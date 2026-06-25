Имена рязанских защитников Бреста впервые собраны в одной книге

Создатели представили книгу общественности 22 июня. Фото: Александр Королев.

22 июня, в День памяти и скорби, в рамках всероссийской акции «В единстве – наша сила» в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла презентация предтиража книги «Рязанцы, защищавшие Брест», выпущенной по инициативе рязанской редакции «Комсомольская правда» и при поддержке группы компаний «Зеленый сад». Издание стало вторым томом теперь уже книжной серии, вслед за полюбившейся горожанам книгой «Рязанцы, освобождавшие Крым», опубликованной в 2024 году. Серия ставит своей целью поиск и представление потомкам земляков, участвовавших во всех значимых воинских операциях периода Великов Отечественной войны, сохранение памяти об их подвиге, демонстрацию вклада рязанцев в общее дело победы над врагом.

Самый полный список героев под одной обложкой

Во втором томе серии, посвященном нашим землякам-защитникам Брестского укрепрайона в первые дни войны, замечательные историки и краеведы Евгений Баранцев и Александр Барашин собрали самый полный из существующих список рязанцев, участвовавших в данных событиях. Некоторые фамилии, применительно к обороне Бреста, для общественности со страниц этой книги прозвучат впервые.

Помимо биографий наших отважных земляков, встретивших врага на западных рубежах Родины, читатели узнают об их подвигах на поле боя.

Предтираж с запахом типографской краски и дыханием подвига. Фото: Александр Королев.

По традиции, книга проиллюстрирована живыми рисунками, имитирующими формат полевого дневника одного из участников событий. За неизвестного бойца рисунки для книги подготовила член Творческого союза художников России, преподаватель Рязанского художественного училища им. Г.К.Вагнера Анна Пахомова.

От Рязани до Бреста

Ожидается, что готовый тираж книги поступит в Рязань уже в июле. Исходя из принципов данной книжной серии, половина тиража сразу будет передана в библиотеки того региона или страны, которая фигурирует в издании. Это нужно, чтобы местная общественность, прежде всего дети, узнавали об участии рязанских воинов в исторических событиях на своей земле.

Подвиг рязанцев, защищавших Брестский укрепрайон, увековечен в новой книге. Фото: Александр Королев.

В этот раз половина тиража отправится в Республику Беларусь, в наш побратим город Брест и Брестскую область. Вторая часть тиража будет распределена уже по рязанским библиотекам, чтобы и мы все также предметно знали о подвиге своих земляков в борьбе с врагом на всем пространстве от Кавказа до Баренцева моря, от Москвы и до Берлина.

Редакция благодарит группу компаний «Зеленый сад», поддерживающую побратимские связи с Брестом, за помощь в издании книги, а также Библиотеку имени Горького за содействие в презентации ее первых экземпляров.