В июле продолжатся профилактические работы с отключением горячей воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Появился график отключения горячей воды в Рязани на июль 2026 года. МУП «РМПТС» перечислило адреса и назвало сроки отсутствия ГВС.

Ознакомиться с полным графиком можно по ссылке.

При этом теплоснабжающая организация отмечает, что список адресов может уточняться, а сроки проведения профилактических работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Оперативную информацию горожанам предлагают уточнять у диспетчеров РМПТС по телефону: 8(4912)55-05-86.

В актуальный перечень включены 468 объектов, в том числе 381 жилой дом, а также школы, детсады, учреждения культуры, здравоохранения и другие объекты.