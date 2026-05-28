Сначала пик холода, затем потепление. Скоро погода выйдет из «арктического пике» и станет больше похожа на летнюю

Первая декада июня должна порадовать рязанцев погодой.

Начиная с субботы, 30 мая, в Рязанской области начнет постепенно теплеть. На выход из «арктического пике» потребуется четверо суток. 2 июня температурный фон должен войти в коридор климатической нормы - это около +20 днем и +11 ночью. Об этом сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

Пока же 29 мая и в ночь на субботу ожидается пик текущего похолодания. Дневные температуры в Рязани, согласно прогнозу, составят +10…+11, а ночные +4…+6.

«Это норма для середины апреля, а не для конца мая», - комментируют ученые.

Днем в воскресенье, 31 мая, до +14, в понедельник — до +18. Облаков станет меньше, давление будет расти, но вероятность осадков останется высокой.

Как прогнозирует НИЛ геохимии ландшафтов, со среды, 3 июня, и вплоть до конца первой декады июня потепление продолжится. Погода будет летней, теплой без экстремальной жары (днем до +24…+26, ночью +14). При этом дожди и грозы, опять же, весьма вероятны. До минимума шанс выпадения осадков снизится 3-4 июня, когда регион окажется на периферии поволжско-северокавказского антициклона.