Арифметика «Амки»: Прибавляем молоко - вырастает человек

В военные годы любая хозяйка готова была предложить бойцам подкрепиться свежим молочком.

«Комсомольская правда-Рязань» продолжает совместный с Агромолкомбинатом «Рязанский» проект «Арифметика «Амки». В нем мы приводим полезные цифры и факты о молоке, которые, как мы надеемся, помогают рязанцам корректировать свое питание и получать ответы на интересующие вопросы. Сегодня, в преддверии 9 Мая, праздника Победы, поговорим о несомненной пользе и универсальности молочных продуктов, без которых многие дети военных лет, солдаты, раненые не выжили бы. Представляем собранные историками и краеведами выдержки из воспоминаний рязанцев, детство которых пришлось на военные и послевоенные годы.

«Семья спасалась только молоком»

По словам М. С. Курнухиной, люди ничего не жалели для фронта: как могли, приближали час разгрома врага, отказывая себе во всем. «Почти всю продукцию сельского хозяйства сдавали государству, а сами ели, что придется, вспоминает женщина. Хлеб заквашивали так: собирали липовый цвет, конский щавель, лебеду; потом все это варили, толкли и пекли в русской печке «хлеб». Поешь, выйдешь из-за стола, что ела, что не ела… Семья спасалась только молоком».

«Питались плохо, не то слово, вторит К. И. Никитина Хлеб пекли из картошки. Чуть-чуть муки добавляли. Скотину мало кто держал. Но у нас была корова, этим и обходились».

Со слов Т. А. Викторовой (Царевой), с 14 лет она наравне со взрослыми работала в колхозе: «Жали рожь, овес. Жать ходили за 5 км, тащили с собой ведро воды, чтобы попить, а после работы несли домой вязанку травы. Понимали, нужно восстанавливать страну после войны… Держали небольшое хозяйство: корову, свинью, 5 овец и несколько кур. 300 литров молока сдавали в колхоз за год, а сами пили обрат». (Обрат сыворотка, остававшаяся после производства сыров. Ред.).

Панов Е. И., во время войны совсем маленький, помнит, как мама поставит перед ним утром кружку молока из-под коровки, и это было ему едой на целый день. «Выпьешь, и сыт», рассказывает пожилой мужчина. До 16 лет он был ростом не больше 162 см сказывалось голодное детство. Но оно хотя бы было. Как и вся жизнь впереди, которую коровушкакормилица уберегла. Рожденный в 1942 году человек впоследствии вырастет до 187 см и превратится в настоящего русского богатыря со славной биографией и высокими правительственными наградами за достижения в области металлопроката. А не будь той спасительной кружки молока, ничего бы не было…

Для фронта и госпиталей

В годы Великой Отечественной войны «молочная поддержка» требовалась не только тем, кто ковал Победу в тылу. Молочные продукты ежедневно в больших количествах поставлялись на фронт в рамках продовольственного обеспечения Красной Армии - как важный ресурс, позволяющий поддерживать боеспособность солдат. И, конечно же, молоко включали в рационы госпиталей и больниц: оно помогало восстанавливать силы раненых бойцов и мирных граждан, истощенных голодом и авитаминозом.

В условиях дефицита, когда натурального молока не хватало, советские пищевые технологи разрабатывали заменители на растительной основе: соевое, солодовое, альбуминовое молоко. А еще многие молочные комбинаты страны в 1941-м стали наращивать производство казеина - легко усваиваемого молочного белка - из обрата (сыворотки, остававшейся после производства сыров). Уже тогда, в военные годы, казеин широко использовали для лечебного и диетического питания.

Белки, плюс жиры и углеводы

Чем же так ценны молоко и молочные продукты, что даже в условиях тотального дефицита любой другой более или менее нормальной пищи они спасали человеческие жизни?

Во-первых, молоко - это источник полноценного белка. Иными словами, в его составе есть все аминокислоты, ежедневно необходимые человеческому организму для роста и обновления всех тканей, поддержания мышечной массы, выработки гормонов, ферментов и др. В 100 г молока в среднем содержится около 3-3,2 г белка, а в 100 г творога - уже от 16 до 22 г (в зависимости от жирности).

Во-вторых, «молочка» - это ценнейший источник кальция и витамина D - для прочности зу-бов и костей; а еще в ней калий и фосфор - для обмена веществ и поддержания кислотно-щелочного баланса. Плюс, сюда же, углеводы и жиры - источники энергии для организма, витамины А и группы В… Словом, действительно все, что нужно для питания, роста и развития!

Современные диетологи уверены: молочные продукты должны ежедневно присутствовать в рационе любого человека (если только вы не страдаете их непереносимостью)

А как сегодня?

Знаете ли вы, что в наши дни Агромолкомбинат «Рязанский», выпуская современные протеиновые коктейли под брендом FITelit, тоже использует не что иное, как натуральный молочный казеин в основе их рецептуры? Технологи поясняют: именно этот вид про-теина (в отличие от соевого, яичного и др.) отличается сложной структурой и усваивается организмом в течение длительного времени - до 6-8 часов. Это значит, что после такого перекуса человек надолго остается сытым, а его организм получает все полезные и нужные вещества.

И кстати, вопреки распространенному мнению, протеиновые коктейли могут пригодится не только спортсменам и тем, кто стремится подкорректировать фигуру. К ним стоит присмотреться всем, кто много двигается, ведет активный образ жизни или занят физическим трудом. Как уже говорилось, белок нужен всем. Главное - выбирать его с умом! АМК «Рязанский» предлагает рязанцам только качественную продукцию, изготовленную из проверенного молока с помощью современных технологий, которые гарантируют безопасность и сохранность всех полезных веществ.

КСТАТИ

Как рассчитать, сколько белка в день нужно именно вам?

- Базовый минимум для здорового взрослого человека - 0,8 г белка на каждый килограмм веса тела ежедневно. Например, если ваш вес 80 кг, то для восполнения потребностей организма нужно 80х0,8 = 64 грамма белка.

- Людям, ведущим умеренно активный образ жизни (регулярные пешие прогулки, подвижный вид деятельности и т.д.), рекомендуется 1,2-1,8 г белка на килограмм веса.

- Для тех, кто занимается интенсивными тренировками, стремится набрать мышечную массу или занят тяжелым физическим трудом, цифра может увеличиться до 2-2,5 г.

- Максимальная рекомендуемая доза белка - 3 г ежедневно на килограмм массы тела (употреблять больше смысла нет, организм не усвоит).