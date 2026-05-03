Основные планово-профилактические работы с перерывами ГВС начнутся 12 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

График отключения горячей воды в Рязани на май 2026 года опубликовало МУП “РМПТС”. Как объяснили представители организации, начинаются планово-профилактические работы по подготовке к следующему отопительному периоду.

В список попали 978 адресов

Свыше 850 из них - это жилые дома. Также без ГВС временно останутся школы, детсады, больницы и другие учреждения.

Первые длительные (двухнедельные) отключения запланированы на 12 мая, и пройдут они в микрорайоне Приокский и поселке Солотча. На следующий день, 13 числа, в графике стоят еще 119 адресов в разных районах города. И так далее.

С полным графиком отключения горячей воды в мае 2026 года можно ознакомиться по ссылке.

"Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города", - предупреждает “РМПТС”.