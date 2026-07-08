А Феврония-то рязанская!

Памятник благоверным Петру и Февронии муромским в Санкт-Петербурге. В Муроме тоже стоит, и к нему приезжают влюбленные.

Праздник почитания святых Петра и Февронии, покровителей Семьи, Любви и Верности – наш ответ Дню Валентина, который пришел в Россию с Запада. Хотя 14 февраля, увы, у нас отмечается значительно шире, чем 8 июля. Может быть, причина в том, что многое про эту пару непонятно?

Что нужно знать и понимать о Петре и Февронии?

Во-первых, как утверждают историки, это реальные люди.

Во-вторых, житие, написанное о них, разумеется, преподносит их вполне обычную жизнь в полусказочной аллегорической форме, которая требует пояснений. Что же хотел донести автор своими иносказаниями? Истины простые. Комментирует преподаватель древнерусской литературы Марина Панова.

Все предначертано

До встречи с Февронией Петр убивает змея, заступившись за честь брата. Он не мог поступить иначе, чтобы остаться добрым человеком и христианином. Но змей, умирая, поразил Петра своей ядовитой кровью, и он покрывается струпьями. И именна эта предыстория приводит его к Февронии. Таким, недужным, он впервые предстает перед будущей женой, которая его исцеляет. Но он бросает вылечившую его девушку в уговор на то, что Петр на ней женится. Это тонкое место, и современный обыватель трактует его как алчность и тщеславие простолюдинки Февронии, которая позарилась на богатого и знатного князя, воспользовавшись его слабым положением. Но это неверно. Автор всего лишь хотел дать нам понять, что женщина способна в мужчине видеть супруга уже тогда, когда он даже не догадывается, что перед ним его судьба. Это называется женской мудростью. И что же? Без Февронии Петр снова заболевает. В итоге возвращается и женится на ней. Петр тоже понял, что только с ней он здоров и полон жизненных сил. Иными словами говоря, до брака люди немощны и ущербны, и только в союзе друг с другом находят для себя исцеление, радость и покой. Друг без друга настоящие супруги существовать не могут. До знакомства с Февронией Петр буквально умирал.

Третий лишний

Это о том, что никто, ни одно постороннее мнение, не может встать между мужем и женой. В любых ситуациях супруги все равно выбирают друг друга. Феврония, девушка крестьянского происхождения, имела привычку за столом подбирать крошки. Это поначалу раздражало знающего этикет князя Петра. Тем более, что окружавшие его бояре насмехались над простоватой княгиней и настраивали Петра против нее. Но Феврония в очередной раз удивила мужа, когда разжала ладонь с крошками, и по комнате распространилось благоухание. Метафора, показывающая, что даже недостатки супругов могут превратиться в их достоинства. Петр возлюбил в жене и эту привычку.

Брак требует самопожертвования

Обстоятельства совместной жизни Петра и Февронии складывались так, что однажды бояре потребовали от Петра бросить Февронию, чтобы остаться их правителем. Трудный выбор для любого человека. На одной стороне привычная благополучная жизнь и положение, на другой – любимый человек, выбирая которого становишься нищим. Но Февронии подбодрила мужа: если Бог хотел, чтобы мы были вместе, он устроит и все остальное. Так и произошло. Петр, оставив престол, покинул город вместе с женой. А спустя время, бояре, не справившись со смутой, снова позвали его на трон. Глубинный смысл этого эпизода в том, что, вступая в брак, каждый прощается со своей прежней жизнью, где он был один, и вступает в другую, где он уже вдвоем с кем-то. И следует искренне уповать на то, что все будет хорошо. И тогда никто из пары не потеряет себя, хотя его жизнь изменится.

Интересный факт

А Феврония-то рязанская. Слуга князя Петра нашел премудрую деву, дочь бортника-«древолазца», в рязанском селении Ласково. Так говорится в «Повести о Петре и Февронии», написанной в 16 веке.