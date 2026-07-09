В августе РМПТС должно завершить профилактические работы с отключениями ГВС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График отключения горячей воды в Рязани в августе 2026 года опубликовало МУП «РМПТС». В списке 120 жилых домов, детские сады школы, учреждения здравоохранения и культуры, административные здания.

Полный график с указанием адресов и сроков отсутствия ГВС доступен по ссылке.

Перерывы в горячем водоснабжении связаны с плановыми профилактическими работами при подготовке к следующему отопительному сезону.

Последняя волна отключений текущего летнего сезона запланирована на 12 августа.