужчины с травмами. После приема, с 12:00, Элла Кауфман обходит маломобильных пациентов.

«Меня там встречают как дорогого гостя, с которым делятся переживаниями по самочувствию», – рассказывает она.

При экстренных вызовах фельдшер хватает укладку и выезжает как скорая помощь. «От моих знаний и умений зависит, доживет ли человек до медицинской эвакуации», – призналась Элла Кауфман.

Девушка признается, что к концу дня приходит усталость, но внутри остается теплое чувство – сегодня она помогла людям.