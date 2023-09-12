Старожиловская русская верховая лошадь – национальное достояние, которое погибает без единого выстрела

Мастер спорта международного класса, член сборной России, старший тренер сборной России Инесса Меркулова. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Старожиловский конный завод - единственный в мире, на котором разводят русскую верховую лошадь. Летом 2023 года стало известно о том, что порода на грани исчезновения. Уже через несколько лет мы навсегда потеряем национальное достояние России…

Феноменальный эффект на судей

- Старожиловский конезовод я знаю с детства, - рассказывает мастер спорта международного класса, член сборной России, старший тренер сборной России Инесса Меркулова. - Позже у меня было две лошади, рожденные там, - Амаретто и Невский. На Амаретто я доехала до финала Кубка мира по выездке, где выступают 18 лучших лошадей со всего мира! Амаретто всемирно известен - первый номер сборной России, победитель Центральной европейской лиги Кубка мира. Лошадь - легенда! С Невским мы тоже всегда выигрывали международные старты.

- В какой бы точке мира я ни оказалась с русской верховой, к нам бегут толпы людей, чтобы поближе посмотреть на русскую красавицу. Помню случай, - продолжает Инесса Меркулова. - Всадница Марина Афрамеева выступала на необыкновенном красавце Зимогоре (русский верховой жеребец, рожденный на Старожиловском конезаводе. - Ред.). И на эти соревнования приехала корреспондент из Финляндии только для того, чтобы сфотографировать Зимогора - как модель, как пример того, как должна выглядеть красивая лошадь. Вскоре после этого Зимогора купили немцы.

- В чем уникальность породы?

- У нее великолепные спортивные качества. Ее выводили специально для конного спорта. Поэтому именно русская верховая лучше остальных подходит к троеборью и выездке. Также она признана одной из красивейших пород мира. На судей он производит феноменальный эффект. Русскую верховую с легкостью можно отличить от других - сильная и мускулистая, при этом изящная и грациозная, - с нежностью добавляет Инесса.

Уничтожали как класс

Создание русской верховой напрямую связано с графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским (русский военный и государственный деятель. - Ред.). Он мечтал вывести породу, идеально подходящую для верховой езды в суровом российском климате. Помимо этого, граф выдвигал требование - лошадь должна участвовать в военных действиях и с легкостью выполнять различные трюки.

В начале XIX века граф Орлов начал селекцию породы. Долгим путем скрещивания он добился нужного результата. В 1801 году, еще при жизни графа, появилась орловская верховая лошадь. Она стала образцом верховой лошади и предназначалась для высшего офицерского состава и императорского двора.

- Но две мировые войны, а также Гражданская война послужили главной причиной полного истребления русской верховой, - с грустью констатирует собеседница. - Особенное влияние оказала революция 1917 года. Большевики начали движение по истреблению этой породы - они расстреливали лошадей вместе с офицерами-наездниками. Русская верховая - единственное в мире животное, которое уничтожали как класс.

20 лет на возрождение

Возрождение русской верховой началось в 1978 году. Сотрудники кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева выступили с предложением о воссоздании породы. Минсельхоз РСФСР поддержал инициативу и предоставил Старожиловский конный завод как базу для разработок. Селекцию возглавил профессор Вадим Парфенов, который в последующем посвятил 36 лет своей жизни русской верховой. В рабочую группу также входил Владимир Демин - нынешний директор Старожиловского конезавода. Группа ученых по крупицам воссоздавала породу.

В 1998 году русскую верховую признали восстановленной и внесли в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» с присвоением регистрационного номера - 9353144.

- Помню первых жеребцов Диксона и Барина. Они стали очень известными. Ими любовался не только Советский Союз, весь мир! - с восторгом делится Инесса Меркулова.

Осталось всего 40 племенных кобыл

Сегодня на Старожиловском конезаводе осталось всего 40 племенных кобыл (для разведения. - Ред.). Для сохранения породы - национального достояния - требуется минимум 500 голов. Но из-за отсутствия пастбищ и финансирования разведение лошадей невозможно.

- Уже 20 лет назад завод находился в плохом состоянии, а сейчас он на грани краха. Но тогда завод хотя бы имел угодья, благодаря которым содержались и выращивались лошади. Смена владельцев привела к продаже земель, что стало настоящей трагедией для русской верховой и завода в целом.

Инесса Меркулова рассказывает, что в сложившейся ситуации старожиловских лошадей либо по одной распродадут по всей России, либо они погибнут. Может показаться, что первый вариант - выход из положения. Но это не так. Чистокровность породы сохраняется только в специализированном под это хозяйстве.

Сегодняшнее время импортозамещения - лучшая возможность для сохранения нашего наследия. Нельзя, чтобы русская верховая лошадь исчезла второй раз. И если в революцию ее расстреливали из ружей и пистолетов, то сейчас порода исчезает без единого выстрела…

Важно

Во всем мире коннозаводство признано народным достоянием, а породистых лошадей считают национальным богатством и стараются приумножить их численность.