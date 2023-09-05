Почетный архитектор России Петр Классен о развитии Рязани: «От размещения высотных акцентов никуда не уйти»

"Высоцкий" получила известность далеко за пределами Екатеринбурга и стала один из новых символов города.

Посещая старинные русские города, туристы обращают внимание не только на памятники архитектуры, но и в целом отмечают для себя степень развития города. Гармоничное сочетание истории и современных тенденций говорят об умелом подходе к урбанистике, о потенциале города и комфортной жизни его жителей. При взгляде на преуспевающие города современности, мы видим образ мегаполиса, наполненный стеклянными башнями бизнес-центров, аккуратными и комфортными общественными пространствами, стильным и единым дизайн-кодом.

Памятники современной бизнес-архитектуры

Прогуливаясь по улочкам незнакомого города, мы обычно стремимся попасть в центр, где жизнь кипит и дарит множество возможностей для самореализации. Именно в центре принято назначать самые значимые встречи, здесь престижно работать, удобно проводить свободное время. Большой центр Рязани заключен в эллипс от Площади Победы до Театральной и затрагивает такие колоритные места, как район кремля, старинные улицы Кудрявцева, Щедрина, Свободы.

Именно в этом районе сосредоточена деловая жизнь Рязани, сюда принято приводить на пешие прогулки гостей из других городов, показывать достопримечательности. Рязанцы гордятся сохраненным наследием - кирпичными и деревянными памятниками архитектуры. На тихих улочках утопают в зелени деревьев уютные домики с резными окнами, переливаются золотыми куполами церкви.

И каждому приятно побывать в этом музее под открытым небом, проникнуться атмосферой давно ушедших лет.

Но молодому поколению не менее интересно увидеть и жемчужины современной архитектуры, с которыми у Рязани, по мнению многих урбанистов, дела складываются не так просто. Офисный центр рядом с кремлем, который рязанцы окрестили «яйцом», - не однозначный образец современной архитектуры. Тем не менее, в центральной части Рязани есть несколько более гармоничных деловых зданий. Например, «Бизнес-Капитал» у Брессюирского моста или «Европа» на Вокзальной. Но согласитесь, их трудно сопоставить с современными офисными центрами. А ведь такие памятники архитектуры сегодня привлекают туристов и говорят им о динамичном развитии города.

Хотя центральная часть Рязани - сосредоточение ее деловой жизни, престижных коммерческих площадей здесь пока недостаточно. Нельзя сказать, что город здесь выглядит современно, по-деловому. Жилищное строительство почти повсеместно затмевает своим дизайном офисные здания. Куда пригласить значимых партнеров из других стран? Где в Рязани открыть представительство крупной компании, чтобы одновременно показать ее высокий уровень и интегрироваться в архитектурную достопримечательность старинного города? С таким вопросом сталкиваются предприниматели, которые вынуждены ютиться в офисных зданиях, значительно отстающих от трендов времени. Всего в городе насчитывается порядка 60 бизнес-центров, подавляющее большинство которых расположены в изначально не предназначенных для этого зданиях, устаревших и физически, и морально.

Бизнес­центр «Высоцкий» считается одной из главных архитектурных достопримечательностей Екатеринбурга.

«Найти по-настоящему престижные офисные центры невозможно»

Представитель Центральной ипотечной корпорации (ЦИК) Наталья Игнатова поделилась, в чем проблемы офисных центров Рязани и какие существуют ожидания у предпринимателей от первоклассных бизнес-центров.

- В центральной Рязани изобилует коммерческая недвижимость, но найти по-настоящему престижные центры невозможно. Сейчас предприниматели придерживаются правила: «Вести бизнес нужно там, где удобно встретиться с партнером». При этом место должно быть удобно именно для второй стороны переговоров. А с этим в Рязани явные проблемы, - отметила специалист.

Крайне важно, чтобы деловой центр повышал уровень комфорта жизни как для арендаторов его площадей, так и для всех горожан в целом. При выборе коммерческой недвижимости, риелторы называют основополагающим критерием - наличие парковки.

- Наш офис расположен на улице Полонского, где с парковкой очень сложно. Для своих клиентов мы держим парковочные места, и это вызывает неудобства, - поделились арендаторы одного из офисных зданий в центре Рязани.

Найти места для парковки рядом с бизнес-центром - настоящая проблема, поэтому подземный паркинг повсеместно должен стать универсальным ее решением. Но пока же арендаторы почти всех офисных центров Рязани вынуждены ютиться на переполненных городских парковках и обочинах улиц.

Не менее важно наличие инфраструктуры в деловой зоне - магазинов, кафе, больниц, а с этим в центральной части города также отмечаются сложности. По мнению риелторов, с этой точки зрения идеальными районами для расположения бизнес-центров считаются площадь Театральная, район бывшего Мясокомбината.

- Выезд на Москву и выезд на Солотчу - еще не освоенные районы для офисной работы, ведения деловых переговоров, и мы видим в них потенциал, - отметили в ЦИК.

При этом совершенно не рассматриваются для развития бизнес-инфраструктуры такие направления, как Южный промузел и Михайловское шоссе.

Современная архитектура для инвестклимата

Тем не менее, в центре города еще есть интересные, с точки зрения специалистов, места для расширения деловой зоны. Недавно голландские архитекторы представили проект строительства на перекрестке улиц Маяковского и Кудрявцева делового центра класса А, что вызвало большой резонанс общественности. Мнения разделились - противники прогресса выступили против современного здания, а горожане, чьи взгляды устремлены вперед, заинтересовались смелым предложением.

Согласно проекту, 17-этажное здание будет включать множество различных пространств для бизнеса - дизайнерские зоны ожидания, коворкинг-центр, кофейни и рестораны с панорамными видами, переговорные комнаты и конференц-залы, фитнес-центр, зоны отдыха. А самое важное - в нем предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

- Возможно, со строительством такого высотного объекта закладывается новый пространственный каркас Рязани. Масштаб любого города постоянно расширяется и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. И при развитии от размещения высотных акцентов никуда не уйти. По логике некоторых охранителей высотными доминантами должны оставаться церкви. Только церкви, при всем их значении, в контексте современной архитектуры - уже давно не являются высотными зданиями. А высотные доминанты, соответствующие разрастающемуся масштабу любого города, необходимы, в том числе, и для ориентации в застройке. Порядка семи таких высотных акцентов на Рязань, - и в городе можно будет ориентироваться очень быстро, - отмечает почетный архитектор России Петр Классен.

Облик любого большого современного города трудно представить без высотных домиант.

Нужна ли современная архитектура Рязани, покажет время. Пока же она необходима как составляющая инвестиционного климата, способного привлечь крупные компании. Задача архитекторов - самым органичным образом вписать этот бизнес-инструментарий в городскую застройку, объединив дух истории и тренды 21 века.

И тогда, быть может, Рязань в самом деле сможет заявить о себе как об архитектурной столице, если не всей, то хотя бы провинциальной России, находящейся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.