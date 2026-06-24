Проблемы с питьевой водой, ветхим жильем и детскими площадками

Светлана Меньшикова.

В студии программы «ПартАктив» радио «Комсомольская Правда-Рязань» председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Светлана Меньшикова рассказала об основных инициативах, с которыми выступает партия как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, по ее словам, лидер «СР» Сергей Миронов внёс на рассмотрение в Госдуму поправки в закон об образовании. Он предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей не более 15% от преподавательской нагрузки. Также в числе инициатив – расширение программы маткапитала.

Питьевая вода – непозволительная роскошь

Но, конечно, для рязанцев важны инициативы на местах. Так, именно депутаты партии «Справедливая Россия» подняли вопрос о доступности питьевой воды. И если в селе Поляны эта проблема практически решена, то во многих сельских поселениях она до сих пор остается актуальной.

- Жители деревни Малышево в Рыбновском муниципальном округе, Большого Жукова, Малого Жукова также обратились к нам, - рассказывает Светлана Владимировна. – В этих деревнях нет централизованной воды, остались только колодцы. Но с годами колодцы приходят в негодность, их нужно чистить. А этим никто не занимается, так как они не стоят на кадастровом учёте. Те, кто может позволить себе сделать скважину за свой счёт, именно так и поступают. Но для бабушек и дедушек это непозволительная роскошь. На данный момент мы направили обращение в прокуратуру и ждём ответ.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание депутаты «Справедливой России» - аварийное жилье. Так, еще в 2024 году в доме 1955-го года постройки обрушился угол. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу, а жителям предоставили жильё из манёвренного фонда для временного проживания.

- Но сами знаете, ничто не бывает более постоянным, чем временное, - отмечает Светлана Меньшикова. – До сих пор этот дом не включён в действующую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На данный момент мы направили запрос в прокуратуру и также ждём ответа.

Максимально близко к избирателю

Результаты работы регионального отделения партии уже смогли оценить многие жители региона. Так, например, после обращения председателя совета местного отделения в Рыбновском муниципальном округе Юрия Сергеева прокуратура провела масштабную проверку амбулатории в деревне Баграмово и выявила серьёзные нарушения. Главному врачу было официально внесено представление с требованием устранить недочёты. А еще региональное отделение добилось строительства детской поликлиники в Туме Клепиковского муниципального округа.

- С 2022 года мы шли к этому, собирали подписи и, кстати, набрали более 1 000 подписей. Направляли письма в различные инстанции. И сейчас строительство идёт полным ходом. И если всё будет в порядке, то к сентябрю мы ждём открытия.

Также Светлана Меньшикова рассказала об акции «Детство в каждый дом», которая проходит в рамках партийного проекта «Реальная жизнь реальных людей». Этот проект существует с 2025 года. И главная его идея — посмотреть, как на самом деле живут люди в разных сферах, и собрать реальные факты о проблемах, с которыми они сталкиваются.

- В рамках проекта в регионах активисты проводят тематические акции, члены партии проверяют разные сферы и фиксируют то, что вызывает трудности, - рассказывает Светлана Владимировна. – Это касается и стоимости продуктовой корзины и бензина, тарифов ЖКУ, доступности общественного транспорта, состояния дорог, вывоза мусора. То есть всех тех вопросов, с которыми мы все сталкиваемся в жизни.

Так, с 16 июня партия проводит патрулирование детских площадок и оценивает их состояние. И уже сейчас можно сделать выводы о том, что более 90% детских площадок не соответствуют стандартам и просто опасны для жизни и здоровья детей.

- Мы составляем антирейтинг этих площадок с указанием адресов. И направляем запросы в управляющие компании и администрации. И, естественно, все эти данные мы направляем в Москву.

Таким образом, «Справедливая Россия» старается быть как можно ближе к избирателям, вникая в суть их проблем и прилагая максимум усилий для их решения.