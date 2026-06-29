Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерской сети

Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, объявляет о запуске дилерской сети. С первого дня присутствия инфраструктура будет развитой, что обеспечит клиентам доступ к сервисному обслуживанию высокого уровня.
Дилерская сеть ESTEO объединит более 80 современных дилерских центров, предоставляющих высококачественный сервис клиентам бренда и будет представлена во всех федеральных округах, в том числе и в Рязанской области. Бесперебойность обслуживания будет поддерживаться работой собственного центрального склада запасных частей, что гарантирует наличие необходимых комплектующих и оперативность выполнения любых технических работ.
Особое внимание уделяется подготовке специалистов дилерской сети, они проходят многоэтапное обучение по стандартам обслуживания высокотехнологичных автомобилей, в том числе и на новых источниках энергии (NEV). Это гарантирует экспертный подход к сложной технике.
Программа помощи на дорогах ESTEO задает высокие стандарты премиального сервиса в индустрии. В случае необходимости клиентам доступна опция оперативного выезда мобильной группы для решения технических задач любой сложности. Зона охвата сервиса составляет 200 километров от административных границ городов присутствия дилеров бренда.
В ситуациях, когда ремонт на месте невозможен, ESTEO обеспечивает эвакуацию автомобиля и такси для владельца в наиболее удобный для него дилерский центр. Если устранение неисправности требует времени, возможна компенсация размещения в гостинице для водителя и пассажиров. Кроме того, владельцам доступна услуга аварийного комиссара для оформления всех необходимых документов при ДТП.
Ключевым приоритетом ESTEO является предоставление эталонного сервиса, гарантированного высоким уровнем экспертизы специалистов. Именно поэтому особое внимание уделено заботе о клиенте — услуга «Автоконсьерж» предлагает доставку автомобиля в официальный сервис и обратно.
С июня 2026 планируется интеграция технического обслуживания в цифровую среду через единое мобильное приложение ESTEO. Владельцы автомобилей смогут записываться на сервисное обслуживание и тест-драйвы, а также иметь доступ к телематике.
Полный комплекс премиальных стандартов обслуживания и цифровых решений смогут оценить владельцы технологичного среднеразмерного внедорожника D-класса ESTEO MX. Старт продаж новинки запланирован на лето 2026 года, а оформить предзаказ можно будет на официальном сайте компании https://esteo.ru/
Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Дорожный просвет составляет 210 мм, что обеспечивает высокую проходимость в различных дорожных и климатических условиях.
ESTEO Центр Автоимпорт на Солнечной
Рязань, ул. Солнечная д.5
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