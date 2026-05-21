День Победы объединил и живых, и павших

Скопинцы от мала до велика вспомнили героев войны с фашистской Германией.

Торжества, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с самого утра и прошли во многих, даже небольших населенных пунктах.

Они ушли в вечность

Центром празднования Дня Победы стала площадь у Дворца культуры имени В. И. Ленина в Скопине. Здесь воссоздали «роковые сороковые»: школьники танцевали под музыку тех лет, о вчерашних мальчишках и девчонках, выпускниках 41-го года, поставили спектакль. Они ушли на фронт защищать Родину сразу после выпускного бала. В представлении приняли участие и дети, и взрослые. Музыка, костюмы, драматическая игра никого не оставили равнодушными.

Праздник отметили на высоком уровне

Скопинцев поздравили представители власти, епископ Скопинский и Шацкий Питирим, военные и ветераны. «Девятое мая - это день, когда наши сердца переполняют радость и гордость, а память возвращает в героическое прошлое, - отметил в своем поздравлении глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин. - Сегодня все мы в одном едином строю, от мала до велика, вспоминаем, как наши предки переломили хребет фашизму. И мы никогда и никому не позволим переписать нашу историю».

Председатель думы Скопинского округа Юрий Гуськов подчеркнул: «Нет слов, чтобы выразить благодарность за нашу свободу, за нашу жизнь. В каждом из нас есть ген защитника Родины. Поэтому праздник 9 мая будет всегда, мы будем помнить нашу Великую Победу».

По улицам города прошел «Бессмертный полк». Следом двинулась колонна машин, за ней - духовой оркестр. Он прямо на ходу исполнял мелодии военных лет. Многие люди шли целыми семьями, с фотографиями родственников-ветеранов, цветами, в гимнастерках и пилотках.

Конечно, возложили цветы к памятнику павшим воинам-землякам. Подвиг героев почтили минутой молчания. Священнослужители совершили молебен по погибшим.

«Сад памяти» и велопробег

День Победы с таким же трепетом встречали в каждом уголке Скопинского округа. В селе Успенское школьники пронесли по улицам портреты своих предков-героев, у памятника погибшим в Великой Отечественной войне состоялся митинг. Вспоминали подвиг павших, пели военные песни, читали стихи, показывали театрализованные номера. Минута молчания под метроном объединила всех - и мертвых, и живых.

В микрорайоне Октябрьский более 90 учащихся приняли участие в традиционном велопробеге. С флагами и 10-метровой георгиевской лентой - символом Победы - ребята проехали по улицам, напоминая всем о великой истории своей страны. А затем состоялась акция «Сад памяти» - в честь погибших соотечественников высадили молодые деревья в знак благодарности и вечной связи поколений.

Даже в малых селах жители собрались у памятных мест, мемориалов и братских захоронений, чтобы всем миром вспомнить тех, кто ценой своей жизни подарил миру свободу.