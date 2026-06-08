Важное бывает незаметным: в Рязани открыли аллею в честь героев-чекистов

В честь героев-чекистов, участников Великой Отечественной войны открыли кедровую аллею на Московском шоссе

В Рязани на Московском шоссе появилось новое памятное место. Здесь 6 июня заложили Аллею в честь героев-чекистов, воинов Великой Отечественной войны. В память о них посадили 12 кедров. Настоящие имена этих людей почти никогда не произносились, но их деятельность навеки вписана в историю. Кедры будут расти, а рязанцы – помнить своих героев.

Инициатива создания аллеи принадлежит руководителю Научно-исследовательского центра ФСБ России генерал-майору Алексею Маруеву, а реализовать ее помог благотворительный фонд «Живая Память». Так решили продолжить проект «Герои-чекисты Рязанской земли», который с 2010 года посвящается нашим храбрым землякам и возвращает обществу их имена, долгое время остававшиеся засекреченными.

Конечно, собралась общественность. В торжественном митинге приняли участие представители органов власти, силовых структур, волонтеры «Молодежки Народного Фронта», курсанты Академии ФСИН, студенты медицинского колледжа и неравнодушные рязанцы.

Каждое деревце - напоминание о подвигах "солдат невидимого фронта"

- В свое время, на встрече с молодежью, меня спросили - а в чем особенность подвига чекиста? – комментирует начальник отдела кадров УФСБ России по Рязанской области подполковник Константин Гашкин. – А дело в том, что чаще всего он – незаметный. Это работа под грифом «совершенно секретно», в тылу врага, под чужим именем, без надежды быть прославленным. И очень часто награда героя находит лишь спустя годы.

О героях поименно

Именно о таких людях вспоминали в этот день. Один из них - Владимир Молодцов, руководитель партизанского подполья в оккупированной Одессе, работал под псевдонимом Павел Бадаев. Его отряд совершил серию успешных диверсий: уничтожил четыре железнодорожных состава с живой силой и боеприпасами, минировал дороги, выводил из строя узлы связи и объекты оккупантов, взорвал здание румынской комендатуры. В феврале 1942 года Молодцов был схвачен. Несмотря на пытки, он не выдал ни своего настоящего имени, ни товарищей. На суде ему предложили написать прошение о помиловании, но он ответил: «Мы на своей земле помилования у врагов не просим!». И 12 июля 1942 года Молодцова расстреляли. Место захоронения до сих пор остается не найденным, а имя героя узнали посмертно.

Владимир Молодцов в 1930-е годы и звездочка с его головного убора. Фото: РИАМЗ

Почтили уважением и современного Героя России, генерала-лейтенанта Олега Дуканова. На вопрос «за что присвоили звание Героя» он всегда отвечает: «Пока рано об этом говорить».

Кедровая аллея героев-чекистов положила начало созданию парка Победы - городскому пространству, где всегда будут гулять рязанцы. А значит, забвению не бывать.

Родина слышит

Как говорится, «после боя сердце просит музыки вдвойне». Торжества продолжились в Рязанском дворце культуры и искусства, где состоялся концерт «Позови меня, тихая Родина».

Творческий коллектив рязанского Дворца культуры и искусства «Эстетика»

К началу программы зал был практически полон. Среди зрителей – курсанты, волонтеры, студенты и семьи с детьми. Рязанцам первым довелось услышать новые авторские произведения о Родине, любви и людях, верных своему делу. До этого они не были представлены широкой аудитории.

На сцене - прима-солистка Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ксения Горлан и автор слов и музыки Алексей Маруев

Больше всего тронула песня «Я вернусь к тебе еще, Россия» в исполнении Алексея Маруева, Вадима Грачева и Андрея Ломакина. Поразила и история написания этого произведения.

Текст песни сочинил, но не успел закончить, чекист, находившийся в немецком концлагере. Он пытался организовать антифашистское сопротивление и бежать на Родину, за что и был расстрелян. Накануне Дня Победы строчки неоконченного стихотворения сотрудникам силовых структур принесла одна женщина. Алексей Маруев дописал стихи, положил на них музыку. Так родилась хорошая песня, и она спустя десятилетия, все-таки вернула человека, мечтавшего оказаться в родимых краях. Он теперь дома.