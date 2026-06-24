Два праздника на одном дыхании

Памятные знаки в честь 429-летия Скопина получили достойные представители молодежи.

Скопин 12 июня гулял. Гулял широко, от души. Воедино слились гордость за великую страну и трепетная любовь к малой родине. День России и 429-я годовщина города не могли пройти буднично.

«Россия - это мы!»

Праздничное утро посвятили культуре и истории. В Центральной районной библиотеке звучали стихи и песни о Родине, в Центре народных промыслов открылась выставка этноклуба «Скопинские поневницы» - там ожили подлинные костюмы наших бабушек и прабабушек. Краеведческий музей удивил пленэрной экспозицией, посвященной знаменитому скопинцу - иллюстратору «Мертвых душ» Петру Боклевскому. Какие же характерные картинки, какие сразу узнаваемые типажи, известные еще со школьных времен! По главной улице города единой колонной прошли трудовые коллективы. В параде участвовали люди, чьими руками создается сегодняшний день округа. Работники заводов, врачи, учителя, строители, муниципальные служащие с улыбками и флагами приветствовали любимый город. Частью колонны стала ревущая, яркая, словно огненный поток, команда мотоциклистов. Эта колонна проревела, пронеслась, и воздух сразу наполнился энергией.

- Друзья, что такое Россия? Россия - это мы! Что такое город? Город - это тоже мы! Желаю вам процветания, здоровья, бесконечного счастья и мирного неба над головой! - поздравил скопинцев глава администрации округа Михаил Ромодин.

Эстафету поздравлений подхватил председатель Думы Скопинского округа Юрий Гуськов:

- Россия - это не просто страна! Россия - это запах бабушкиных пирожков из кухни. Россия - это гомон детей под окошком и мужики, которые в гаражах могут починить все - от велосипеда вплоть до космического корабля! Россия - это мы с вами.

Руководители местных предприятий тоже говорили о главном богатстве - о людях. Подумать только, Скопинская земля вырастила тридцать Героев Советского Союза, героев Италии, Югославии и Польши, великих художников, композиторов и спортсменов.

Хорошо, когда город танцует и поет

Днем Скопин превратился в одну большую праздничную площадку. Торжества разгорелись с новой силой у памятника Ленину, а территория «Гончарной сказки» заманивала гостей запахами свежей выпечки и… глины. На то и гончарная мастерская.

Шумели торговые ряды, а уличные артисты создавали живые картины. Девушки плели венки, дети разрисовывали керамику, а модели молодежного театра «Предел» перенесли горожан в эпоху дворянских балов, демонстрируя изысканные костюмы прошлого.

Ярким стартом главной вечерней программы стало выступление студии современного танца «Тандем». Это был взрыв эмоций. Тысяча зрителей на площади - от седых ветеранов до малышей на плечах у пап - ощутили то самое единение, о котором говорили со сцены.

По традиции на празднике подвели итоги конкурса по благоустройству. Михаил Ромодин лично вручал награды тем, кто делает Скопин красивее. Памятные знаки в честь 429-летия получили достойные представители молодежи: активисты, победители олимпиад, талантливые музыканты и спортсмены из школы «Старт».

Когда небо начало окрашиваться в закатные тона, зазвучала музыка в исполнении ансамбля «Вояж» и артистки Анны Альвухиной. Ее «Королева ночь» заставила зрителей забыть обо всем и раствориться в этом мгновении. А выступление выпускницы театра-песни «Шанс» Анны Никишиной стало настоящим гимном таланту скопинцев. Обладательница Гран-при ЦФО и участница Всероссийского конкурса «Серебряный голос России» доказала, что звезды зажигаются не только в столицах, но и здесь, на древнем скопинском небе. Или на скопинской земле - как повернуть.