Рязанский «Завод ТЕХНО»: двадцать лет непрерывного роста

Материалы рязанского «Завода ТЕХНО» применяются при строительстве крупнейших объектов России.

В этом году крупнейший в Евразии производитель минеральной ваты, Рязанский «Завод ТЕХНО», празднует свое 20-летие. Инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ помогли предприятию с 2006 года существенно нарастить мощности. Суммарное производство за это время достигло 60 млн куб. м продукции - показатель, подчеркивающий масштаб и стабильность завода.

Лидер рынка минеральной изоляции

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ приняла решение организовать производство каменной ваты в Рязани в 2005 году, а всего через 9 месяцев, в мае 2006 года, на месте разрушенных корпусов ЗИЛа начал работать «Завод ТЕХНО». Сейчас это одно из крупнейших предприятий России по выпуску теплоизоляции из каменной ваты, входящее в ТОП-100 отечественных организаций по уровню производительности труда.

«Для достижения лидерства на российском рынке каменной ваты нам был нужен сильный производственный центр недалеко от Москвы. Выбор пал на Рязань, - рассказал совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. - При выборе технологии остановились на линии мощностью 1,4-1,6 млн куб. м продукции в год, что для того времени уже было серьезным технологическим вызовом как для компании, так и для отрасли в целом».

За двадцать прошедших лет предприятие не только значительно нарастило свою мощность и увеличило производительность труда, но и расширило географию поставок. Завод обеспечивает 71 регион России, а также Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Китай и Узбекистан.

За двадцать лет предприятие значительно нарастило свою мощность, увеличило производительность труда, а также расширило географию поставок.

С момента запуска завода ассортимент продукции значительно расширился и сегодня насчитывает до 150 наименований. Материалы рязанского «Завода ТЕХНО» применяются при строительстве крупнейших объектов России, таких как спорткомплекс «Олимпийский», стадион «Спартак» и Океанариум в Москве, Театр оперы и балета в Калининграде, аэропорты, вокзалы, торговые центры, а также при утеплении жилого фонда, садов, школ, медицинских учреждений.

Как отмечает директор Рязанского «Завода ТЕХНО» Евгений Дивущак, достигнутые результаты - итог системной работы: постоянной модернизации, своевременного ремонта оборудования, грамотного управления запасами, внедрения цифровых решений и принципов бережливого производства. Завод основательно подходит к изучению потребностей рынка, проводит непрерывный контроль качества материалов в собственной аттестованной лаборатории. Предприятие стремится стать одним из первых по мощностным показателям, качественным и экологическим характеристикам в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Директор Рязанского «Завода ТЕХНО» Евгений Дивущак.

Миллионы на модернизацию

С 2006 года инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в развитие завода составили более 8 млрд руб. Только в этом году предприятие обновило линии по выпуску продукции для теплиц, что позволяет сегодня выпускать до 14 различных видов субстратов. А недавно открытый колеровочный цех обеспечивает производство 5,5 тыс. красок разных цветов и оттенков для комплексных систем штукатурных фасадов. Кроме того, в эксплуатацию запущены когенерационная станция для одновременной выработки тепла и электричества, а также новый цех по переработке минерального волокна.

При этом ТЕХНОНИКОЛЬ продолжает планомерное развитие рязанского завода. В июне на Петербургском экономическом форуме Сергей Колесников и губернатор Рязанской области Павел Малков подписали инвестиционное соглашение, согласно которому с 2026 по 2030 год в комплексную модернизацию экологической, производственной, инженерной и логистической инфраструктуры «Завода ТЕХНО» будет вложено 5 млрд руб. Эти средства будут направлены на внедрение самого современного оборудования и технологий, в том числе на совершенствование природоохранной инфраструктуры и повышение уровня экологической безопасности.

Экология замкнутого цикла

Забота об окружающей среде для рязанского «Завода ТЕХНО» - особый приоритет. Общие инвестиции в экологические инициативы за 20 лет составили 1 млрд руб. Завод имеет замкнутый (безотходный) цикл: отходы производства минваты не вывозятся на свалку, а перерабатываются во вторичное сырье.

