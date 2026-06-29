Свадебный бум произошел в Рязанской области 26.06.2026

Пары, которые поженились 26 июня в городе Рыбное.

Красивая дата 26.06.2026 стала одним из главных хитов года для бракосочетания, сообщает ГУ ЗАГС Рязанской области. Общего числа свадеб ведомство пока не озвучило, но фотографий молодоженов опубликовало множество — со всего региона.

Касимов. 26 июня.

В Михайловском округе 26 июня создали новые семьи 14 пар, в Касимовском — восемь. Также снимки счастливых молодоженов сделаны в городах Рыбное, Шацк, Сасово.

В Михайлове 26 июня поженились 14 пар. Девять из них - на фото.

Сасово. Владимир и Дарья, Владислав и Алена.

Молодожены из Ряжского округа.

Отдельно начальница ГУ ЗАГС Елена Сорокина рассказала о Даниле и Ульяне, которые стали мужем и женой 26-го числа.

«На рыбалке, узнав от подруги, что открыта запись через портал Госуслуг на эту дату, Ульяна бегала по полю в попытках поймать интернет. Получилось!», - поведала Елена Сорокина.

Еще заканчивая 9 класс Ульяна знала, что хочет выйти замуж за Данила, а будущий супруг... даже не подозревал о ее существовании — они просто жили на одной улице.

Данил и Ульяна.

«Четыре года назад, возвращаясь с работы, Данил увидел девушку. Если любовь с первого взгляда существует, то это как раз тот случай! На следующий день Данил поехал тем же маршрутом - и вновь она», - продолжается рассказ.

В итоге Данил сделал предложение Ульяне во время совместного путешествия — на фоне египетских пирамид.

Немало пар поженились и 27 июня.

Свадьбы 26-27 июня в рязанском Дворце торжеств.