Как увлеченный рязанский школьник стал главным популяризатором птиц в России

Василий Вишневский начал вести полевой дневник примерно с восьмого класса и продолжает делать это до сих пор.

Сохранение биоразнообразия остается одной из ключевых задач экологической повестки. Особое место в этом вопросе занимают птицы: они поддерживают баланс экосистем, контролируют численность насекомых, распространяют семена и помогают ученым отслеживать изменения состоянии окружающей среды.

В День эколога и Всемирный день окружающей среды мы решили поговорить с известным орнитологом Рязанской области Василием Вишневским о том, как начался его путь в орнитологию, почему птицы помогают лучше понимать состояние окружающей среды и какую роль полевые исследования играют в изучении и сохранении редких видов.

За короткий период времени орнитологам удалось зафиксировать в окрестностях Восточного промузла более 90 видов птиц.

«Полевой дневник наблюдений веду с восьмого класса»

— Василий, с чего вообще начался ваш путь в орнитологию?

— Я родился и вырос в Рязанской области, но не в самой Рязани, а в деревне Денисово Пронского района — это юг региона. Детство прошло именно там, среди полей, лесов и рек. Рязань как город я узнал уже позже — благодаря друзьям и коллегам по увлечению. У меня в Рязани сложился круг единомышленников: например, Елена Фионина — профессиональный орнитолог, Ольга Натальская, Елена Валова и другие увлечённые люди. Благодаря этим знакомствам я периодически бывал в городе и окрестностях и постепенно открывал для себя регион с научной точки зрения.

Интерес к биологии и природе у меня рос, поэтому вопрос с выбором профессии, по сути, не стоял. Я участвовал и побеждал в биологических олимпиадах, было много грамот, хорошая школьная база. Логичным шагом стало решение продолжать обучение в этом направлении.

— Получается это была мечта детства или случайность?

— Скорее, это было естественное любопытство. Я вырос в деревне и с детства наблюдал за птицами вокруг себя. Помню, как обратил внимание, что синицы бывают разные — с голубой и с чёрной «шапочкой». Тогда я понял, что не знаю, кто есть кто, и захотел в этом разобраться.

Дома всегда была большая библиотека, в том числе тома Большой советской энциклопедии. Я начал выписывать оттуда информацию о птицах, завёл тетрадь наблюдений. Определителей в привычном сегодня виде тогда не было, и всё приходилось изучать буквально по крупицам. Именно это желание понять, как живут птицы, чем они отличаются друг от друга и как выживают, стало отправной точкой.

Желание понять, как живут птицы, чем они отличаются друг от друга и как выживают, стало для Василия отправной точкой в его профессии.

— То есть интерес сформировался ещё в школьные годы?

— Да, это совпало со средними классами школы. Тогда же появилась первая кормушка, а вместе с ней — привычка фиксировать наблюдения. Я начал вести полевой дневник примерно с восьмого класса и продолжаю делать это до сих пор. Его основное назначение — натуралистическое: наблюдения за птицами, погодой, сезонными изменениями.

Большую роль сыграл журнал «Юный натуралист». Сначала я читал его в библиотеке, затем стал постоянным подписчиком, участвовал в рубрике «Клуб почемучек», писал в редакцию. Позже уже сам отвечал на письма читателей. С редакцией журнала я сотрудничаю до сих пор — это был очень важный этап поддержки и профессионального становления.

«Птицеводство стало базой для дальнейшей работы»

— Где вы получили профессиональное образование?

— После школы я поехал поступать в Москву и в итоге стал студентом Тимирязевской академии. У меня была серебряная медаль, поэтому поступление прошло достаточно спокойно: нужно было сдать тест по биологии, а с этим предметом у меня всегда всё было в порядке.

В 2005 году закончил Тимирязевскую академию, по специализации «птицеводство». В процессе обучения было много зоологии, биологии, экологии, и эти знания стали хорошей базой для дальнейшей работы.

Позже я учился в аспирантуре, выполнил научную работу и сдал кандидатские минимумы, хотя диссертацию в итоге не защищал. Тем не менее, полученное образование и практический опыт оказались определяющими.

— Ваша профессиональная деятельность всегда была связана с птицами?

— Да, так или иначе. Я работал в смежных областях: участвовал в проектировании птицеводческих комплексов, разработке технологических решений для содержания сельскохозяйственной птицы. Это практическая работа, но она тоже требует глубокого понимания биологии и поведения птиц. Сегодня я продолжаю заниматься этой деятельностью, совмещая её с полевыми наблюдениями и просветительской работой.

Варакушка – одна из самых дорогих сердцу Василия птиц на Рязанской земле.

«Делаю акцент на птицах, обитающих рядом с людьми»

— Как появилась идея делиться своими наблюдениями с широкой аудиторией?

— Цели стать блогером изначально не было. Желание было простым — делиться тем, что видишь и знаешь. Сначала это были публикации в журналах: «Юный натуралист», «Свирель», «Наука и жизнь», «Природа».

А потом, когда появилась возможность снимать видео — начиная с 2009 года — я начал накапливать материал. Это была детская мечта: хотелось видеть фильмы про наших птиц, но таких просто не было. Максимум удавалось найти документальные фильмы BBC про птиц Новой Зеландии и других зарубежных стран. Эти фильмы всегда были для меня образцом: в них сочеталась популярная подача информации и глубокий экологический смысл.

Со временем видео стало не только способом наблюдать за птицами, но и инструментом популяризации науки. Материал публиковался постепенно, а интерес зрителей рос — сегодня люди ждут новых роликов и свежей информации. Конечно, это требует усилий: изучения техники, много рутинной работы и серьёзных инвестиций в оборудование — камер и сопутствующей техники много, и в этом деле нет коротких путей.

— Исследование Восточного промузла Рязани — один из крупных проектов, которыми вы занимались в прошлом году. Всё ли удалось?

— Когда я говорю «экология», я имею в виду не только чистый воздух, как часто понимают это слово, а взаимосвязь животных и среды, в которой они живут. Экология в буквальном смысле — «наука о доме», о том, что окружает животных. Мой интерес к природе начался именно с изучения мира вокруг меня и животных, которые жили рядом. Сегодня я стараюсь делать акцент на птицах, которые обитают рядом с людьми, а не только на редких или удалённых видах.

Поэтому, когда весной прошлого года мне предложили принять участие в проекте исследования Восточного промузла, инициированного компанией ТЕХНОНИКОЛЬ, я согласился. Вместе с Антоном Барановским мы три месяца — в самый разгар гнездового периода — изучали разнообразие птиц, фиксировали их поведение и оценивали влияние промышленных зон на численность видов. Территория исследования охватывала промзону от Дашково-Песочни до Турлатово и Аристово.

Интерес Василия к природе начался именно с изучения мира вокруг и животных, которые жили рядом.

При этом, как ни парадоксально, именно за последние месяцы я узнал Рязань и её окрестности гораздо лучше, чем за всю предыдущую жизнь. Во многом — благодаря участию в исследовании Восточного промышленного узла. Хотя географически я жил недалеко, раньше бывать в Рязани удавалось редко.

За сравнительно короткий период времени нам удалось зафиксировать более 90 видов птиц, собрать множество интересных наблюдений и фактов. Сейчас мы вместе с компанией ТЕХНОНИКОЛЬ работаем над созданием книги о птицах Восточного промузла. Здорово, что проект продолжается, и я надеюсь, что наши находки станут стимулом для дальнейшего изучения орнитофауны и биоразнообразия Рязанской области.