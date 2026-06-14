Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Появился график отключения горячей воды в Рязани на июль 2026 года. МУП «РМПТС» перечислило адреса и назвало сроки отсутствия ГВС.
Ознакомиться с полным графиком можно по ссылке.
При этом теплоснабжающая организация отмечает, что список адресов может уточняться, а сроки проведения профилактических работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Оперативную информацию горожанам предлагают уточнять у диспетчеров РМПТС по телефону: 8(4912)55-05-86.
В актуальный перечень включены 468 объектов, в том числе 381 жилой дом, а также школы, детсады, учреждения культуры, здравоохранения и другие объекты.