Рязанец Владимир Бочаров победил на чемпионате Европы по шахбоксу

В Стамбуле завершился Чемпионат Европы по шахбоксу, который проходил с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Турнир собрал атлетов из десяти стран: России, Турции, Грузии, Латвии, Чехии, Франции, Уэльса, Швейцарии, Армении и Индии. Российская сборная завоевала 52 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых медалей, установив абсолютный рекорд. Гимн России звучал в турецком городе 52 раза, что подтвердило тотальное доминирование отечественной школы. Второе место заняла команда Турции, третье — Грузии.

Среди множества спортсменов ярко проявил себя 12-летний школьник из Рязани Владимир Бочаров, выступавший в своей возрастной категории в весе 35 кг. Юный спортсмен занял первое место сразу в двух дисциплинах — «шахбокс-классик» и «шахбокс-фит».

Александр Смирнов, президент федерации шахбокса Рязанской области, рассказал о подготовке к чемпионату Европы:

- В марте Володя завоевал серебро на Чемпионате и Первенстве Федерации шахбокса России — 2026. Это выступление было показательным. Мы посмотрели, где у него сильные стороны, какие есть недостающие факторы. Скорректировали его умения согласно нашему плану уже для мировых соревнований. Работа шла не по отдельности над боксом и шахматами, а именно над их «сращиванием» в единый поединок. Потому что шахбокс — это не шахматы и не бокс в чистом виде. Здесь своя специфика.

Также Александр Смирнов отметил, что соперники у Владимира были серьёзные, каждая страна привозит на чемпионаты Европы сильнейших, но главную конкуренцию составили соотечественники.

- Более тяжелые моменты были именно с нашими. У Володи был такой соперник — петербургский парень, занимается у Евгения Климука. Первый номер сборной России на тот момент. Сейчас, я думаю, мы его будем подвигать уже.

Говоря о качествах, которые помогли юному рязанцу одержать победу, Смирнов подчеркнул:

- Прежде всего, его целеустремленность, умение держать удар — главное качество, как для бокса, так и для шахбокса. Правильное распределение тактических сил на весь поединок. Не конкретно акцентируясь на боксе, а потом переключаться на шахматы, здесь нечто большее — чтобы это было как единое целое.

Станислав Козлов, тренер Володи по шахматам, рассказал, что мальчик профессионально занимается шахматами с четырех лет и уже к семи годам начал показывать серьезные результаты.

— Получается, что фактически я его учил играть, начали заниматься еще с дошкольных лет. Удалось привить ему любовь к шахматам. Выигрывали сначала чемпионаты Рязани, потом по области попадали в призеры, ездили на ЦФО. А затем уже и Чемпионат России, где Володя выступал именно по шахматам. Папа у него занимается боксом, и его соответственно тоже водил. Когда же появился новый гибридный вид спорта — шахбокс, тут как бы всё сложилось воедино.

По мнению наставника, победу Владимиру обеспечило раннее начало занятий шахматами, что дало ему большое преимущество перед соперниками. Тренер объяснил, что в шахбоксе после шахматного раунда следует боксёрский, и нужно использовать свои сильнейшие стороны. Чтобы не доводить до судейского решения по боксу, Володя стремился как можно быстрее выигрывать в шахматах, и эта тактика отлично работала.

Козлов высоко оценил перспективы своего воспитанника на чемпионате мира. Он уверен, что по шахматам Владимиру никто не может составить конкуренцию на его уровне, а по боксу он с каждым разом прибавляет и становится крепче. При равном боксе шахматы будут вытаскивать его вперед.

Отец Владимира Илья Бочаров поделился впечатлениями от чемпионата и рассказал, как строились поединки.

Он сообщил, что на чемпионат Европы они поехали в составе сборной России, куда Володя попал благодаря выходу в финал чемпионата России. В Стамбуле веса объединили, и в результате его сын соревновался с ребятами, занявшими на чемпионате России первое-второе места, но только в другом весе. В каждой дисциплине принимало участие по 16 человек. Володя провел четыре боя и во всех одержал победу в шахматах, показав очень высокую технику игры.

Илья Бочаров выразил благодарность тренерам: по боксу — Сергееву Александру Юрьевичу и Аулову Александру Сергеевичу, по шахматам — Козлову Станиславу Михайловичу.

В ближайших планах у юного спортсмена — участие в Открытом региональном турнире по боксу памяти Заслуженного тренера России А.П. Бриллиандова 12 мая, а затем в крупном рязанском шахматном турнире «Есенинская Русь» в июне. После этого начнется подготовка к Чемпионату мира по шахбоксу, который состоится осенью 2026 года.