За счет использования систем дожига газов в камерах полимеризации степень очистки атмосферных выбросов завода достигает 96%. Важно отметить, что очистное оборудование интегрировано в производство: без него технологические линии работать не могут. В целом, оборудование, отвечающее за сохранность окружающей среды, занимает до 50% площадей завода.

В этом году завод первым в регионе приступит к установке пунктов мониторинга качества воздуха, которые будут проводить замеры в автоматическом режиме круглые сутки. Это позволит получить полный объем данных о воздействии предприятия на воздух, а в результате снизить влияние на окружающую среду. В целом вложения в экологические проекты в 2026 году составят более 100 млн руб.

С заботой о людях…

Сегодня на «Заводе ТЕХНО» в Рязани работает 540 сотрудников, о вовлеченности, комфорте и безопасности которых постоянно заботятся. Как только на предприятии появляется новый работник, за ним закрепляется наставник, который помогает пройти комплексную программу обучения, выполнить индивидуальный план развития. Кроме того, в учебном центре ТЕХНОНИКОЛЬ сотрудники могут повысить свою квалификацию или освоить новую профессию, а обучаясь в корпоративном университете, попасть в кадровый резерв и впоследствии даже занять должность топ-менеджера на одном из заводов компании.

Сегодня на «Заводе ТЕХНО» в Рязани работает 540 сотрудников, о комфорте и безопасности которых постоянно заботятся.

Руководство предприятия также заботится о том, чтобы его работники имели возможность в ходе рабочей смены передохнуть. На производстве есть комната отдыха, где можно поговорить с коллегами, зарядить мобильный телефон, поиграть в настольный теннис. Для сотрудников работает столовая, компания при этом компенсирует затраты на питание.

Безопасность - это первый приоритет ТЕХНОНИКОЛЬ и «Завода ТЕХНО», о ней заботятся как руководители, так и сами работники. Любой сотрудник, заметив какое-то небезопасное условие или участок, может сообщить об этом руководству, и такая недоработка будет устранена. Если работник почувствует себя неважно, он может обратиться в медпункт, где ему окажут помощь. Всех сотрудников обеспечивают дополнительным медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, а рабочие и ИТР предпенсионного возраста получают санаторно-курортное лечение.

«Завод ТЕХНО» выступает за здоровый образ жизни. У предприятия есть своя футбольная команда, которая участвует в городских соревнованиях. Ежегодно в Рязани зимой проводится «Лыжня ТН», где работники завода традиционно занимают призовые места. Кроме того, для своих сотрудников и их семей предприятие регулярно проводит различные конкурсы и праздничные мероприятия.

…и о регионе

Завод - это добрый и ответственный житель Рязанской области. Каждое рабочее место на «Заводе ТЕХНО» позволяет занять еще до пяти человек в смежных отраслях экономики региона. Ежегодные налоговые отчисления в российский бюджет превышают 3,6 млрд руб. Общий их объем с 2006 года составил 21,5 млрд руб. Из них 4 млрд руб. направлены в консолидированный бюджет области.

На заводе работают неравнодушные к судьбе своего региона люди, которые с удовольствием участвуют в различных экологических и благотворительных акциях. Это и благоустройство городских территорий, и помощь школам и детским домам, и организация праздников. Большой популярностью среди сотрудников, например, пользуется ежегодная акция «Сад Памяти», приуроченная ко Дню Победы, в ходе которой работники завода сажают деревья, внося, таким образом, свой вклад в экологическое благополучие региона.

За двадцать лет работы рязанский «Завод ТЕХНО» зарекомендовал себя как социально и экологически ответственное производство. Благодаря реализации программы развития, предусмотренной инвестиционным соглашением с Рязанской областью, предприятие позитивно повлияет на ее социально экономическое развитие. Совместные усилия бизнеса и власти приведут к улучшению экологической обстановки, росту налоговых доходов, созданию современных рабочих мест, а также стимулируют развитие местного бизнеса. Другими словами, «Завод ТЕХНО» намерен и дальше придерживаться выбранного курса, работая на благо строительной отрасли страны, рязанского региона и его жителей.