Банковские работники и музейщики сошлись на любви к славному прошлому Рязани и восстановили облик старой усадьбы Кашиных

Во всех смыслах культурные выходные объединили всех участников и наполнили день радостью

Посадить дерево в компании коллег и единомышленников, да еще в музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове, где такие роскошные пейзажи, где любой вид, как картина в раме, – двойная радость.

Несмотря на субботний день, около 100 человек, сотрудников Прио-Внешторгбанка из Рязани, Москвы и регионов, откликнулись на предложение компании поучаствовать в благом деле – высадке лип на территории помещичьей усадьбы Кашиных конца XIX - начала XX вв и в укреплении здешних склонов.

Воодушевление, оживленная суета – один лунку копает, другой держит саженец, вдвоем-втроем прикапывают, поливают, чтобы лучше прижился. И, в конце концов, чувство удовлетворения и всеобщего умиротворения на фоне покоя неба и реки…

С такой любовью посаженные деревца должны прижиться.

Имеем и храним

Архивные документы свидетельствуют, что парковая часть усадьбы и ранее состояла из липовых и тополиных аллей, куртин из лип и берез. На террасированных склонах нижней части парка росли березы, ивы, черемуха.

Для поддержания исторического облика усадьбы высадка саженцев продолжается и сейчас – взамен выпавших и утраченных насаждений.

Энтузиасты в парке посадили липу, на склонах - карликовую иву – всего 62 растения. Последняя имеет развитую корневую систему и хорошо укрепит склонные к оползням берега, предотвратит оврагообразование. Карликовая ива быстро разрастается, не вырастает высокой и – что очень важно - не загородит кроной вид на реку и заокские дали.

Карликовая ива не вырастает высокой, зато ее мощная корневая система способна фиксировать почву и спасать склоны от оползней.

- Все, что делается, сажается и строится на территории этого парка, все это исторически оправдано, - комментирует инициативу Вячеслав Журавлев, директор государственного музея-заповедника С.А. Есенина. - Например, сегодня у нас происходит посадка липовой аллеи, которая и прежде существовала здесь. Очень здорово, что большие дела делаются не в одиночку. От всего музея-заповедника хочу поблагодарить Прио-Внешторгбанк за энтузиазм и поддержку. Вместе мы длим лучшую жизнь одного из главных музеев Рязанской области.

Александр Дронов, Председатель Правления Прио-Внешторгбанка, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность в подобных совместных проектах:

- Для нас это интересное дело, которое позволяет вернуть исторический вид усадьбы. И мы очень благодарны тому, что можем сегодня здесь находиться в музее-заповеднике в Константинове. Это такое прекрасное место! Душа Рязанской области.

Александр Дронов, Председатель Правления Прио-Внешторгбанка, рад, что компания возвращает исторический вид прекрасному рязанскому музею-заповеднику.

А Светлана Кухарук, директор московского ДО «Преображенский», призналась, что хотела бы запомнить свое дерево и в дальнейшем наблюдать за его ростом, привозить сюда своих детей и внуков.

К слову сказать, сотрудники банка уже принимали участие в работах по благоустройству и реставрации памятных и природных мест региона, включая расчистку усадьбы Старое Зимино, работы на Рязанской ВДНХ и помощь Окскому государственному заповеднику. Да и этот проект наверняка не последний в своем роде.