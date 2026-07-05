Красота потребовала жертв: мы прогулялись по парку «Черезовские пруды», где продолжается благоустройство

Реакция на жалобы жителей – настил у пруда полностью разобрали.

Территорию Черезовских прудов продолжают приводить в порядок. Парк сегодня словно разделился на две эпохи. В нижней части, где благоустройство уже успело обрасти трещинами и нареканиями, исправляют ошибки прошлых сезонов. А в верхней, новой зоне, работы только завершились, и рязанцы с любопытством испытывают их на прочность.

Ремонт с особым ароматом

В нижней части, ближе к улице Новоселов, начался ремонт. Жители жаловались на то, что благоустройство «плывет» буквально под ногами. И действительно, старая плитка кое-где покинула часть дорожек, оказавшись в пруду.

В конце мая мэрия предъявила подрядчику претензии, и вот теперь здесь кипит работа по исправлению «недочетов». Сломанные деревянные настилы у воды уже разобраны до основания –от них остался лишь скелет из свай. Разрушенные дорожки вскрыты, а на их место завозят свежие материалы.

Начался демонтаж разрушенных дорожек, завезли новый стройматериал.

Глаз цепляется за новые контуры: размечены площадки для скамеек, проложены дополнительные тропинки там, где ранее газон вытоптали нетерпеливые горожане.

Кто-то решил, что старая плитка будет лучше смотреться в пруду.

Главные звезды этого парка, вопреки опасениям, – местные черепахи. Панцирные обитатели пруда нагло позируют на камеры смартфонов, выпрашивая хлеб, а самые отчаянные воруют улов у юных рыбаков. Однако за этой идиллией скрывается неприятный нюанс. Вода в пруду мутная и густо насыщена водорослями. Ветер то и дело приносит с поверхности резкий, неприятный запах.

Черепахи выжили и перешли на хлебную диету.

«Красиво все сделали, дорожки, лавочки – красота! – вздыхает Анна Борисова, но тут же морщится. – Но запах от воды стоит «рыбный». Весной у меня из-под крана так пахло, а здесь, знаете, в сто раз сильнее».

Ее подруга распознала в запахе Черезовских прудов канализационные стоки, хотя это субъективно.

Местами горожане превратили пруд в помойку – «ремонта» требуют и мозги, и дорожки.

Там, где «плачут» фонари

Поднимаемся выше, к улице Зубковой. Здесь благоустройство практически завершено, и обновленный парк уже плотно оккупирован пенсионерками. Они заняли новые скамейки, их отношение к переменам – благодушное.

Новые лавочки уже плотно оккупировали пенсионерки.

Этот пруд мельче, вода в нем цветет с особой интенсивностью, но уткам, кажется, все нипочем – пернатые облюбовали эту акваторию. Правда, среди прибрежных камышей иногда можно заметить бездыханные тела их собратьев. Хочется верить, что они пали жертвой не грязной воды, а переизбытка чувств от созерцания преобразившегося парка.

Но будничная реальность вносит свои коррективы. Плитка на дорожках, уложенная совсем недавно, уже местами «гремит костями» и подпрыгивает под ногами прохожих.

В этом месте плитка уже «гуляет».

Фонари на смотровой площадке, несмотря на свою новизну, успели запотеть изнутри, а на металле проступает рыжая патина ржавчины. За порядком уже следят десятки «глаз» – новые камеры видеонаблюдения недремлюще косятся на отдыхающих.

Новые фонари «заплакали» от размаха благоустройства.

Зато водители электросамокатов и велосипедов чувствуют себя королями: выделенные дорожки позволяют им лихо рассекать мимо пешеходов. Главное – не перепутать маршрут.

Миролюбивые и любопытные чипированные собаки тоже любуются красотами со смотровой площадки.

Парк живет своей жизнью – на стыке запахов цветущей воды и свежего песка, между детским смехом и разговорами строителей. Живет, дышит и меняется на глазах. Где-то исправляют ошибки, где-то совершают новые. Все как в обычной жизни.