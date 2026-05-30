В гнезде аистов Леопольда и Агаты вывелось пять птенцов

Сейчас специалисты наблюдают за развитием птенцов Леопольда и Агаты.

В гнезде аистов Леопольда и Агаты, которые вот уже несколько лет размещаются на гнездовой опоре в селе Кораблино, вывелось пять птенцов. Это зафиксировала камера, установленная рядом с гнездом.

Леопольд – выпускник Рязанского дома белого аиста, на протяжении нескольких лет они с супругой Агатой прилетают в Кораблино и выводят здесь потомство. Семья аистов облюбовала искусственное гнездо на опоре, установленной неподалеку от питомника РДБА.

«Сейчас мы смотрим за развитием птенцов Леопольда и Агаты, - сообщил консультант Рязанского дома белого аиста Виталий Тягунин. – В июне проведем подсчет численности птенцов в других гнездах Рязанского района – на сегодня у нас два гнезда в селе Кораблино и по одному в селах Льгово и Дудкино».

«Похоже, что у нас птенцы еще не вылупились – пока еще птицы сидят на яйцах», - поделился Станислав Васильевич, житель села Дудкино, ближайший сосед аистов, гнездо которых находится на водонапорной башне.

Станислав Васильевич рассказал, что в этом году в Дудкине аистов стало больше – их нередко замечают местные жители на разных участках села. Правда, новых гнезд птицы пока не создали. Возможно, сюда прилетают дети местных аистов, еще не достигшие половозрелого возраста – примерно на третий год жизни они будут способны к созданию семьи.

«Пока они часто подлетают к гнезду, но родители их не пускают – это у них очень строго. Надеюсь, что через несколько лет эти аисты тоже создадут у нас гнезда. Люди очень радуются, когда видят аистов. Мы с ними мирно соседствуем. Вот я покосил траву, теперь аист подлетает и уносит сено в гнездо - помогает убирать», - шутит Станислав Васильевич