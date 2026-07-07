От проходной до ЗАГСа

Три поколения семьи АО «ГРПЗ»: к Пылиным и Прохиным присоединились Харитоновы.

Есть особый вид союза, который невозможно зафиксировать в уставе, но который определяет душу любого предприятия. Это семья. В АО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), где рождается сложнейшая радиоэлектроника, давно подметили удивительную закономерность: производственные процессы здесь связаны с рождением новых ячеек общества. За станками и рабочими столами на протяжении десятилетий завязываются знакомства, крепнут чувства, рождается настоящая любовь.

В канун Дня семьи, любви и верности мы встретились с уникальной династией, в истории которой семья и предприятие слились воедино настолько прочно, что разделить их невозможно. В цехах и заводских коридорах бьется сердце трех поколений, для которых ГРПЗ стал не просто любимым предприятием, а настоящей свахой и колыбелью судьбы.

Бабушка: с мужем познакомились «на картошке»

Завод устраивал судьбоносные встречи. Неудивительно - предприятие крупное, серьезное, и люди на нем работают неординарные - друг другу под стать. Трудились вместе, отдыхали вместе, вместе и окрестным колхозам помогали.

Мама, теща и бабушка - Татьяна Пылина - рассказывает, посмеиваясь: «Раньше отправляли нас в колхозные поля для подмоги в особо горячую пору. Вот там мы с моим будущим мужем и познакомились. Потом стали на заводе встречаться, а после и поженились».

Молодой техник-технолог Татьяна приехала в Рязань из Республики Марий Эл, пришла на завод в 1981 году и вросла в заводскую почву на 45 лет. «Я как пришла в цех механообработки, так здесь и работаю», - улыбается Татьяна, старший кладовщик.

Николай Пылин (первый в верхнем ряду справа) с коллегами.

Ее супруг Юрий к моменту их знакомства уже постигал азы профессии. К сожалению, он рано ушел из жизни, но около 20 лет был связан с Приборным заводом: прошел трудовой путь от слесаря до заместителя начальника цеха. А корень династии уходит еще глубже - к патриарху семейства, отцу Юрия Николаю Пылину, который пришел на завод в начале 1960-х. Талантливый фрезеровщик, ветеран труда, он будто пропитался запахом машинного масла и металла.

На глазах Татьяны Андреевны не только росли дети, которым она передавала любовь к заводу, но и развивалось предприятие, приходила новая молодежь. На нынешнюю смену опытный специалист и мудрая женщина смотрит с некоторым удивлением, но все же и с принятием: «Сейчас у молодежи гаджеты вызывают больший интерес, чем живое общение. Но все равно ребята приходят, работают и знакомятся». Новые времена, новые нравы.

Дети: вдыхали запах завода сызмальства

Эстафету любви и верности друг другу и предприятию подхватили супруги Прохины. Юлия, дочь Татьяны Пылиной, ныне начальник планово-экономического бюро, попала в свой родной цех в начале нулевых. «Да не было вариантов, - весело рассказывает она. - Мама сказала, и я пошла. Попробовала - и вот уже 22 года здесь».

Супруг Юлии, Александр, тоже коренной заводчанин. Он на ГРПЗ с 2000 года, пришел сюда сразу после армии. Его мама Тамара также проработала здесь более 40 лет, была токарем-револьверщиком, затем - контролером ОТК. «Завод всегда был на хорошем счету, практически градообразующее предприятие, - объясняет Александр. - Попасть сюда было сложно. Но мама советовала, сказала: «Надо».

Тамара Прохина.

В итоге парень прошел путь от ученика фрезеровщика до начальника цеха.

История знакомства Юлии и Александра - типичный служебный роман с ноткой фатальности: куда ж денешься с подводной лодки? Работали на одном предприятии практически бок о бок, ежедневно, от звонка до звонка. Дело времени было встретиться. Например, на проходной. Но… «Нас познакомила мама-теща на даче. Мы жили в соседних домах, но до этого не встречались», - рассказывает Александр.

Так две заводские семьи породнились. В браке Александр и Юлия уже 21 год, и за это время вырастили двоих детей… «Мы работаем в разных подразделениях, в течение дня редко соприкасаемся. А когда собираемся все вместе, то начинаем обсуждать все накопившиеся вопросы за день, в том числе заводские проблемы», - делится глава семьи.

Именно работа стала осью, вокруг которой вращается мир этой большой семьи Пылиных-Прохиных. Но и других общих интересов у них много. «Мы любим путешествовать дикарями, - рассказывает Юлия. - Карелия - это наша отдушина. Моторные лодки, палатки и большая компания родственников».

На отдых берут не только детей, но и бабушку. Семья уже объехала полстраны. Были в Сочи, Кисловодске, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, на Эльбрусе.

Семейные праздники - Новый год, дни рождения, 8 Марта, 23 февраля, День Победы - всегда отмечаются вместе, часто на даче, с шашлыками. Ну а зимой их объединяют лыжные гонки и бассейн по заводским абонементам.

Эта история доказывает, что счастье складывается из множества составляющих - больших и малых, но всегда возникает в результате чего-то общего, важного и определяющего, кто ты. Для этих людей важен завод. Это общая для всего семейства главная любовь с ее маленькими любовями - даже к заводским запахам. Как признается Александр, он с детства вдыхал заводской запах, и тот рождал в мальчике что-то близкое к благоговению.

Внуки: уже осваивают таблички на станках

Но это еще не все. Пылины-Прохины прирастают внуками. И пошло уже третье заводское поколение. Юная Мария Харитонова еще только пишет свою главу в династической летописи, но уже уверенно держит заданный старшими курс. Она пришла на предприятие около года назад инженером по нормированию труда и совмещает работу с учебой. «С мамой мы работаем по смежным профессиям. Я могу у нее что-то спросить, она подскажет. Это бесценно», - признается Мария.

Замужество Маши тоже «устроил» завод. Благодаря путевке от предприятия в пионерский лагерь «Лучезарный» она подружилась с девочкой, съездила к ней в гости в деревню и там встретила будущего мужа Дмитрия - теперь наладчика станков и манипуляторов с программным управлением на родном Приборном. «Так что, по сути, их, как и нас, завод свел», - смеется ее мама Юлия.

Завод стал опорой, на которой держится мир этой большой семьи.

Сегодня предприятие, осознавая свою роль хранителя человеческих судеб, создало все условия, чтобы стать территорией любви и крепких супружеских уз. Здесь проводится множество мероприятий, на которых люди, работающие в разных подразделениях, знакомятся друг с другом: эрудит-баттлы, квесты, сплавы на байдарках, соревнования по разным видам спорта. «Можно сказать что предприятие играет роль мудрой свахи, - шутят работники. - Выезды на экскурсии, велопрогулки, походы… Знакомства продолжаются, и образуется много новых пар».

Одиннадцатилетний сын Александра и Юлии Михаил тоже по-своему подступает к заводу. Пока что осваивает предприятие, посещая ежегодное мероприятие «Детский день» и запоминая надписи на станках. «Он тут много раз был, практически с пяти лет мы его время от времени приводим на завод, - говорит мама. - Устраивали экскурсии по цеху, рассказывали про производство. Ему очень интересно».

Кто знает, может быть, мальчик станет следующим витком династийной спирали…

…А все дело в том, что на ГРПЗ человеческий капитал ценнее любых микросхем. Здесь куда более сложные и тонкие механизмы запускаются - прочных человеческих взаимосвязей. Они-то и создают в заводских цехах особую доверительную атмосферу, и она притягивает новых людей.