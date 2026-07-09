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Общество9 июля 2026 12:22

120 жилых домов, детсады и школы: где в Рязани отключат горячую воду в августе

В августе без горячей воды останутся 120 жилых домов Рязани
Источник:kp.ru
В августе РМПТС должно завершить профилактические работы с отключениями ГВС.

В августе РМПТС должно завершить профилактические работы с отключениями ГВС.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График отключения горячей воды в Рязани в августе 2026 года опубликовало МУП «РМПТС». В списке 120 жилых домов, детские сады школы, учреждения здравоохранения и культуры, административные здания.

Полный график с указанием адресов и сроков отсутствия ГВС доступен по ссылке.

Перерывы в горячем водоснабжении связаны с плановыми профилактическими работами при подготовке к следующему отопительному сезону.

Последняя волна отключений текущего летнего сезона запланирована на 12 августа.