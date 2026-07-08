Мампус собрал друзей: как в Рязани прошел детский фестиваль туризма

В Рязани прошел детский фестиваль туризма "Мампус и его друзья"

Детский фестиваль «Мампус и его друзья» прошел в Рязани 4 июля на Лыбедском бульваре. Праздник проводится Агентством развития туризма области уже третий год, масштабируясь и постепенно превращаясь в добрую традицию.

Фестиваль собрал и взрослых, и подростков, и совсем маленьких ребятишек. Главным героем стал символ детского авторского путеводителя Мампус - пес академика Ивана Павлова. Теперь же про Мампуса знают дети не только из Рязани, но и из многих других городов, которые с радостью приезжают в наш край, чтобы увидеть героя. А фестиваль стал местом, объединившим всех юных путешественников и их родителей.

Там, где хвостики - такие же участники праздника

Каждый владелец хвостика получил необходимые рекомендации по уходу за питомцем.

В этот день не обошлось без четвероногих друзей. Пушистые и гладкошерстные, большие и маленькие - собрались все. И не просто так: фестиваль прошел вскоре после Международного дня собак, который отмечается 2 июля.

Для владельцев хвостатых здесь подготовили тематические площадки. Ветеринары проводили осмотры и консультировали по вопросам здоровья и ухода. Рядом можно было получить рекомендации по питанию, стрижке, а также создать сувенир - отпечатать лапку питомца на шопере.

С пустыми руками никто не ушел: на шопере можно было отпечатать лапку своего любимца.

Отдельное место в программе заняла тема помощи бездомным собакам. Для всех неравнодушных Светлана Бондарева, представительница приюта «Лучшие друзья», провела лекцию, где гости узнали о способах поддержки: от репостов в социальных сетях до волонтерства.

Одной из долгожданных гостьей фестиваля стала блогер Александра Розанова, приехавшая в Рязань со своей «звездой» интернета - собакой Умой. Александра рассказала, как появился ее блог и четвероногий друг, завоевавший любовь подписчиков.

Играли все - от мала до велика

Детей встречали Мампус, Три кота, бобер Стомми, СберКот, а также Хлип и Хлюп. Фото: АНО АРТ

Скучно на фестивале не было: с одной стороны хвостатые гости бегали, с другой - гуляли ростовые куклы - Мампус, Три кота, бобер Стомми, СберКот, а также персонажи Хлип и Хлюп. Особенно внимание детей привлекал хозяин фестиваля. Подойти к нему было не так уж просто, вокруг постоянно собирались дети и родители, желающие сделать снимок на память.

Куда ни посмотри - мелькали кошечки, феи, тигры и многие другие герои. Каждый желающий с помощью аквагрима на один день превращался в любимого персонажа. Направлялась такая компания в шатер с мастер-классами, где царила особенно творческая атмосфера: здесь готовили мороженое, создавали уникальный рисунок на пряниках и плели из паракорда. Дополняли программу мыльное шоу и эксперименты с ледяным дымом, за которым дети наблюдали с особым интересом.

Сотни детей на фестивале приняли участие в различных мастер-классах. Тут и мороженное, и пряники и веселые эксперименты.

Организаторы предусмотрели активности для разных возрастов, поэтому родителям и детям постарше тоже было чем заняться. Для них была отдельная зона с настольными играми.

- Мы на фестивале впервые. Ребенок еще маленький, поэтому не во всем успели поучаствовать, но дочке особенно понравились ростовые куклы. А нам, родителям, важно, что можно весело провести время вместе. – поделились Храмчихины.

На фестивале дети учились плести из паракорда.

Для всех желающих отдохнуть в тени организовали зону с креслами-мешками. Отсюда народ наблюдал, как сцена постепенно становится точкой притяжения юных фанатов артистов.

Танцевал весь бульвар

Все дети сбежались послушать треки Алисы Бусловой. Фото: АНО АРТ

Вечером народ столпился у сцены. Здесь выступили: Макар Давыдов, Аня Клюква и Алиса Буслова. Их зажигательные треки заставили не только детей двигаться, но и родителей.

Атмосферу поддерживал ведущий телеканала «Карусель» Антон Зорькин. Он вовлекал в конкурсы даже самых стеснительных гостей.

Финалом фестиваля стало одно из самых ожидаемых событий - «Фикси-шоу», в котором была как развлекательная программа, так и образовательная. Особый восторг у детей вызвало появление ростовых кукол любимых персонажей.

Финальным аккордом стало появление "Фикси-шоу" на сцене. Фото: АНО АРТ

- Очень теплый и живой праздник. Мы пришли с дочерью и точно хотим вернуться сюда в следующем году, - поделился Алексей Ревуцкий.

И в следующем году организаторы обещают: празднику быть!

- В 2027 году снижать планку не собираемся, - рассказал генеральный директор Агентства развития туризма Рязанской области. – Видим, как фестиваль нравится местным и гостям, поэтому готовим новые яркие программы для детей и взрослых.