Российская компания начала выпуск инновационных таблеток для терапии диабета 2 типа

В России появился первый отечественный препарат с семаглутидом в таблетированной форме, который будет применяться для пациентов с сахарным диабетом второго типа.

У подавляющего большинства людей с этим диагнозом наблюдаются лишний вес или ожирение. При этом не всем удаётся добиться снижения массы тела только за счёт диеты и физической активности. В последние годы в лечении всё чаще применяются препараты из группы агонистов глюкагоноподобного пептида-1, среди которых особенно выделяется семаглутид.

Это вещество является синтетическим аналогом гормона ГПП-1, который участвует в регуляции выработки инсулина. Его действие направлено на то, чтобы стимулировать выработку инсулина организмом в моменты повышения уровня глюкозы в крови. Об этом пишет newstula.ru.

Отечественный препарат в таблетках на основе семаглутида - «Семальтара» - начала выпускать компания «Промомед».

Представители «Промомеда» отмечают, что развитие отечественной фармацевтики позволило обеспечить наличие всех форм терапии на основе агонистов ГПП-1, включая новую таблетированную форму, которая долгое время отсутствовала на российском рынке. Пероральные препараты подобного типа не были доступны с 2024 года, и их возвращение стало важным шагом. Об этом сообщает regnum.ru.

Новое средство выпускается в нескольких дозировках — 3, 7 и 14 миллиграммов — и производится полностью на мощностях завода «Биохимик». Производитель указывает, что препарат является аналогом зарубежного лекарства из Дании, поставки которого в Россию прекратились два года назад.

Назначение таблетированной формы должно осуществляться врачом, поскольку выбор зависит от индивидуальных особенностей пациента. Такой вариант может быть предпочтительным, если человек испытывает сложности с инъекциями или избегает их, а также в случаях, когда требуется поддерживающая терапия после курса уколов или длительная коррекция обменных нарушений при наличии показаний.

По словам академика РАН Галины Мельниченко, препараты этой группы оказывают комплексное воздействие: они помогают контролировать уровень сахара, способствуют снижению веса и одновременно положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, развитие собственного производства подобных лекарств снижает зависимость от импорта и помогает обеспечить пациентов необходимыми препаратами без перебоев.