Она лучше всех лечит коров

Врач-эпизоотолог «Вакинского Агро» стала победителем регионального этапа конкурса.

Среди зеленых лугов и полей Рыбновского округа раскинулось ООО «Вакинское Агро» - настоящий флагман агропромышленного комплекса региона. Для тысяч семей бренд «Эковакино» давно стал не просто названием на упаковке, а синонимом безупречного качества, честности и настоящего живого вкуса. Здесь, на стыке современных технологий и вековых традиций животноводства, работает команда профессионалов, чья преданность делу неизменно поражает и вызывает безмерное уважение.

Статус одного из лидеров молочного животноводства региона недавно получил подтверждение на профессиональных соревнованиях, где честь предприятия отстаивала удивительная девушка - человек, влюбленный в профессию до глубины души.

Часть «семейного подряда»

Юлия Лисеенко - рязанка. Ее путь в профессию начался с учебы в аграрном техникуме в поселке Варские, где она осваивала специальность фельдшера. Но настоящим домом для девушки стало «Вакинское Агро», куда она пришла работать 10 лет назад и где обрела не только любимое дело, но и настоящую семью.

Сегодня Юлия исполняет обязанности врача-эпизоотолога. В ее руках - здоровье всего многотысячного поголовья хозяйства.

«В мою обязанность входит проведение противоэпизоотических мероприятий, чтобы животные ничем не болели. Профилактируем заболевания. Все защитные мероприятия в хозяйстве на моей ответственности», - рассказывает Юлия.

Животные здесь получают все необходимые прививки, сдают анализы и находятся под пристальным вниманием специалистов. «У коровок практически все, как у людей происходит», - улыбается фельдшер.

А чтобы хозяйство не подвергать заболеваниям извне, организован строгий пропускной режим с дезинфекцией всего транспорта.

Для Юлии это третье место работы, но именно здесь она наконец почувствовала себя как дома. И это неудивительно, так как на том же предприятии трудятся ее муж, родная сестра, отец, а ранее и мама, которая теперь занимается с внуками.

Родная сестра поддерживала Юлию на региональном этапе.

«У нас тут семейный подряд, - шутит девушка. - Вся семья здесь».

Когда она только пришла в «Вакинское Агро», было непривычно. «Здесь прогресс шагнул далеко вперед. Когда я сюда пришла, практически все заново с нуля осваивала. Даже взгляд на работу с животными пришлось поменять».

Теперь девушка признается - работать очень интересно. Каждое событие становится важным. Особенно - появление на свет новорожденных телят. «Это большая радость - каждый раз, хотя прибавление в «семействе» происходит до 400 раз в месяц и даже больше».

У Юлии есть свои любимчики. Среди сотен животных, у которых нет имен - только номера, чтобы к животным не привязываться, все равно находятся те, кто ближе ее сердцу.

«Я очень давно поняла, что хотела бы и что буду работать с животными», - признается она.

Лучшая в регионе

Успехи молодого специалиста не остались незамеченными. Недавно девушка приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства. И одержала победу.

«Конкурс был основан на базе образования фельдшера. Был этап ветэкспертизы - проверка пищевых продуктов на качество и чистоту. Был конкурс по клиническому осмотру животного. Также был этап хирургических и терапевтических мероприятий: наложение повязок, швов - нужно было проявить все умения. И, конечно, теоретическая часть: тесты и сложные ситуационные задачи», - рассказывает Юлия.

Она справилась со всеми испытаниями блестяще. Но впереди - новый, еще более серьезный вызов - Всероссийский этап, который пройдет в Саранске.

«Волнение есть. Наверное, из-за понимания ответственности. Я ведь представляю Рязанскую область, и хочется, чтобы мы победили. Там большая конкуренция. Будем надеяться», - улыбается девушка.

Сейчас Юлия активно готовится: восполняет базу знаний, перечитывает материалы, смотрит видео, практикуется. Особенно сложно дается ветэкспертиза - направление, которое не является ее прямой ежедневной работой.

Юлия справилась со всеми испытаниями лучше всех.

«Конкурсы для меня непривычны. Я не люблю столько внимания к своей персоне. И даже когда победила, не очень верила в это. А теперь впереди Всероссийский этап. Там будет сложнее», - признается Юлия.

За ее плечами - 10 лет работы в одном из лучших хозяйств региона, тысячи вылеченных животных, сотни спасенных телят и бесценный опыт, который не купишь ни за какие деньги. Именно это и станет ее главным козырем в соревновании на всероссийском уровне.

Гектары, тонны и ребрендинг

Трудовые достижения Юлии - лишь часть большой и слаженной работы всего коллектива. И руководство предприятия умеет ценить своих сотрудников.

«За первое место - премию выпишу, чтобы стимул был. Девчонки довольны», - обещает исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Сергей Каряев.

А затем переходит от индивидуальных побед к общим, не менее впечатляющим результатам.

Сезонные полевые работы в хозяйстве идут полным ходом. Уже отсеяно 6752 гектара. В планах - еще 600 гектаров люцерны. Кукурузы посеяли 2000 гектаров, ячменя - 2 400, гороха - полторы тысячи. Но аграрии смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. «Далее все будет зависеть от погодных условий», - констатирует руководитель.

По молоку план выполняется неукоснительно, хотя жара до 35 градусов немного снизила надои. «Корова очень сильно реагирует на изменение температуры воздуха», - объясняет директор.

Предприятие активно развивает и племенное направление. Сейчас идет племпродажа на 386 голов в Татарстан. Первая партия будет отправлена в начале следующего месяца. Уже в прошлом году реализовали 1947 голов нетелей, в этом году стоит к реализации уже больше 1500. А в планах - расширение фуражного стада до 6300 голов.

И в ближайшее время «Вакинское Агро» ждет глобальное обновление - ребрендинг. Идея - создать образ, вдохновленный стилистикой русских былин.

«Мы делаем все в стилистике русской были. Пока работы еще продолжаются, изучаются разные варианты. У нас наряды, вышивки. Женщины в определенном костюме будут обозначать разные виды продукции: либо это вишня, либо абрикос, йогурт… Пока это все на согласовании, пробуем, дорабатываем. Образ будем все-таки брать из тех времен, которые на слуху», - делится планами Сергей Каряев.

Так в одном из лучших агропредприятий региона современные технологии идут рука об руку с русскими традициями. Здесь каждый сотрудник - от врача-эпизоотолога до слесаря - часть одной большой семьи. И даже самый скромный специалист может стать победителем всероссийского масштаба.

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