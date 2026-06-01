Куры щиплют травку: а что происходит с питательностью яиц

А умеем ли мы покупать яйца, варить их, отдавать должное символу жизни, началу начал?

Кто-то при покупке гонится за цветом скорлупы, кто-то за насыщенностью желтка, а кто-то ищет только домашние у проверенных людей. Но действительно ли все это имеет значение?

Окончательно разобраться, где правда, а где заблуждение, «КП-Рязань» помогли профессиональные птицеводы Владимир и Андрей Крестьянкины (фамилия изменена). Они более 30 лет занимаются разведением домашних кур, и их экспертной оценке можно доверять.

Только домашние!

Вопрос, какие яйца предпочесть - магазинные или домашние - кажется риторическим. Но тут даже у экспертов мнения расходятся.

Владимир убежден, что, безусловно, домашние лучше. Фермер точно знает, что едят его «птички», и поэтому уверен в том, что они производят. А на птицефабриках, по его словам, в корм могут добавлять разные вещества, чтобы куры лучше неслись. И тогда неизвестно, чего от них ждать.

«Я много лет не могу есть магазинные яйца. Для меня они пахнут таблетками», - его однозначный вердикт.

В то же время у фабричных есть свои плюсы. Они проходят экспертизу на «заболевания», сортировку, мойку и упаковку. Существуют «эко»-варианты, когда куры пасутся на специально подготовленном поле. Такие яйца, как правило, дороже, но считаются наиболее качественными среди магазинных.

Андрей в этом вопросе дипломатичнее и считает, что разницы может не быть. Все зависит от качества корма и условий содержания птиц.

«Стоит дегустировать, - утверждает наш эксперт. - Мне говорили, что у нас вкусные домашние яйца, после которых есть магазинные не хочется. Сам же я серьезных отличий не наблюдаю».

Итак, однозначного ответа нет. Но ясно, что, выбирая, стоит полагаться на собственный вкус.

Способы проверить свежесть

Сразу оговоримся: если мы не едим яйца сразу из-под кур, значит, мы никогда не едим истинно свежие яйца. По словам профессионалов, по-настоящему свежими считаются яйца в первую неделю после снесения. Позже меняются их свойства, но при правильном хранении продукт еще долго пригоден в пищу.

Между тем, тухлое яйцо определить легко. На глаз: через скорлупу начинают проступать черные пятнышки гнили. На слух: если при встряхивании слышится бульканье, значит, яйцо испорчено.

А вот свежее яйцо от полежавшего отличить можно лишь дома, поставив небольшой эксперимент. Птицеводы советуют опустить яйцо в воду.

«Свежее останется на дне, и после варки вы его замучаетесь чистить», - объясняет Андрей.

«А полежавшее «зависнет» в воде тупым концом вверх и очистится очень легко», - подтверждает Владимир.

Кстати, покупая, вы его сможете узнать «в лицо». Грязь и перья на скорлупе могут говорить о том, что яйцо не сразу собрали.

При этом «старое» вовсе не значит испорченное.

Мучительный выбор – беленькое или коричневое?

Беленькое или коричневое? Яйца с белоснежной скорлупой кажутся свежее и симпатичнее. Рука к ним тянется сама собой. Однако есть мнение, что коричневые яйца питательнее белых. Владимир разрешил дилемму. Оказывается, цвет яиц зависит исключительно от породы курицы. Проще говоря, все дело в генетике. За темный оттенок скорлупы отвечает пигмент протопорфирин, который у различных пород вырабатывается в разных количествах. Этот же пигмент влияет и на цвет оперения кур.

«Так что никакой разницы между коричневыми и белыми. Все, как у людей. Какая курица - такое и яйцо», - хочет подытожить птицевод.

Но не тут-то было. К цвету яиц есть еще вопросы. Например, многие считают, что он влияет и на толщину, то есть прочность скорлупы.

Андрей в пух и прах разбил это ошибочное суждение. Выяснилось, что в ответе за прочность «оболочки» яйца, не окрас, а возраст несушки. Это во-первых. «Панцирь» толще у молодых. У более возрастных он истончается. Однако на качестве яйца это не сказывается.

Кроме того, на толщину скорлупы влияет и время года. Это во-вторых. После зимы птицам часто не хватает кальция и белка.

«Весной, если сразу не получается собрать яйца, то куры могут их склевать. Так они восполняют нехватку витаминов. Именно в этот период скорлупа действительно становится тоньше», - просвещает Андрей.

Чтобы решить эту проблему, птицеводы добавляют в рацион птиц ракушки. Это помогает компенсировать дефицит минералов и спасти свежие яйца. Скорлупа становится плотнее и прочнее.

Таким образом, цвет яйца - это лишь особенность породы, а не показатель качества.

Желток «желтее» летом

Считается, что чем ярче желток, тем яйцо натуральнее. Как отмечают птицеводы, в этом есть доля правды, но опять-таки не все так однозначно.

Оттенок желтка зависит от рациона курицы.

«Летом птицы пасутся и жуют траву, от которой желтки приобретают насыщенный и аппетитный оранжевый цвет, - поясняет Владимир. - Также для получения такого оттенка мы даем птичкам морковь».

Если говорить о магазинных яйцах, то куры на птицефабриках практически не имеют свободного выгула и питаются комбикормом. Желтки у них светлее, потому что в рационе мало натуральных красителей. Иногда в корм добавляют искусственные красители, но на «полезность» в этом случае не стоит рассчитывать.

Как пояснил Андрей, домашние яйца в таком случае выигрывают, поскольку цвет желтка формируется естественным образом.

«Зимой у домашних яиц желтки светлее, потому что птицам не хватает зелени. Но по вкусу между темными и светлыми желтками различий нет», - говорит эксперт.

Что ж, это главное.

Варите правильно!

Опускайте яйца в холодную воду. Иначе контраст температур спровоцирует растрескивание, и половину содержимого потеряете.

В зависимости от желаемого результата, варите: всмятку - 3-4 минут; в мешочек - 5-6 минут; вкрутую - 8; пашот – 2,5-4 минуты.

После варки сразу заливайте яйца холодной водой и дайте им немного остыть - они легче очистятся.