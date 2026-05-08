В Рязани на уличных экранах ко Дню Победы демонстрируют портреты героев-чекистов

В Рязани запустили в ротацию баннеры, посвященные героям-чекистам. На 18 уличных экранах оператора наружной рекламы «Russ» жителям и гостям города показывают портреты тринадцати земляков, которые прославили Рязанскую область подвигами в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.
На каждом постере, который подготовили дизайнеры КП-Рязань, портрет, имя героя и информация о его наградах.
Адреса, где расположены банеры героев-чекистов:
- Касимовское шоссе, 13 (ООТ «Электросеть»);
- Касимовское шоссе, 25 корп. 3;
- Касимовское шоссе, 67а – улица Советской Армии;
- Куйбышевское шоссе, 35 – улица Рязанская;
- Московское шоссе – улица Юбилейная;
- Московское шоссе, (железнодорожный мост - въезд в город со стороны Москвы);
- Московское шоссе, 10б;
- Московское шоссе, 22б;
- Московское шоссе, 51-2 (тех. центр «Автоимпорт»);
- проезд Яблочкова, 4б (ТЦ «НИТИ»);
- проезд Яблочкова, 4б корп. 1 (ТЦ «НИТИ»);
- улица Бирюзова, 28;
- улица Зубковой, 1в;
- улица Советской Армии, 2 корп. 1 («Сквер им. А.В. Александрова»);
- улица Спортивная, 4 («Мемориальный парк»).