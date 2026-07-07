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Общество7 июля 2026 9:00

От проходной до ЗАГСа

Три поколения супругов нашли друг друга на Рязанском приборном заводе
Источник:kp.ru
Три поколения семьи АО «ГРПЗ»: к Пылиным и Прохиным присоединились Харитоновы.

Три поколения семьи АО «ГРПЗ»: к Пылиным и Прохиным присоединились Харитоновы.

Есть особый вид союза, который невозможно зафиксировать в уставе, но который определяет душу любого предприятия. Это семья. В АО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), где рождается сложнейшая радиоэлектроника, давно подметили удивительную закономерность: производственные процессы здесь связаны с рождением новых ячеек общества. За станками и рабочими столами на протяжении десятилетий завязываются знакомства, крепнут чувства, рождается настоящая любовь.

В канун Дня семьи, любви и верности мы встретились с уникальной династией, в истории которой семья и предприятие слились воедино настолько прочно, что разделить их невозможно. В цехах и заводских коридорах бьется сердце трех поколений, для которых ГРПЗ стал не просто любимым предприятием, а настоящей свахой и колыбелью судьбы.

Бабушка: с мужем познакомились «на картошке»

Завод устраивал судьбоносные встречи. Неудивительно - предприятие крупное, серьезное, и люди на нем работают неординарные - друг другу под стать. Трудились вместе, отдыхали вместе, вместе и окрестным колхозам помогали.

Мама, теща и бабушка - Татьяна Пылина - рассказывает, посмеиваясь: «Раньше отправляли нас в колхозные поля для подмоги в особо горячую пору. Вот там мы с моим будущим мужем и познакомились. Потом стали на заводе встречаться, а после и поженились».

Молодой техник-технолог Татьяна приехала в Рязань из Республики Марий Эл, пришла на завод в 1981 году и вросла в заводскую почву на 45 лет. «Я как пришла в цех механообработки, так здесь и работаю», - улыбается Татьяна, старший кладовщик.

Николай Пылин (первый в верхнем ряду справа) с коллегами.

Николай Пылин (первый в верхнем ряду справа) с коллегами.

Ее супруг Юрий к моменту их знакомства уже постигал азы профессии. К сожалению, он рано ушел из жизни, но около 20 лет был связан с Приборным заводом: прошел трудовой путь от слесаря до заместителя начальника цеха. А корень династии уходит еще глубже - к патриарху семейства, отцу Юрия Николаю Пылину, который пришел на завод в начале 1960-х. Талантливый фрезеровщик, ветеран труда, он будто пропитался запахом машинного масла и металла.

На глазах Татьяны Андреевны не только росли дети, которым она передавала любовь к заводу, но и развивалось предприятие, приходила новая молодежь. На нынешнюю смену опытный специалист и мудрая женщина смотрит с некоторым удивлением, но все же и с принятием: «Сейчас у молодежи гаджеты вызывают больший интерес, чем живое общение. Но все равно ребята приходят, работают и знакомятся». Новые времена, новые нравы.

Дети: вдыхали запах завода сызмальства

Эстафету любви и верности друг другу и предприятию подхватили супруги Прохины. Юлия, дочь Татьяны Пылиной, ныне начальник планово-экономического бюро, попала в свой родной цех в начале нулевых. «Да не было вариантов, - весело рассказывает она. - Мама сказала, и я пошла. Попробовала - и вот уже 22 года здесь».

Супруг Юлии, Александр, тоже коренной заводчанин. Он на ГРПЗ с 2000 года, пришел сюда сразу после армии. Его мама Тамара также проработала здесь более 40 лет, была токарем-револьверщиком, затем - контролером ОТК. «Завод всегда был на хорошем счету, практически градообразующее предприятие, - объясняет Александр. - Попасть сюда было сложно. Но мама советовала, сказала: «Надо».

Тамара Прохина.

Тамара Прохина.

В итоге парень прошел путь от ученика фрезеровщика до начальника цеха.

