Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 мая 2026 14:32

В Рязани на уличных экранах ко Дню Победы демонстрируют портреты героев-чекистов

До 12 мая на 18 уличных экранах запустят баннеры с тринадцатью земляками - Героями Советского Союза и кавалерами ордена Мужества
Источник:kp.ru
Рязанцам покажут земляков, прославивших область подвигами.

Рязанцам покажут земляков, прославивших область подвигами.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани запустили в ротацию баннеры, посвященные героям-чекистам. На 18 уличных экранах оператора наружной рекламы «Russ» жителям и гостям города показывают портреты тринадцати земляков, которые прославили Рязанскую область подвигами в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.

На каждом постере, который подготовили дизайнеры КП-Рязань, портрет, имя героя и информация о его наградах.

Адреса, где расположены банеры героев-чекистов:

- Касимовское шоссе, 13 (ООТ «Электросеть»);

- Касимовское шоссе, 25 корп. 3;

- Касимовское шоссе, 67а – улица Советской Армии;

- Куйбышевское шоссе, 35 – улица Рязанская;

- Московское шоссе – улица Юбилейная;

- Московское шоссе, (железнодорожный мост - въезд в город со стороны Москвы);

- Московское шоссе, 10б;

- Московское шоссе, 22б;

- Московское шоссе, 51-2 (тех. центр «Автоимпорт»);

- проезд Яблочкова, 4б (ТЦ «НИТИ»);

- проезд Яблочкова, 4б корп. 1 (ТЦ «НИТИ»);

- улица Бирюзова, 28;

- улица Зубковой, 1в;

- улица Советской Армии, 2 корп. 1 («Сквер им. А.В. Александрова»);

- улица Спортивная, 4 («Мемориальный парк»).

Андрей Серебряков.

Андрей Серебряков.

Владимир Карпекин.

Владимир Карпекин.

Владимир Молодцов.

Владимир Молодцов.

Владимир Соловов.

Владимир Соловов.

Сергей Симонов.

Сергей Симонов.

Алексей Ларинов.

Алексей Ларинов.

Андрей Чирихин.

Андрей Чирихин.

Владимир Карасёв.

Владимир Карасёв.

Дмитрий Маликов.

Дмитрий Маликов.

Иван Копёнкин.

Иван Копёнкин.

Игорь Филькин.

Игорь Филькин.

Николай Медин.

Николай Медин.

Олег Дуканов.

Олег Дуканов.