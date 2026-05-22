Молоко с крепким характером

Не о чем волноваться, качественные корма будут.

Прошедшая зима оказалась аномально снежной с сугробами в человеческий рост и половодьем, близким к рекорду. А следом - прохладная и влажная весна. В такие периоды закрадывается тревога: как там поля? Не погибли ли всходы, не останутся ли без корма родные буренки, и главное - не исчезнет ли с прилавков то самое натуральное, честное молоко? Чтобы развеять сомнения и увидеть все своими глазами, мы отправились туда, где природной силой дышат окские луга, на предприятие «Вакинское Агро». Именно здесь, в есенинских местах - колыбель бренда «Эковакино», давно завоевавшего доверие ценителей настоящего молочного вкуса.

Работа кипит, погода не помеха

Природа в этом году словно проверяет аграриев на прочность, заставляя рационально распределять каждую минуту рабочего времени. Исполнительный директор Сергей Каряев не скрывает шрамов, оставленных зимой:

- У нас единственное, что отреагировало на снег, - это тритикале озимое. Есть выпады. Снег долго лежал, посадка была густая, и пошла прелость. Выход один - будем делать подсев. Урожайность минимум на 15% упадет. Сроки сдвинулись, природу не обманешь.

Из-за климатических капризов весна сжалась в пружину. Если раньше полевые работы проходили плавно, все шло по очереди: зерновые сменялись кукурузой, создавая зеленый конвейер, то теперь приходится делать «все и сразу».

- В предыдущие годы до пятого мая мы уже отсеивали пшеницу, ячмень, горох, а с шестого уходили на кукурузу. В этом году только восьмого числа вышли в поле. И сейчас все идет параллельно: и кукуруза, и вико-овсяная смесь, и пшеница, - делится Сергей Каряев. - Работа кипит. Вчера ливень с громом был, но сегодня до обеда переждали и снова в поля. Отсеяли уже ячменя 437 га, кукурузы 320, гороха 200, однолетних трав 300.

Без суеты, без жалоб – просто делают свою работу.

На предприятии приспособились буквально жонглировать техникой с поля на поле. Качественные корма, без сомнения, заготовят.

- Всеми методами боремся. Будем подкармливать после первого укоса, чтобы второй быстрее поднялся. Сенажа понадобится больше, если поголовье прирастет, - поделился планами исполнительный директор.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Весенняя суета, царящая на полях, на ферме остается незаметной. Здесь поголовье не сокращается, а, напротив, увеличивается. И помогли в этом ограничения на перевозку скота.

- Планируем увеличение стада. Сейчас 5300 голов, к концу года выйдем на 5800. Было бы счастье, да несчастье помогло: сорвались из-за карантинных ограничений продажи нетелей в Казахстан и Татарс-тан, - рассказывает Сергей Каряев, и в его тоне звучит не досада, а трезвый хозяйский расчет. - Планировали выручить средства от реализации, но мы отобьем их потом на молоке.

Резервы для увеличения производства на предприятии имеются. Мощности «карусели» загружены лишь на 60%, стойловые места позволяют принять пополнение. Строили в свое время с запасом, на вырост, и теперь этот резерв пригодился. В планах - нарастить суточные надои до 185-190 тонн с нынешних 140. И все это молоко - честное, от буренок, вскормленных на собственных кормах. В сутки завод перерабатывает в любимые рязанцами йогурты, сметану, творог 35-40 тонн молока. Около семи тонн уходит на выпойку телятам - малыши должны расти крепкими. А сто тонн ежедневно уходит под реализацию. Ни капли сухого порошка, ни грамма заменителей - только живое молоко.

- Ассортимент «Эковакино» сокращать не будем, точки продаж сохраним. Цены на рынке сейчас снижаются, но мы ищем резервы в эффективности. Регулируем себестоимость за счет полной загрузки мощностей и роста поголовья, - подчеркивает исполнительный директор.

Резервы роста также кроются в людях. На «Вакинском Агро» внедрили систему KPI, которая превращает ежедневный труд в искусство. Зоотехники теперь материально заинтересованы в сохранности каждой кормилицы: процент маститов, стадия заболеваний, порывы после отелов - все выражено в процентах. Специалистам по выявлению охоты подняли выплаты до 100 рублей за голову, и это дополнительный заработок в 35-40 тысяч рублей к основной зарплате.

- При этом у нас растет воспроизводство, а у ребят растет доход. Никакой голой индексации, работать надо за показатели, - объясняет Сергей Каряев.

Технический парк и семена тоже проходят этап импортозамещения без потрясений. Уже 60% техники - отечественная, которая не заставит ждать запчасти из-за океана. Старый импорт, закупленный еще в 2012 году, сокращается естественным путем - не из-за санкций, а потому что расходует свой ресурс. С семенами примерно 50 на 50 - отечественная и зарубежная селекция. Все прагматично, разумно и без надрыва.

Есть сигнал - сеем, нет - ждем

На поля, где под присмотром каждый гектар, нас везет главный инженер Александр Стафоркин. За окном мелькают зеленя с небольшими выпадами посевов. Молодой специалист вздыхает, показывая на полосы у дорог: «Особенно у обочин снега было много, сгребали сюда».

Но времени на переживания нет, весенний день - год кормит.

- Обычно зерновые почти заканчивали, когда на кукурузу заходили, а сейчас все практически в одно время сошлось. Напряженно, - признается молодой инженер, - ребята работают не по 12, а по 14 часов. Начинаем в шесть утра, заканчиваем в полдевятого вечера. Все механизаторы понимают, что надо выкладываться.

Александр Стафоркин, Сергей Бардин и Илья Белкин.

Дополнительные сложности подкинули и высокие технологии. Современные сеялки работают по спутниковой навигации, обеспечивая точность высева до сантиметра, особенно на пропашных культурах, вроде кукурузы. Но из-за ограничений нередко сигнал исчезает.

- Раньше сеялка, если по навигации идет, автоматически отключается на уже засеянных участках - ни пересевов, ни пустот. А сейчас глушат сигнал, на кукурузу ставить такую технику нельзя, - поясняет Александр. - Есть сигнал - сеем, нет сигнала - стоим, ждем. На зерновых можно перекрыть ряды, небольшой пересев допустим, а кукуруза требует ювелирной точности.

Так стоит ли волноваться любителям натурального, живого вкуса «Эковакино»? Однозначно нет. Буренки будут сыты, качественные корма заготовят в сжатые сроки - агрономы уже бьются за каждый процент протеина и сахара в будущем силосе. Молоко останется таким же густым, ароматным, вкусным - 100% коровьим.