История знакомства Юлии и Александра - типичный служебный роман с ноткой фатальности: куда ж денешься с подводной лодки? Работали на одном предприятии практически бок о бок, ежедневно, от звонка до звонка. Дело времени было встретиться. Например, на проходной. Но… «Нас познакомила мама-теща на даче. Мы жили в соседних домах, но до этого не встречались», - рассказывает Александр.

Так две заводские семьи породнились. В браке Александр и Юлия уже 21 год, и за это время вырастили двоих детей… «Мы работаем в разных подразделениях, в течение дня редко соприкасаемся. А когда собираемся все вместе, то начинаем обсуждать все накопившиеся вопросы за день, в том числе заводские проблемы», - делится глава семьи.

Именно работа стала осью, вокруг которой вращается мир этой большой семьи Пылиных-Прохиных. Но и других общих интересов у них много. «Мы любим путешествовать дикарями, - рассказывает Юлия. - Карелия - это наша отдушина. Моторные лодки, палатки и большая компания родственников».

На отдых берут не только детей, но и бабушку. Семья уже объехала полстраны. Были в Сочи, Кисловодске, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, на Эльбрусе.

Семейные праздники - Новый год, дни рождения, 8 Марта, 23 февраля, День Победы - всегда отмечаются вместе, часто на даче, с шашлыками. Ну а зимой их объединяют лыжные гонки и бассейн по заводским абонементам.

Эта история доказывает, что счастье складывается из множества составляющих - больших и малых, но всегда возникает в результате чего-то общего, важного и определяющего, кто ты. Для этих людей важен завод. Это общая для всего семейства главная любовь с ее маленькими любовями - даже к заводским запахам. Как признается Александр, он с детства вдыхал заводской запах, и тот рождал в мальчике что-то близкое к благоговению.

Внуки: уже осваивают таблички на станках

Но это еще не все. Пылины-Прохины прирастают внуками. И пошло уже третье заводское поколение. Юная Мария Харитонова еще только пишет свою главу в династической летописи, но уже уверенно держит заданный старшими курс. Она пришла на предприятие около года назад инженером по нормированию труда и совмещает работу с учебой. «С мамой мы работаем по смежным профессиям. Я могу у нее что-то спросить, она подскажет. Это бесценно», - признается Мария.

Замужество Маши тоже «устроил» завод. Благодаря путевке от предприятия в пионерский лагерь «Лучезарный» она подружилась с девочкой, съездила к ней в гости в деревню и там встретила будущего мужа Дмитрия - теперь наладчика станков и манипуляторов с программным управлением на родном Приборном. «Так что, по сути, их, как и нас, завод свел», - смеется ее мама Юлия.

Завод стал опорой, на которой держится мир этой большой семьи.

Завод стал опорой, на которой держится мир этой большой семьи.

Сегодня предприятие, осознавая свою роль хранителя человеческих судеб, создало все условия, чтобы стать территорией любви и крепких супружеских уз. Здесь проводится множество мероприятий, на которых люди, работающие в разных подразделениях, знакомятся друг с другом: эрудит-баттлы, квесты, сплавы на байдарках, соревнования по разным видам спорта. «Можно сказать что предприятие играет роль мудрой свахи, - шутят работники. - Выезды на экскурсии, велопрогулки, походы… Знакомства продолжаются, и образуется много новых пар».

Одиннадцатилетний сын Александра и Юлии Михаил тоже по-своему подступает к заводу. Пока что осваивает предприятие, посещая ежегодное мероприятие «Детский день» и запоминая надписи на станках. «Он тут много раз был, практически с пяти лет мы его время от времени приводим на завод, - говорит мама. - Устраивали экскурсии по цеху, рассказывали про производство. Ему очень интересно».

Кто знает, может быть, мальчик станет следующим витком династийной спирали…

…А все дело в том, что на ГРПЗ человеческий капитал ценнее любых микросхем. Здесь куда более сложные и тонкие механизмы запускаются - прочных человеческих взаимосвязей. Они-то и создают в заводских цехах особую доверительную атмосферу, и она притягивает новых людей.